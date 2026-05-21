Capitais do Sul e do Sudeste mantêm frio de inverno neste fim de outono; veja

Nova massa de ar polar avançará no início de junho, provocando queda acentuada das temperaturas nas regiões Sul e Sudeste - que continuarão registrando frio típico de inverno, com possibilidade de geadas e uma nova onda de frio. Mais informações: Frente fria e massa de ar polar mantêm chuva e frio em SP, RJ e ES

Após a entrada de uma frente fria e uma massa de ar polar intensa - que está fazendo as temperaturas caírem neste exato momento no Sul e no Sudeste - a tendência é de que o tempo volte a mudar em breve sobre o centro-sul do país, e que o frio continue intenso.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de GEADA para o sul do Rio Grande do Sul e para a serra gaúcha e catarinense na madrugada desta sexta-feira (21). Também há risco de geadas pontuais no Sudeste, especialmente na Serra da Mantiqueira e em pontos de grande altitude no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Temperaturas muito baixas serão registradas na madrugada desta sexta-feira (22), com risco de geadas mais generalizadas na região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e na serra catarinense; e também em alguns pontos do Sudeste, especialmente na Serra da Mantiqueira e em pontos de grande altitude no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Previsão de temperaturas mínimas nesta sexta-feira de madrugada mostra que o frio será generalizado no Sul, com mínimas capazes de formar geadas, e também alguns pontos do Sudeste.

Previsões indicam que, ao longo da semana que vem, as temperaturas podem gradualmente voltar a subir para patamares acima da média. No entanto, uma nova massa de ar polar intenso já tem data para afetar o país novamente.

Com isso, Capitais como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro continuarão registrando frio típico de inverno durante as últimas semanas do outono, com possibilidade de geadas e formação de uma nova onda de frio no começo de junho em diversos estados.

Nova massa de ar polar avança no início de Junho

Previsões indicam que, entre os dias 31 de Maio e 1 de Junho, uma nova massa de ar polar muito intensa vai avançar novamente pelas regiões Sul e Sudeste, fazendo as temperaturas caírem novamente ao longo da primeira semana de Junho.

Previsão de temperaturas no início do dia 2 de Junho ilustra o avanço de uma nova massa de ar frio, que fará as temperaturas caírem com intensidade no Sul e no Sudeste do país.

Com isso, previsões climáticas indicam que as temperaturas podem descer novamente para patamares dentro ou abaixo da média no Sul do país, como é possível observar na imagem abaixo. Isso pode resultar em novos episódios de geada e uma onda de frio duradoura no início de Junho.

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Embora as previsões associadas a um fenômeno climático denominado Oscilação Antártica indiquem que haverá um menor número de massas de ar frio avançando pela América do Sul nas próximas semanas, aquelas que conseguirem avançar ainda serão muito intensas - o suficiente para afastar o calor e manter as temperaturas frias mais típicas do inverno.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 1 e 8 de Junho (modelo ECMWF).

A estação de outono termina oficialmente no dia 21 de Junho, daqui a cerca de um mês. Neste mesmo dia, começa oficialmente o Inverno de 2026. Com estas previsões, podemos concluir que o frio ainda deve se manter significativo ao longo das últimas semanas de outono.