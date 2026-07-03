Meteoro brilhante cruza o céu de MG e surpreende moradores; veja imagens
Câmeras de monitoramento instaladas na cidade de Tiradentes e em outros municípios mineiros registraram a passagem rápida do fragmento rochoso que chamou a atenção da população.
Moradores de diversas cidades localizadas no estado de Minas Gerais foram surpreendidos por um fenômeno astronômico bastante marcante no início da noite da última quarta-feira (1). Um meteoro de grande intensidade cruzou o firmamento da região, gerando um rastro luminoso que pôde ser observado perfeitamente a olho nu por milhares de cidadãos.
O evento ocorreu exatamente por volta das 18h20 e recebeu prontamente a devida confirmação oficial por parte dos integrantes da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. O clarão forte chamou a atenção imediata de quem circulava em espaços públicos abertos e gerou uma repercussão imediata, com múltiplos registros digitais compartilhados nas redes sociais.
Cidades afetadas e monitoramento do fenômeno
A passagem rápida do objeto espacial sobre o setor leste do território mineiro pôde ser acompanhada a partir de vários municípios daquela região geográfica ao mesmo tempo. Câmeras integradas à plataforma Clima ao Vivo, que trabalha em parceria direta com os cientistas, registraram toda a trajetória descendente real de diferentes ângulos operacionais.
Entre as localidades que registraram formalmente a ocorrência estão os municípios de Juiz de Fora, Chiador, Oliveira, Itapecerica, Itajubá e a cidade histórica de Tiradentes. Além disso, devido à grande magnitude da dispersão da energia gerada, o feixe luminoso também alcançou uma visibilidade perfeita na cidade de Três Rios, situada no estado vizinho do Rio de Janeiro.
Essa ampla visibilidade no horizonte aconteceu principalmente por causa das excelentes condições meteorológicas verificadas no momento exato em que o corpo celeste entrou na atmosfera terrestre. O céu completamente limpo e a ausência total de nebulosidade permitiram que a luz emitida pela rocha espacial atingisse municípios localizados a muitos quilômetros de distância.
Dinâmica científica e velocidade da rocha
O efeito luminoso é gerado puramente pelo atrito físico. Quando um fragmento de rocha vindo do espaço entra de forma repentina na densa camada de gases da Terra, sofre uma compressão gasosa extrema à sua frente.
Esse deslocamento em alta velocidade, que supera facilmente a marca de 34 mil quilômetros por hora, aumenta a temperatura dos gases ao redor de maneira muito drástica. O aquecimento contínuo acaba criando uma bolha de plasma, definida na física como um gás extremamente quente e energizado que emite uma forte luminosidade visível do solo.
Mesmo os fragmentos rochosos pequenos têm capacidade para produzir esse impacto visual perceptível, mas, geralmente, são completamente vaporizados durante a passagem pela atmosfera devido ao calor intenso.
Por outro lado, os objetos rochosos de tamanhos superiores costumam produzir meteoros bem mais brilhantes e conseguem resistir por um tempo maior à queima na atmosfera. Em situações específicas, uma parte desse material sólido consegue passar por todo o processo sem sumir completamente, atingindo a superfície do solo terrestre na forma de meteoritos.
Referência da notícia
Luiza Sudré. (2026). VÍDEO: Meteoro ilumina o céu de Minas Gerais e é visto em várias cidades do estado.