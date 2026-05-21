Este projeto científico tem entre seus objetivos o estudo do comportamento atmosférico, particularmente a interação entre as camadas superiores, o espaço onde vivemos, e o vácuo do espaço.

Essa ferramenta possibilitou um estudo mais aprofundado da ionosfera e de sua interação com o espaço.

O programa de pesquisa é financiado pela Marinha e Força Aérea dos EUA, pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) e pela Universidade do Alasca. Frequentemente, é associado a teorias da conspiração sobre intenções de dominar o mundo ou atacar outra nação usando o clima.

Um dos principais objetivos deste projeto é investigar as propriedades da ionosfera para desenvolver e aprimorar tecnologias que utilizem essas propriedades para a transmissão de comunicações por rádio.

O programa de pesquisa é financiado pela Marinha e pela Força Aérea dos Estados Unidos, bem como pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) e pela Universidade do Alasca.

É importante mencionar que sua utilização abrange sistemas de vigilância estratégica, incluindo segurança nacional e ferramentas de detecção de mísseis. Uma área específica da ionosfera é analisada utilizando um conjunto de sofisticados instrumentos científicos.

O Programa High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) é um projeto científico cujo objetivo é estudar as propriedades e o comportamento da alta atmosfera (ionosfera), que se estende de 80 a 640 quilômetros acima da superfície da Terra.

Diversas teorias da conspiração surgiram em torno deste projeto.

Além da atmosfera superior, o estudo inclui as interações entre a atmosfera terrestre (onde respiramos e vivemos) e o espaço sideral. Em 11 de agosto de 2015, foram tomadas providências para a transferência do Centro de Pesquisa HAARP da Força Aérea dos Estados Unidos para a Universidade do Alasca Fairbanks.

Isso garantiu que o projeto HAARP continuasse sua exploração da ionosfera por meio de um acordo de pesquisa e desenvolvimento colaborativo. O HAARP é um transmissor de alta potência e alta frequência, uma das tecnologias mais avançadas do mundo para o estudo da atmosfera externa.

Observação dos processos físicos que ocorrem na área de estudo

Este estudo tem como objetivo desenvolver uma instalação de pesquisa ionosférica de última geração. Ela opera em uma faixa de alta frequência. Este Instrumento de Pesquisa Ionosférica (IRI) é usado para estimular uma área limitada da ionosfera para fins científicos.

Ao analisar os processos resultantes do uso controlado do IRI, os cientistas têm a oportunidade de compreender melhor os processos que ocorrem sob estimulação solar natural.

Início das operações em 1993

A Estação HAARP começou a operar em 1993. O projeto atual está em operação desde 2007. Somente em 2008, aproximadamente US$ 250 milhões foram investidos em tecnologia, financiados pelos contribuintes para despesas operacionais, construção e comissionamento.

A estação HAARP começou a operar em 1993. O projeto atual está em operação desde 2007. Somente em 2008, aproximadamente US$ 250 milhões foram investidos em tecnologia.

O sistema transmissor de alta frequência é capaz de gerar 3,5 megawatts na faixa de radiofrequência. Para atingir essa potência, os transmissores operam com 45% de sua capacidade total. Especialistas indicam que, embora tenhamos aprendido a utilizar as propriedades da ionosfera, ainda há muito a aprender sobre sua composição, física e influência solar.

Diversos usos e aplicações científicas

Os instrumentos científicos instalados no Observatório HAARP também podem ser utilizados em diversos projetos de pesquisa que não exigem o uso do IRI (Índice de Ressonância de Radioastronomia). Exemplos incluem descrições da ionosfera baseadas em satélite, observações telescópicas da estrutura fina das auroras e documentação de mudanças na camada de ozônio.

Este projeto oferece a oportunidade de trabalho coordenado em outros estudos relacionados à física de rádio e espaço. Pesquisadores interessados em equipamentos de diagnóstico — receptores de radar e rádio —, imageadores ópticos, interferômetros ou espectrômetros são convidados a entrar em contato com a equipe do HAARP.

Grande quantidade de críticas

Em meados da década de 1990, este projeto tornou-se alvo de intenso debate devido a preocupações de que as antenas da estação pudessem ser usadas como armas. Em 2002, a tecnologia HAARP foi levantada como uma questão crítica no Parlamento russo, com um comunicado de imprensa emitido pelas comissões de defesa e de relações internacionais do país.

O documento afirmava: “Os Estados Unidos estão criando novas armas geofísicas e de geoengenharia capazes de influenciar a troposfera com ondas de rádio de baixa frequência. Este novo tipo de arma difere de qualquer outro conhecido”.

Técnicos americanos explicam que há pouca informação disponível sobre o assunto e sobre o amplo potencial científico do projeto. Diversos especialistas minimizaram essas teorias da conspiração, satirizando a posição de muitos deles.

Referência da notícia

Content. About HAARP. University of Alaska Fairbanks. 2026.