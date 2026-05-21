Santa Catarina e Paraná registram geada e recorde de frio nesta quinta; veja imagens

Cidades serranas e do planalto paranaense e catarinense amanheceram cobertas por tapetes de gelo devido ao forte resfriamento provocado por um sistema de alta pressão atmosférica.

Bom Jardim da Serra (SC) registrou a menor temperatura do ano de 2026. Foto: Sérgio Felipe Rodrigues/Divulgação

A madrugada desta quinta-feira (21) trouxe marcas históricas de frio para os estados da Região Sul do país. Uma forte massa de ar frio derrubou os termômetros e provocou geada generalizada em diversas cidades de Santa Catarina e do Paraná.

O fenômeno meteorológico cobriu campos e vegetações com uma espessa camada de gelo no início do dia. A queda acentuada na temperatura exigiu atenção dos moradores, que enfrentaram o amanhecer mais gelado do ano em várias localidades da região.

Recordes de frio e marcas negativas no território catarinense

O estado catarinense registrou o ápice do frio na madrugada desta quinta-feira, estabelecendo o novo recorde oficial para o ano de 2026. A cidade de Bom Jardim da Serra atingiu a marca de -5,6 ºC exatamente às 3h, conforme os dados consolidados pela Epagri/Ciram.

Até então, o registro mais baixo do ano pertencia ao município de Urupema, que havia anotado -5,15 ºC na semana anterior. Contudo, a nova onda de frio superou as marcas passadas e causou o congelamento severo da vegetação na serra catarinense.

Geada registrada em Bom Jardim da Serra (SC) na manhã desta quinta-feira (21). Foto: Sérgio Felipe Rodrigues/Divulgação

Outras cidades do Planalto Sul, do Meio Oeste e do Planalto Norte sofreram com o frio intenso na mesma manhã. Urubici marcou -4,14 ºC às 7h, enquanto Caçador anotou -2,77 ºC e Ponte Alta do Norte chegou a -2,02 ºC nas primeiras horas.

O monitoramento oficial apontou ainda temperaturas muito baixas em Lebon Régis, com -2 ºC, e São Joaquim, com -1,88 ºC. Esse declínio térmico acentuado já vinha sendo acompanhado pelos moradores após o aviso emitido pela Defesa Civil estadual.

Paraná registra geada e frio extremo na região sul

No território paranaense, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR) confirmou queda acentuada nas temperaturas. O município de General Carneiro anotou a menor temperatura do estado nesta quinta-feira, ao atingir a marca de -1 ºC.

A forte geada cobriu a paisagem do município sulista, mudando o cenário nas primeiras horas do dia. Outra cidade da mesma região que computou marcas muito próximas de zero foi Palmas, onde os termômetros oficiais marcaram 1,2 ºC durante a madrugada.

General Carneiro acordou assim hoje ️



A cidade amanheceu coberta pela geada nesta quinta-feira (21) e registrou -1 ºC.

O visual ficou simplesmente lindo



É o frio do Paraná dando espetáculo logo cedo!



Ana Maria Mello Jekel pic.twitter.com/R2aNbUyyeA — Governo do Estado do Paraná (@governoparana) May 21, 2026

O resfriamento também foi sentido de forma nítida pelos moradores da Região Metropolitana de Curitiba, dos Campos Gerais e do Noroeste. O monitoramento indicou que o ar frio se espalhou com força por praticamente todas as divisões geográficas paranaenses.

Uma lista expressiva de municípios apresentou marcas iguais ou inferiores a 5 ºC ao amanhecer. Entre os destaques estão Pinhão com 2,2 ºC, Guarapuava com 2,5 ºC, Francisco Beltrão com 2,9 ºC, Dois Vizinhos com 3,2 ºC e Palotina com 3,5 ºC.

O frio intenso também marcou o início da jornada em cidades populosas do interior paranaense. Toledo e União da Vitória computaram 3,8 ºC, a Lapa registrou 4,1 ºC, Laranjeiras do Sul teve 4,4 ºC, Pato Branco e Capanema anotaram 4,5 ºC.

Os municípios de Foz do Iguaçu, com 4,8 ºC, além de Cascavel e Cruzeiro do Iguaçu, ambos com 5 ºC, completam os registros mais frios. Apesar do amanhecer gelado, essas localidades contaram com a presença do sol.

Referências da notícia

Paraná tem amanhecer com geada antes da volta da chuva; veja previsão. 21 de maio, 2026.

SC amanhece com -5,6°C e 'tapete de gelo' cobrindo vegetação; VÍDEO. 21 de maio, 2026.

Moradores de General Carneiro enfrentam mais uma geada. 21 de maio, 2026.