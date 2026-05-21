Reforço polar aumenta o frio e chuvas intensas retornam ao centro-sul; confira

Ar frio ganha reforço antes da chegada do final de semana e mantém temperaturas amenas. Retorno de chuvas intensas é aguardada nos próximos dias sobre o centro-sul Veja mais: Chuva forte e tempestades voltam a atingir SP e PR; confira o alerta

Uma mudança no tempo está prevista para os próximos dias, com o retorno de chuvas intensas ao Centro-Sul do Brasil. Ao mesmo tempo, ar polar ganha reforço já nesta quinta-feira (21), mantendo as temperaturas bastante amenas em áreas do Sul e no leste do Sudeste.

Ar frio ganha intensidade após reforço polar

Uma nova massa de ar polar chegou ao Sul do Brasil nesta quinta-feira (21) e já demonstrou suas fortes características, atuando com intensidade nas áreas de maior altitude. Para a tarde de hoje, a previsão indica que as temperaturas não vão subir muito, mantendo as máximas abaixo da média histórica para o período na Região Sul.

Temperatura prevista para a tarde de hoje (21), mapa mostra temperaturas amenas sobre o Sul do Brasil e leste do Sudeste, com termômetros abaixo de 20°C.

Nesta tarde, os termômetros não devem superar os 16°C no Rio Grande do Sul, inclusive na capital Porto Alegre, que tem máxima prevista de apenas 15°C. Essa situação se repete em todo o estado de Santa Catarina e também no leste do Paraná, com registros entre 11°C e 18°C.

O ar polar também atinge o Sudeste, principalmente a faixa leste da região, onde as máximas não passam dos 23°C. Na capital paulista, o clima segue ameno com máxima de apenas 18°C, enquanto o Rio de Janeiro deve registrar máxima de 23°C.

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Com esse reforço polar, o Centro-Sul do país ainda deve registrar áreas com geadas fortes, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Todo o estado gaúcho tem chances de registrar geadas, já que as temperaturas no termômetro variam entre 2°C e 7°C. Como a temperatura junto ao solo costuma ser menor, a mínima na relva pode se aproximar de 0°C. O mesmo deve ocorrer no sul de Santa Catarina, onde a previsão é de 8°C.

Amanhecer gelado no Sul do Brasil com riscos de geadas nesta sexta-feira (22). Há chances de temperaturas negativas na serra catarinense.

Na serra, o modelo de confiança da Meteored prevê temperaturas na casa dos 2°C, mas a região conta com o agravante da altitude. Sabendo que a diferença para a relva pode alcançar 4°C, há possibilidade de mais um dia de marcas negativas na Serra Catarinense, especialmente entre Urubici e São Joaquim.

O ar frio continua afetando o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessas áreas, não há expectativa de geada, mas sim de temperaturas baixas, com os termômetros variando entre 9°C e 16°C nas primeiras horas do dia.

Mapa mostra a chegada do reforço do ar polar sobre o Sul do Brasil na tarde desta quinta (21).

Nesses estados, o ar polar será sentido com mais força durante a tarde, pois as temperaturas máximas não devem apresentar uma alta acentuada nesta sexta-feira (22). Na faixa que se estende do oeste do Mato Grosso do Sul ao centro-sul do Paraná, leste de São Paulo e Serra da Mantiqueira, os termômetros devem ficar abaixo dos 20°C.

Chuvas retornam ao Centro-Sul

A partir do final da tarde e início da noite desta quinta-feira (21), as primeiras instabilidades atmosféricas retornam sobre o norte e noroeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul, provocando aumento de nebulosidade, mas ainda sem pancadas de chuva.

Previsão de chuva para a noite de sexta-feira (22). SC, PR e MS devem registrar chuvas fortes no deocrrer desta sexta-feira (22). Instabilidades mudam o tempo no centro-sul do país.

A manhã de sexta-feira (22) começará com céu encoberto e terá o início de pancadas de chuva, ainda de fraca intensidade, na divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. No entanto, até o final do período, as precipitações ganham força, e o oeste e o centro paranaense podem registrar chuvas intensas e trovoadas.

No decorrer da tarde e durante a noite, as instabilidades se espalham para outros estados, atingindo também Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul. Entre o oeste paranaense e o oeste catarinense, as chuvas terão intensidade moderada a forte à tarde, passando a fraca e moderada com a chegada da noite.

Previsão dos volumes de chuva até o final da noite de sexta-feira (22). Maiores acumulados ficam por conta do oeste do PR, com volumes que superam os 40 mm.

Até o final da noite de sexta-feira, os acumulados de chuva não serão tão elevados na maior parte das regiões, concentrando-se principalmente sobre o oeste e sudoeste do Paraná, com volumes entre 25 mm e 40 mm. Nas demais áreas afetadas, os acumulados devem ficar abaixo dos 20 mm.