Cientistas descobrem fonte oculta de metano no oceano que pode agravar o aquecimento global

Cientistas descobriram por que a superfície do oceano aberto continua liberando metano, mesmo que não devesse, e o que isso significa para um planeta em aquecimento não é nada animador.

Cientistas descobriram como o metano é produzido em águas oceânicas ricas em oxigênio por meio de um processo desencadeado pela escassez de nutrientes.

Lee Bell Meteored Reino Unido 24/05/2026 06:09 4 min

O metano é um dos gases de efeito estufa mais potentes que existem e geralmente é produzido em locais sem oxigênio, como pântanos, aterros sanitários, sedimentos oceânicos profundos e assim por diante.

Portanto, o fato de a água superficial do oceano, rica em oxigênio, liberar metano na atmosfera de forma consistente intriga os cientistas há décadas. Teoricamente, isso simplesmente não deveria acontecer.

No entanto, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Rochester descobriu o que está acontecendo e afirma que tudo se resume à forma como certas bactérias no oceano produzem metano ao decompor compostos orgânicos. Segundo o estudo dos pesquisadores, essa decomposição só ocorre quando os níveis de fosfato na água caem o suficiente para desencadear o processo.

"Isso significa que a escassez de fosfato é o principal fator que controla a produção e as emissões de metano no oceano aberto", disse Thomas Weber, professor do Departamento de Ciências da Terra e do Meio Ambiente da universidade, que liderou o estudo.

Por que o aquecimento dos mares agrava a situação

O que acontecerá depois está relacionado à forma como o planeta continua aquecendo. As mudanças climáticas estão aquecendo o oceano de cima para baixo, o que aumenta a diferença de densidade entre a camada superficial e as águas mais profundas, e isso, por sua vez, deverá diminuir a mistura vertical que normalmente traz nutrientes como o fosfato das profundezas, de acordo com Weber.

Menos mistura significa menos fosfato chegando à superfície, o que cria exatamente as condições ideais para o desenvolvimento desses micróbios produtores de metano. A modelagem dos pesquisadores sugere que isso pode desencadear um ciclo de retroalimentação: oceanos mais quentes produzem mais metano, esse metano contribui para um maior aquecimento, e todo o ciclo se reforça a partir daí.



Os pesquisadores descobriram que o aquecimento dos oceanos intensificou um ciclo de retroalimentação oculto capaz de acelerar as emissões de metano em nível global.

O que torna isso preocupante é que a análise da equipe sugere que a produção de metano em águas ricas em oxigênio não é uma anomalia estranha que ocorre em algumas áreas isoladas do oceano — é provável que seja generalizada em qualquer região onde o fosfato esteja em baixa concentração. Isso, segundo eles, reformula completamente a maneira como os cientistas pensam sobre a origem do metano oceânico.

Uma lacuna que ninguém ainda preencheu

O aspecto frustrante, segundo os pesquisadores, é que esse tipo de ciclo de retroalimentação entre o aquecimento dos oceanos, a alteração dos níveis de nutrientes e a produção microbiana de metano não é considerado em nenhum dos principais modelos climáticos usados para prever a gravidade da situação. Isso significa que as projeções que governos e formuladores de políticas utilizam podem estar subestimando o ritmo do aquecimento sem sequer perceberem.

"Nosso trabalho ajudará a preencher uma lacuna fundamental nas previsões climáticas, que frequentemente negligenciam as interações entre as mudanças ambientais e as fontes naturais de gases de efeito estufa na atmosfera", acrescentou Weber.

Considerando que o mecanismo é essencialmente autoamplificador — água mais quente significa menos fosfato na superfície, o que significa mais metano e, portanto, água mais quente — incorporá-lo a esses modelos parece ser uma medida urgente.

Referência da notícia

Hidden ocean feedback loop could accelerate climate change. 09 de Abril, 2026. Lindsey Valich.