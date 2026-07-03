Ar polar segue derrubando temperaturas e traz alerta de geada para 3 estados do Centro-Sul; confira

A massa de ar polar segue avançando pelo Brasil nos próximos dias. O ar frio diminuiu as temperaturas e reacendeu o alerta para os riscos de geadas em 3 estados do Centro-Sul do país.

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar avança pelo Centro-Sul do Brasil e promete derrubar as temperaturas. O amanhecer desta sexta-feira (3) já foi gelado no estado gaúcho, com os termômetros marcando temperaturas negativas no sul do Rio Grande do Sul.

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E a presença deste ar frio reacendeu o alerta para ocorrência de geadas. Neste sábado (4), não será diferente e o ar polar volta a afetar 3 estados da porção Centro-Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A seguir veja a previsão do tempo para os próximos dias e as áreas onde as geadas estão previstas.

Frio acende alerta para geadas no Centro-Sul

As baixas temperaturas tornaram possíveis as ocorrências de geada sobre o Rio Grande do Sul nesta manhã (3). De acordo com as estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os termômetros registraram temperaturas abaixo de 0°C no sul do estado e marcas próximas de 0°C na porção central, o que permite a formação de uma camada de gelo na superfície.

Esse evento volta a ocorrer devido ao avanço da massa de ar polar pelo Centro-Sul do país. O ar frio derruba as temperaturas e, associado ao tempo limpo durante a madrugada, favorece uma perda ainda maior de calor pelo solo. Com esse forte resfriamento, a umidade presente na atmosfera se condensa e se solidifica sobre a vegetação.

Ar polar mantém temperaturas baixas no Sul do Brasil e mantém alerta de geadas.

E isto está previsto para ocorrer entre a noite de hoje (3) e a madrugada de sábado (4). A previsão mostra o tempo limpo sobre boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas áreas do Paraná. Mantendo o alerta para geadas aceso para amanhã (4).

De acordo com o modelo ECMWF, as primeiras horas do sábado (4) serão com temperaturas inferiores a 5°C em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul. O que já atende critérios para o possível registro de uma fraca geada. A exceção fica por conta do leste do estado com temperaturas na casa dos 8°C.

Mínima prevista para o amanhecer deste sábado (4). O modelo ECMWF indica temperaturas negativas entre SC e RS.

Há previsão de temperaturas negativas neste sábado (4) sobre áreas do norte do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e Catarinense. Nestas localidades os termômetros variam entre 2°C e -5°C. Isto porque próximo à superfície a temperatura tende a ser ainda menor do que os modelos preveem.

A região central de Santa Catarina, oeste, e parte do norte do estado encontram-se sob alerta para geadas. A previsão é de que os termômetros atinjam marcas inferiores aos 3°C. Apenas em municípios próximos a Joinville (SC) que estão livre das geadas.

Chegando ao Paraná, alguns municípios também estão na lista de possíveis ocorrências de geadas. No entanto, este evento deverá ser restrito à porção sul do estado paranaense. A faixa entre Santo Antônio do Sudoeste (PR), General Carneiro (PR) e São Mateus do Sul (PR) tem mínima prevista entre 2°C e 5°C. O que gera preocupação entre os produtores rurais.