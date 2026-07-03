Meteoro brilhante cruza o céu de MG e surpreende moradores; veja imagens

Câmeras de monitoramento instaladas na cidade de Tiradentes e em outros municípios mineiros registraram a passagem rápida do fragmento rochoso que chamou a atenção da população.

As condições meteorológicas favoráveis com céu limpo permitiram a visualização do bólide em vários municípios mineiros. Foto: Reprodução/ Clima Ao Vivo

Moradores de diversas cidades localizadas no estado de Minas Gerais foram surpreendidos por um fenômeno astronômico bastante marcante no início da noite da última quarta-feira (1). Um meteoro de grande intensidade cruzou o firmamento da região, gerando um rastro luminoso que pôde ser observado perfeitamente a olho nu por milhares de cidadãos.

O evento ocorreu exatamente por volta das 18h20 e recebeu prontamente a devida confirmação oficial por parte dos integrantes da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. O clarão forte chamou a atenção imediata de quem circulava em espaços públicos abertos e gerou uma repercussão imediata, com múltiplos registros digitais compartilhados nas redes sociais.

Cidades afetadas e monitoramento do fenômeno

A passagem rápida do objeto espacial sobre o setor leste do território mineiro pôde ser acompanhada a partir de vários municípios daquela região geográfica ao mesmo tempo. Câmeras integradas à plataforma Clima ao Vivo, que trabalha em parceria direta com os cientistas, registraram toda a trajetória descendente real de diferentes ângulos operacionais.

Rastro luminoso que cruzou o firmamento a mais de 34 mil quilômetros por hora. Foto: Reprodução

Entre as localidades que registraram formalmente a ocorrência estão os municípios de Juiz de Fora, Chiador, Oliveira, Itapecerica, Itajubá e a cidade histórica de Tiradentes. Além disso, devido à grande magnitude da dispersão da energia gerada, o feixe luminoso também alcançou uma visibilidade perfeita na cidade de Três Rios, situada no estado vizinho do Rio de Janeiro.

Meteoro ilumina o céu de Minas Gerais e é visto em várias cidades do estado https://t.co/OG72q2caSl #g1 pic.twitter.com/kExvD3kCA4 — g1 (@g1) July 3, 2026

Essa ampla visibilidade no horizonte aconteceu principalmente por causa das excelentes condições meteorológicas verificadas no momento exato em que o corpo celeste entrou na atmosfera terrestre. O céu completamente limpo e a ausência total de nebulosidade permitiram que a luz emitida pela rocha espacial atingisse municípios localizados a muitos quilômetros de distância.

Dinâmica científica e velocidade da rocha

O efeito luminoso é gerado puramente pelo atrito físico. Quando um fragmento de rocha vindo do espaço entra de forma repentina na densa camada de gases da Terra, sofre uma compressão gasosa extrema à sua frente.

Esse deslocamento em alta velocidade, que supera facilmente a marca de 34 mil quilômetros por hora, aumenta a temperatura dos gases ao redor de maneira muito drástica. O aquecimento contínuo acaba criando uma bolha de plasma, definida na física como um gás extremamente quente e energizado que emite uma forte luminosidade visível do solo.

Mesmo os fragmentos rochosos pequenos têm capacidade para produzir esse impacto visual perceptível, mas, geralmente, são completamente vaporizados durante a passagem pela atmosfera devido ao calor intenso.

Por outro lado, os objetos rochosos de tamanhos superiores costumam produzir meteoros bem mais brilhantes e conseguem resistir por um tempo maior à queima na atmosfera. Em situações específicas, uma parte desse material sólido consegue passar por todo o processo sem sumir completamente, atingindo a superfície do solo terrestre na forma de meteoritos.