Comissão da OMS quer declarar a crise climática como uma emergência de saúde global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deve declarar a crise climática uma emergência de saúde pública global o mais rápido possível. A omissão dessa declaração colocará em risco a saúde e a vida de milhões de pessoas.

A OMS é a principal autoridade mundial em termos de saúde da população.

Essa exigência foi feita pela Comissão Pan-Europeia Independente sobre Clima e Saúde (PECCH), fundada pela OMS em 2025, de acordo com uma reportagem do jornal britânico The Guardian e da revista Der Spiegel.

O painel de onze membros desta comissão concluiu que a crise climática representa uma ameaça à saúde global de tal magnitude que a OMS deveria declará-la uma "Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional" (PHEIC, na sigla em inglês).

Efeitos múltiplos

A disseminação internacional de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e a chikungunya, bem como os impactos na saúde causados por eventos climáticos extremos, aquecimento global, crises no abastecimento alimentar e poluição atmosférica, tornam necessária uma 'PHEIC'.

Essa conclusão consta de um relatório da Comissão Europeia que apela à ação e foi apresentado aos ministros da saúde europeus no início da Assembleia Mundial da Saúde da OMS.

O nível mais alto de emergência de saúde pública (PHEIC) é a categoria máxima da OMS. Alertas anteriores de PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) incluíram doenças infecciosas como a COVID-19 e a MPOX.

A declaração esclarece que isso não reverterá as mudanças climáticas em si, mas permitirá uma resposta internacional coordenada. Segundo a comissão, a magnitude da crise climática exige tal resposta, dadas as suas consequências para a saúde.

A comissão é composta por ex-ministros da Saúde e do Clima, incluindo o ex-ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach.

Mensagem principal do relatório

A PHEIC descreve no relatório a seguinte introdução: "As mudanças climáticas estão longe de ser uma prioridade menor ou de serem descartadas como uma teoria falsa. Elas representam uma ameaça imediata e de longo prazo à saúde, à economia, à alimentação, à água, ao meio ambiente e à segurança pessoal, comunitária e nacional".

Em entrevista ao The Guardian, Katrín Jakobsdóttir, ex-primeira-ministra da Islândia e presidente da Comissão, afirmou: “A crise climática pode não ser uma pandemia, mas é, sem dúvida, uma emergência de saúde pública que ameaça a saúde e a sobrevivência da humanidade”.

Sir Andrew Haines, professor de Mudanças Ambientais e Saúde Pública na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e cientista-chefe da Comissão, disse ao The Guardian:

A OMS já reconheceu que as mudanças climáticas representam uma séria ameaça à saúde global. O que exigimos é mais ação.

Ele acrescentou que o ritmo atual de emissões de gases de efeito estufa aceleraria os riscos à saúde das gerações presentes e futuras. As consequências para um número crescente de pessoas incluiriam os efeitos do calor excessivo, inundações e doenças infecciosas

Esses problemas seriam agravados pela poluição do ar causada por incêndios florestais, pelo aumento de partos prematuros e pela maior insegurança alimentar.

Fim dos subsídios aos combustíveis fósseis

Em seu relatório, a Comissão também instou os governos de todo o mundo a porem fim aos subsídios aos combustíveis fósseis. Estes são diretamente responsáveis por 600 mil mortes prematuras anualmente só na Europa.

De acordo com o relatório, a Europa gasta aproximadamente 444 bilhões de euros por ano em subsídios para a indústria do petróleo e do gás. Em 12 países europeus, o relatório constatou que, em 2023, os subsídios aos combustíveis fósseis ultrapassaram 10% das despesas nacionais com saúde. Em quatro países, ultrapassaram todo o orçamento da saúde.

Esta não é uma política energética sustentável, mas sim uma falha dos sistemas de saúde pública, acrescentou Jakobsdóttir no The Guardian.

E a situação pode piorar muito. Novos subsídios para combustíveis fósseis, bem como para países que consideram explorar novos campos de petróleo e gás na sequência da crise iraniana, seriam catastróficos para a saúde pública.

Outras exigências

O relatório também pediu medidas para combater a desinformação, maior utilização de avaliações nacionais dos impactos climáticos e na saúde, e a confirmação de que as mudanças climáticas também devem ser classificadas como uma crise de saúde mental. Jakobsdóttir disse ao The Guardian:

A maneira de combater o ceticismo e a desinformação sobre as mudanças climáticas é simples: encare como algo pessoal. As mudanças climáticas não vão acontecer em outro lugar ou com outra pessoa no futuro.

Atualmente, está reduzindo a expectativa de vida nas cidades europeias e sobrecarregando os hospitais. Causa ansiedade, estresse e outros problemas de saúde mental. E as medidas políticas que remediariam tudo isso — ar limpo, transporte ativo e sustentável, moradias bem isoladas e alimentação saudável e sustentável — são justamente aquelas que contribuirão para tornar as pessoas mais saudáveis e felizes hoje. Se os argumentos sobre saúde e clima forem idênticos, será muito difícil contradizê-los.

Maior resiliência nos sistemas de saúde

O relatório também recomendou que os sistemas de saúde dos países se tornem mais resilientes às consequências das mudanças climáticas, que estão mudando rapidamente. Haines discute isso no The Guardian.

Cada país deve estar ciente da localização de seus centros de saúde, da probabilidade de inundações em seu território e de como lidaria com uma onda de calor extrema e prolongada.

Em resposta às recomendações, o Dr. Hans Kluge, Diretor Regional da OMS para a Europa, declarou ao jornal The Guardian: "Os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio demonstraram claramente o que a dependência de combustíveis fósseis realmente significa: não apenas contas mais altas, mas também sistemas de saúde sobrecarregados, interrupções no fornecimento de alimentos e combustíveis e sociedades sob pressão".

O sistema de saúde é um componente essencial da segurança social.

Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático, saudou o relatório. Ele afirmou: “O estado atual do planeta, no qual estamos ultrapassando diversos limites planetários, manifestando-se como ameaças à saúde pública que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, fornece ampla evidência científica de que a mudança climática deve ser declarada uma emergência de saúde pública de importância internacional”.

A 79ª Assembleia Geral da OMS está sendo realizada em Genebra, de 18 a 23 de maio. Uma reunião com a Comissão Pan-Europeia ocorreu em 19 de maio como parte da programação, durante a qual o relatório publicado no The Guardian também foi discutido.

Referências da notícia

La Comisión PECCH y sus tareas

La 79ª Conferencia Mundial de la Salud de la OMS

Documento de la Comisión PECCH con el llamamiento a la acción