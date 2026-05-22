Ar polar que avança pelo Norte traz madrugadas mais amenas para AC, RO e AM

Ar polar avança pelo Norte nesta semana e provoca friagem no Acre, Rondônia e sul do Amazonas, com madrugadas mais amenas, tardes menos quentes e mudança perceptível na rotina de cidades acostumadas ao forte calor tropical intenso.

Temperatura prevista para sexta-feira (22) mostra o avanço do ar frio pelo oeste do Brasil, com queda mais evidente em Rondônia, Acre e sul do Amazonas durante a friagem.

A friagem deve mudar a rotina no Norte do Brasil nesta semana. A partir desta terça-feira (19), o ar polar avançou por Rondônia, Acre e sul do Amazonas, derrubando as temperaturas em áreas acostumadas a tardes quentes, noites abafadas e alta umidade durante boa parte do ano.

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O fenômeno não terá o mesmo rigor observado no Sul, mas chama atenção pelo contraste. Em cidades como Vilhena, Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia, Boca do Acre e Lábrea, a sensação térmica deve ficar mais baixa, com madrugadas amenas, tardes menos quentes e maior necessidade de atenção à saúde, à pecuária e às atividades ao ar livre.

Ar frio avança pelo corredor oeste do país

A friagem ocorre quando uma massa de ar polar consegue avançar pelo interior da América do Sul, depois da passagem de uma frente fria. Em vez de ficar restrito ao Sul e ao Sudeste, o ar mais frio sobe pelo corredor formado entre a Bolívia, Mato Grosso, Rondônia e Acre, alcançando também o sul do Amazonas.

Anomalia de temperatura para sábado (23) mostra a persistência do ar mais frio sobre o oeste do Brasil, mantendo temperaturas abaixo da média em Rondônia, Acre e parte do sul do Amazonas.

O mapa da semana deve mostrar a queda de temperatura mais clara no sudoeste da Amazônia. Rondônia sente primeiro o ar mais frio, com destaque para Vilhena e região. Depois, o resfriamento alcança o Acre, incluindo Rio Branco e municípios próximos da fronteira. No Amazonas, o efeito aparece mais ao sul, em áreas como Boca do Acre, Pauini, Lábrea e Humaitá, onde a mudança costuma ser percebida principalmente no início da manhã.

Rondônia, Acre e sul do Amazonas terão tardes menos quentes

A queda não significa frio extremo, mas representa uma mudança importante para a região. Em Rondônia, a mínima pode ficar perto de 17°C na região de Vilhena. No Acre, Rio Branco e arredores podem registrar valores próximos de 20°C, um patamar baixo para a rotina local, principalmente ao amanhecer.

Durante a tarde, o calor também perde força. No Acre e no sul do Amazonas, os termômetros podem ficar abaixo dos 25°C em alguns momentos entre sábado e domingo. Essa marca é relevante porque a população está habituada a tardes mais quentes, muitas vezes acima de 30°C. O resultado será uma sensação de tempo mais fechado, úmido e ventilado em parte da semana. A queda também pode reduzir a evaporação e deixar roupas, pisos e estradas vicinais com secagem mais lenta.

Mudança rápida exige atenção na rotina

O impacto principal será sentido no corpo e na organização do dia. A queda de temperatura depois de dias quentes pode incomodar crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Em áreas rurais, a pecuária também exige observação, especialmente com bezerros, animais debilitados e manejo em pastagens abertas durante madrugadas mais frias.

Nos próximos dias, os pontos de atenção são:

agasalhar crianças e idosos no amanhecer;

evitar exposição prolongada à umidade e ao vento;

observar animais jovens em áreas rurais;

planejar atividades ao ar livre para horários menos úmidos.

A friagem deve ser passageira, mas suficiente para quebrar o padrão de calor típico da região. Mesmo sem risco de frio intenso generalizado, a semana pede atenção porque a mudança será percebida justamente onde o calor costuma dominar. Quando a massa de ar frio perder força, as temperaturas voltam a subir gradualmente.