Ar polar e ciclone mudam o tempo com chuva, vento e frio no Centro-Sul; confira

Um ciclone extratropical no Atlântico favorece a entrada de ar polar no Centro-Sul do Brasil. O sistema deve provocar ventos fortes, chuvas e derrubar as temperaturas no fim de semana.

Um ciclone extratropical formado no Oceano Atlântico, próximo à costa do Rio Grande do Sul, passou a influenciar o tempo no Centro-Sul do Brasil desde quinta-feira (2). Embora seu centro permaneça sobre o mar, o sistema altera a circulação dos ventos sobre o continente, favorecendo o avanço de uma massa de ar polar e provocando mudanças importantes nas condições do tempo.

Imagem de satélite na tarde desta sexta-feira (3) mostra o ciclone a leste da costa do Rio Grande do Sul e sua frente fria na faixa leste do país.

Além de deixar o mar mais agitado e intensificar os ventos na costa do Rio Grande do Sul até o final da sexta-feira (3), com rajadas que podem se aproximar ou ultrapassar 70 km/h, o ciclone atua como um "corredor" para o ar frio. Na sua retaguarda, os ventos passam a soprar de sul, transportando o ar de origem polar em direção ao Sul e ao Sudeste do país.

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Ao mesmo tempo, a frente fria associada ao sistema mantém o céu encoberto e favorece chuva fraca na faixa leste do Sudeste, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo durante todo o fim de semana. Confira os detalhes.

Tempo encoberto na faixa leste do Sudeste e chuva no litoral

Enquanto o ar polar avança, a frente fria associada ao ciclone mantém o tempo instável entre a faixa leste do Paraná e o Sudeste. Entre esta sexta-feira (3) e o domingo (5), a previsão é de muita nebulosidade e chuva fraca a moderada, principalmente no litoral de São Paulo e na faixa leste do estado do Rio de Janeiro.

Previsão de probabilidade de chuva neste sábado (4), segundo o ECMWF.

Enquanto no sábado (4) as chuvas devem se concentrar na faixa leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, durante o domingo (5) as chuvas avançam em direção ao Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (5), segundo o ECMWF.

Os acumulados, em geral, não devem ser elevados, com máximos entre 20 e 30 mm entre a metade norte do litoral de São Paulo até a região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A combinação entre céu encoberto, chuva e ventos de sul contribuirá para manter as temperaturas baixas ao longo do dia.

Fim de semana frio: por que o ciclone ajuda o ar polar a avançar?

Apesar de o ciclone estar localizado sobre o oceano, ele desempenha um papel importante na chegada do frio ao continente. Isso acontece porque sua circulação reorganiza os ventos na atmosfera: atrás da frente fria, os ventos mudam de direção e passam a soprar do quadrante sul, funcionando como um mecanismo que canaliza o ar polar para latitudes mais baixas. Esse processo favorece a incursão da massa de ar frio sobre o Sul e o Sudeste, provocando um declínio nas temperaturas.

O sábado (4) terá um amanhecer abaixo de zero na região Sul, especialmente na Serra Catarinense, com mínimas que podem alcançar até -5°C. Em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná as temperaturas devem ser abaixo de 5°C, com favorecimento de formação de geada nas áreas de céu claro e ventos fracos.

Previsão de temperatura mínima sábado (4), segundo o ECMWF.

Na região Sudeste as mínimas não serão tão baixas quanto no Sul, mas as tardes serão bastante frias, com temperaturas da ordem de 13°C a 15°C na faixa leste. Isso representa um desvio de cerca de 8°C abaixo da média em São Paulo no sábado (4).

Previsão de anomalia de temperatura máxima neste sábado (4), segundo o ECMWF.

No domingo (5), as mínimas sobem ligeiramente no Sul e caem ligeiramente na faixa leste do Sudeste, com valores da ordem de 13°C. As máximas devem continuar frias na metade sul do Rio Grande do Sul e faixa leste entre Sul e Sudeste, com valores entre 13°C e 17°C.