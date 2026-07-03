O oceano poderia oferecer mais de um terço da solução para o clima, mas recebe menos de 1% do financiamento climático

O oceano representa uma das ferramentas climáticas mais poderosas atualmente, capaz de proporcionar mais de 1/3 das reduções de emissões até 2050. Então, por que as soluções baseadas no oceano ainda representam uma parcela tão pequena do financiamento climático global?

O oceano absorve uma grande parte do excesso de calor do planeta, mas continua sendo uma das áreas mais negligenciadas do financiamento climático.

O oceano absorve uma grande proporção do excesso de calor que se acumula no sistema climático, armazena carbono, alimenta bilhões de pessoas e oferece um enorme potencial para acelerar a transição para energias limpas.

Todos os dias, ele atua silenciosamente para limitar os efeitos das mudanças climáticas. No entanto, seu papel permanece amplamente subestimado nas políticas de investimento.

Uma peça-chave na questão climática que permanece amplamente ignorada

Pesquisas realizadas para o Painel de Alto Nível para uma Economia Oceânica Sustentável mostram que soluções baseadas no oceano poderiam proporcionar mais de um terço das reduções anuais de emissões necessárias até 2050 para manter o aquecimento global próximo de 1,5°C.

Atualmente, menos de 1% do financiamento global para o desenvolvimento é destinado ao oceano. No entanto, 90% das nações costeiras e insulares já incluíram pelo menos uma ação relacionada ao oceano em seus compromissos climáticos, embora as soluções com maior potencial ainda estejam sendo implementadas apenas em escala limitada.

A análise econômica é igualmente convincente. Cada dólar investido nas principais soluções baseadas no oceano poderia gerar pelo menos cinco dólares em benefícios ao longo dos próximos 30 anos, por meio da criação de empregos, melhoria da segurança alimentar, maior proteção dos ecossistemas e maior resiliência para as comunidades costeiras.

A energia marinha já está ganhando escala

A energia eólica offshore, a energia solar flutuante e a energia das marés estão entre as soluções mais promissoras. Juntas, elas poderiam evitar a emissão de até 3,6 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO₂) por ano até 2050 — um volume superior ao total de emissões anuais da União Europeia em 2021.

Essa transição já está em andamento. Os compromissos internacionais somam, atualmente, quase 2.000 GW de capacidade eólica offshore, o suficiente para fornecer eletricidade a cerca de 1,5 bilhão de residências.

Soluções climáticas baseadas no oceano combinam diversas abordagens importantes — energia, transporte, produção de alimentos e ecossistemas — e poderiam reduzir as emissões em até 13,76 gigatoneladas de CO₂e por ano até 2050. © High Level Panel for Sustainable Ocean Economy

No entanto, a geração de energia no mar também exige uma compreensão muito melhor de um ambiente em constante mudança. Ventos, correntes oceânicas, ondas, ondas de calor marinhas e até mesmo o El Niño afetam diretamente o desempenho das instalações offshore.

Assim, a observação oceânica, a previsão do tempo e os sistemas de alerta precoce estão se tornando ferramentas estratégicas para garantir investimentos e assegurar uma produção de energia confiável.

Carbono azul: um tesouro natural ainda amplamente ignorado

O oceano também ajuda a combater as mudanças climáticas por meio de manguezais, pradarias de ervas marinhas e pântanos salgados. Esses ecossistemas, coletivamente conhecidos como "carbono azul", são notáveis sumidouros de carbono.

Comparando-se áreas de mesma extensão, eles podem armazenar até cinco vezes mais carbono do que as florestas tropicais e absorvê-lo quase três vezes mais rápido. Além disso, oferecem proteção natural contra tempestades, sustentam a pesca, preservam a biodiversidade e melhoram a qualidade da água costeira.

No entanto, esses ecossistemas estão desaparecendo rapidamente sob a pressão do desenvolvimento urbano e da elevação do nível do mar. Sua restauração poderia evitar emissões equivalentes ao fechamento de 76 usinas termelétricas a carvão por ano até 2050.

Uma economia azul que vai muito além da energia

O transporte marítimo, responsável por quase 80% do comércio global, poderia reduzir significativamente sua pegada de carbono por meio de operações mais eficientes, otimização de rotas com auxílio de previsões meteorológicas e uso de combustíveis com emissão zero. Conjuntamente, essas medidas poderiam evitar emissões equivalentes à retirada de mais de 400 milhões de carros das ruas a cada ano.

O oceano também pode ajudar a transformar a maneira como produzimos alimentos. Algas, peixes e mariscos geralmente exigem menos recursos do que muitas fontes de proteína de origem terrestre. O desenvolvimento sustentável desses "alimentos azuis" poderia reduzir as emissões em 1,47 gigatonelada de CO₂ por ano até 2050, ao mesmo tempo em que ajuda a suprir a crescente demanda global por alimentos.

Pesquisas científicas também estimam que a produção sustentável de frutos do mar poderia aumentar entre 30% e 75% até meados do século, principalmente por meio da aquicultura de baixo impacto e da recuperação dos estoques pesqueiros.

Algumas abordagens mais recentes, como a captura e o armazenamento de carbono sob o leito marinho, também vêm despertando interesse crescente. Embora promissoras, elas ainda exigem pesquisas extensas para avaliar seus impactos ambientais antes de poderem ser implementadas em larga escala.

Investir no oceano significa investir no futuro

Além de reduzir emissões, uma economia oceânica sustentável poderia criar 51 milhões de empregos ligados ao oceano até 2050, fortalecer a segurança alimentar, proteger comunidades costeiras e preservar a biodiversidade essencial para o funcionamento saudável do planeta.

Desbloquear esse potencial exigirá investimentos substanciais. Especialistas estimam que será necessário mobilizar pelo menos US$ 1 trilhão até 2030, seguido por quase US$ 2 trilhões entre 2030 e 2050. Os investimentos atuais, no entanto, estão muito aquém dos US$ 550 bilhões anuais considerados necessários para assegurar a saúde do oceano a longo prazo.

A conclusão é clara: as soluções já existem. Elas estão disponíveis hoje, são economicamente viáveis e capazes de gerar benefícios significativos para a sociedade. O principal obstáculo não é mais científico ou tecnológico, mas financeiro.

Garantir ao oceano o lugar que ele merece nos investimentos climáticos significa fortalecer o combate às mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e aumentar a resiliência das futuras gerações.