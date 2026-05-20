Ar polar se espalha pelo Brasil e deixa alerta de geadas em 726 cidades

Massa de ar polar avança pelo Brasil e atua sobre o país até, pelo menos, segunda-feira (25). Temperaturas ficam baixas e 726 cidades ficam em alerta para geadas

Geada é prevista de forma abrangente para os estados do RS e SC. Foto: Adobe Stock.

Nos próximos dias, um pulso mais intenso de ar frio chega ao Sul do Brasil e provoca uma queda ainda maior nas temperaturas. O ar polar, que já atua há alguns dias, ganha reforço, e a previsão indica a possibilidade de geadas por diversas áreas, além de chances de mínimas negativas na Serra Catarinense.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há um alerta amarelo de perigo potencial para geadas nesta quinta-feira (21), afetando cerca de 726 municípios entre os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Mapa de alertas emitido pelo INMET para esta quinta-feira (21).

Dentre eles, 93 cidades estão sob alerta laranja de perigo, incluindo municípios como General Carneiro (PR), Joaçaba (SC), São Joaquim (SC) e São José dos Ausentes (RS). Veja a seguir a previsão do tempo.

Quinta-feira com temperaturas abaixo de 0°C

A quinta-feira (21) contará com temperaturas negativas nas áreas mais altas da Serra Catarinense. De acordo com o modelo europeu ECMWF, a previsão é de que as mínimas atinjam seu pico entre as 6h e 7h da manhã, com marcas de até -3°C nas regiões elevadas entre São Joaquim e Urubici.

Mínima prevista para a manhã desta quinta-feira (21).

O frio tomará conta de praticamente todo o estado de Santa Catarina, com mínimas generalizadas entre 1°C e 5°C. A única exceção fica por conta da faixa litorânea, onde as temperaturas variam entre 10°C e 14°C desde São João do Sul (litoral sul) até Itapoá (litoral norte).

As temperaturas também despencam no sudoeste do Paraná, com riscos de geadas moderadas na região de General Carneiro (PR), onde a mínima se aproxima de 0°C. Cidades vizinhas como Pato Branco (PR), Francisco Beltrão (PR) e São Mateus do Sul (PR) também têm previsão de geada, com mínimas na casa dos 5°C, podendo registrar marcas ainda menores junto ao solo.

Mapa que mostra a atuação do ar frio nesta quinta-feira (21). Pulso mais intenso atua sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, o ar frio atua com força e projeta-se uma quinta-feira (21) com geadas abrangentes. As exceções ficam por conta do litoral, com termômetros entre 11°C e 13°C, e da capital Porto Alegre, que tem mínima prevista de 9°C. Nas demais regiões gaúchas, as mínimas oscilam entre 2°C (na Serra Gaúcha e norte do estado) e 7°C (no sudoeste).

Ar polar se mantém até o início da semana

Nos próximos dias, a massa de ar frio continuará atuando de forma abrangente sobre o país. Enquanto a Região Sul segue sob alertas de geada, setores do Sudeste, Centro-Oeste e Norte continuam sob o efeito de temperaturas amenas e friagem. Até este sábado (23), a circulação atmosférica será capaz de injetar ar frio sobre o continente.

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Contudo, à medida que o centro do sistema de alta pressão se desloca em direção ao Oceano Atlântico, a tendência é de que os ventos que transportam esse ar frio percam força. Com isso, o ar polar começará a perder intensidade a partir das primeiras horas de domingo (24).

Previsão da anomalia de temperatura em superfície para a tarde de segunda-feira (25) mostra ainda alguns resquícios da massa de ar polar que ainda atua sobre o Brasil nesta semana.

Dessa forma, na segunda-feira (25), o sistema já estará enfraquecido. Apesar disso, um frio residual ainda deverá ser sentido nos municípios localizados próximos ao litoral, devido a pequenos pulsos de ar frio que continuam alcançando a costa, mas já sem força para avançar pelo interior do continente.