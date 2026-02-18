Uma das áreas mais salgadas do oceano está se tornando doce: os impactos na circulação termohalina

Uma vasta área do sul do Oceano Índico está se tornando menos salgada a uma taxa sem precedentes. Esse fenômeno, ligado às mudanças climáticas, pode alterar as correntes globais, modificar o clima e afetar os ecossistemas marinhos em todo o mundo.

A área de água salgada ao longo do sudoeste da Austrália foi reduzida em 30%.

O sul do Oceano Índico, ao longo da costa oeste da Austrália, está passando por uma transformação inesperada. Em uma região tradicionalmente árida, onde a evaporação supera em muito a precipitação e o mar sempre foi particularmente salgado, os níveis de salinidade estão diminuindo a uma taxa que surpreende até mesmo os especialistas.

Um estudo publicado na revista Nature Climate Change por pesquisadores da Universidade do Colorado, em Boulder, revela que, nas últimas seis décadas, o aquecimento global reconfigurou os padrões de vento e as correntes oceânicas em escala planetária. Como resultado, quantidades crescentes de água doce estão sendo transportadas para o sul do Oceano Índico.

“Estamos testemunhando uma mudança em larga escala na forma como a água doce se move pelo oceano”, explicou Weiqing Han, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas e Oceânicas e coautor do estudo. “E isso está acontecendo em uma região que desempenha um papel fundamental na circulação oceânica global”, disse.

O mecanismo oculto que regula o clima

Em média, a água do mar tem uma salinidade de cerca de 3,5%. No entanto, existe uma ampla faixa que se estende do leste do Oceano Índico ao oeste do Pacífico tropical, onde as águas superficiais são naturalmente menos salgadas devido à abundância de chuvas e à evaporação relativamente baixa.

Essa região, conhecida como reservatório de água doce do Indo-Pacífico, está conectada a um gigantesco sistema de circulação que funciona como uma esteira rolante planetária. Esse mecanismo — a circulação termohalina — redistribui calor, sal e água doce ao redor do mundo. Entre outras coisas, contribui para o clima temperado da Europa Ocidental, transportando águas quentes em direção ao Atlântico.

No Atlântico Norte, essas águas esfriam, tornam-se mais salgadas e densas, afundam e retornam para o sul através das profundezas oceânicas, completando o ciclo. O problema é que esse delicado equilíbrio depende, em grande parte, de diferenças precisas de temperatura e salinidade.

30% menos água salgada

Dados observacionais coletados desde a década de 1960 mostram que a área de água salgada ao longo do sudoeste da Austrália diminuiu 30%. Este é o aumento mais rápido de água doce já registrado no Hemisfério Sul.

O "adoçamento" não se deve a um aumento das chuvas locais.

Segundo o autor principal do estudo, Gengxin Chen, cientista do Instituto de Oceanologia do Mar da China Meridional, o volume adicional de água doce que entra na região a cada ano é aproximadamente equivalente a 60% do volume do Lago Tahoe. Para se ter uma ideia da dimensão desse valor, seria suficiente para abastecer toda a população dos Estados Unidos com água potável por mais de 380 anos.

O que chama a atenção é que este "adoçamento" não se deve ao aumento das chuvas locais. Simulações climáticas e registros históricos apontam para outra causa.

Como o aquecimento global está remodelando o oceano

O aumento das temperaturas globais está alterando os ventos superficiais sobre os oceanos Índico e Pacífico tropical. Essas mudanças, por sua vez, estão alterando as correntes oceânicas, desviando mais água da reserva de água doce do Indo-Pacífico para o sul do Oceano Índico.

Quando a água se torna menos salgada, também se torna menos densa. E a água menos densa tende a permanecer perto da superfície, separando-se mais claramente das camadas mais profundas e salgadas. Esse maior contraste reduz a mistura vertical, um processo crucial que permite a troca de calor e nutrientes entre a superfície e o fundo do oceano.

Sem essa mistura, os nutrientes que se acumulam nas águas profundas não chegam às camadas iluminadas pelo sol, onde o plâncton prospera. Ao mesmo tempo, o calor retido na superfície tem mais dificuldade em se dissipar para baixo.

Riscos para o clima e a vida marinha

Estudos anteriores já haviam alertado que as mudanças climáticas poderiam desacelerar partes da circulação termohalina, especialmente no Atlântico Norte, onde o derretimento do gelo da Groenlândia e do Ártico adiciona água doce que altera o equilíbrio da salinidade.

A expansão da reserva de água doce do Indo-Pacífico poderia reforçar esse efeito, transportando ainda mais água menos salina para o Atlântico.

As consequências não se limitariam ao clima. O plâncton e os prados de ervas marinhas — a base da cadeia alimentar oceânica — dependem de um suprimento constante de nutrientes. Se esse suprimento enfraquecer, o impacto pode se estender aos peixes, aos mamíferos marinhos e, em última instância, às economias humanas que dependem do mar.

“Alterações na salinidade podem afetar o plâncton e os prados de ervas marinhas, que são a base da cadeia alimentar oceânica”, alertou Chen. “Perturbações nesses organismos podem ter efeitos de longo alcance na biodiversidade”, disse.

O que está acontecendo na costa oeste da Austrália pode parecer remoto. No entanto, na intrincada teia do sistema climático global, poucas coisas são verdadeiramente locais.

