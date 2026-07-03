Descoberta histórica em Marte: equipe de cientistas descobriu uma gema extraterrestre

Escondida no interior do meteorito marciano Northwest Africa (NWA) 8171, que tem 4,4 bilhões de anos, uma equipe internacional de cientistas descobriu uma pedra preciosa — a primeira gema do tipo "granada" de origem extraterrestre já identificada.

Descoberta histórica em Marte: cientistas revelam uma gema extraterrestre. Imagem gerada por IA.

O estudo de meteoritos marcianos é a única ponte física de que os cientistas dispõem para analisar a litosfera do Planeta Vermelho sem sair da Terra. Entre as poucas rochas que conseguiram sobreviver à sua jornada através da nossa atmosfera, o meteorito Northwest Africa (NWA) 8171 escondia um segredo mineralógico que remonta ao início do Sistema Solar.

Ao examinar um fragmento dessa rocha antiga, uma equipe internacional de cientistas liderada pela Dra. Tanya Kizovski identificou, pela primeira vez na história da ciência planetária, o mineral "granada" em uma amostra de origem marciana. Especificamente, trata-se de uma variedade rica em ferro e cálcio conhecida como andradita, que não apresenta a clássica cor vermelho-rubi associada às joias comerciais, mas sim tons de verde-escuro e amarelado.

Marte em um passado remoto pode ter abrigado processos muito mais diversos, complexos e dinâmicos em sua litosfera do que as missões robóticas conseguiram mapear até o momento.

Na Terra, a granada é um mineral fundamental para os geólogos, funcionando como uma espécie de "caixa-preta" que registra episódios de calor extremo e metamorfismo.

Encontrá-la em Marte é um evento excepcionalmente raro que desafia os modelos tradicionais e sugere que a antiga crosta marciana passou por processos geológicos muito mais diversos, complexos e dinâmicos do que se pensava anteriormente.

Análise a laser do NWA 8171

A pesquisa, publicada na revista Geochemical Perspectives Letters, foi liderada pela Dra. Tanya Kizovski em colaboração com colegas do Royal Ontario Museum (ROM) e da Universidade Brock, no Canadá. A equipe também contou com especialistas da Universidade de Portsmouth (Reino Unido), da Universidade de Trieste (Itália) e da Open University (Reino Unido).

O Northwest Africa 8171 (NWA 8171) é classificado como uma brecha de regolito — uma mistura litificada de poeira, detritos e material de impacto que se acumulou na superfície marciana durante o éon Noachiano. Com uma idade estimada de pelo menos 4,4 bilhões de anos, é considerado pelos astrônomos uma verdadeira cápsula do tempo do início da história de Marte.

Northwest Africa (NWA) 8171: Um meteorito valioso classificado como uma brecha de regolito marciano. Ele se originou diretamente da antiga crosta de Marte e foi lançado ao espaço por um violento impacto cósmico. Foi descoberto no Deserto do Saara, no noroeste da África, em 2013.

Para analisar o interior da valiosa amostra sem destruí-la, pesquisadores combinaram a Unidade de Microscopia Eletrônica e Microanálise da Universidade de Portsmouth com o equipamento especializado de ablação a laser do Royal Ontario Museum. Foi sob a precisão em escala milimétrica desses instrumentos que surgiu a inesperada assinatura química da pedra preciosa.

À esquerda: mapas químicos do clasto contendo granada. À direita: comparação entre as composições de piroxênio em clastos contendo granada do NWA 8171 e de outros meteoritos. Créditos: Tanya Kizovski et al. (2026)

Os pesquisadores explicam que a granada revelou uma arquitetura microscópica dividida em duas zonas distintas. A primeira é dominada pela própria granada misturada a outros minerais, enquanto a segunda é composta por um conjunto de materiais completamente diferente, separado da primeira.

A descoberta sugere que essa rocha foi formada em Marte ao longo de estágios muito distintos, passando por ciclos de calor intenso, pressão e resfriamento ao longo do tempo antes de adquirir sua estrutura interna dupla.

Como esta pedra preciosa se formou em Marte

A presença desse silicato abre um debate geofísico fascinante sobre os fluxos de energia térmica no planeta. "A granada é um exemplo clássico de mineral frequentemente encontrado em rochas metamórficas na Terra", explicou o Dr. Kizovski.

Nas condições geológicas da Terra, a formação da granada exige a exposição da rocha original a temperaturas abrasadoras e pressões enormes. Em um mundo que não apresenta uma tectônica de placas ativa comparável à da Terra, recriar tal fornalha natural obriga astrobiólogos e geólogos a buscar fontes de energia alternativas.

A formação da granada exige a exposição da rocha matriz a temperaturas abrasadoras e pressões imensas.

Os pesquisadores estão considerando várias hipóteses físicas para explicar o fenômeno. Kizovski descreveu as possibilidades: "Em Marte, o calor e a pressão necessários para produzir granada por meio de metamorfismo poderiam ter origem no impacto de um meteorito na superfície marciana, na ascensão de magma para a crosta marciana ou em ambos".

A formação desta gema exigiu calor extremo. Cientistas acreditam que ela pode ter surgido devido ao impacto de um asteroide, à ascensão de magma em ebulição vindo do interior ou à infiltração de fluidos químicos quentes na rocha. Qualquer um desses cenários sugere que Marte, em um passado remoto, era uma verdadeira fornalha de energia geológica.

Uma segunda interpretação teórica aponta para um evento metassomático oxidante, um processo no qual fluidos químicos quentes circulam através da rocha e alteram sua mineralogia original.

O dilema do "passageiro clandestino" e um teste definitivo

Apesar do entusiasmo em torno da descoberta de granada, o rigor científico exige cautela. O achado não significa necessariamente que Marte possua depósitos generalizados dessa gema, pois uma brecha de regolito é uma rocha formada pela fusão de várias rochas diferentes em uma só.

A superfície marciana assemelha-se a um ferro-velho cósmico repleto de detritos, e existe a possibilidade científica de que a granada não tenha se originado em Marte, mas seja, na verdade, um fragmento preservado de um asteroide que colidiu com o planeta.

Será que esta pedra preciosa vem realmente de Marte, ou é um pedaço de "detrito espacial" de um asteroide que atingiu a superfície marciana há eras e ficou preso na rocha fundida?

Para resolver o dilema do "passageiro clandestino", os cientistas planejam rastrear a assinatura isotópica da amostra. Kizovski explicou o próximo passo: "Medir os isótopos de oxigênio da rocha contendo granada ajudaria a confirmar se ela é de origem marciana ou se provém do impacto de um meteorito exótico".

Se as assinaturas isotópicas coincidirem com as de Marte, a ciência planetária terá finalmente confirmado a existência desse mineral, até então não documentado, no Planeta Vermelho. Se, por outro lado, tratar-se de um fragmento extraterrestre excepcionalmente bem preservado, ele poderá fornecer pistas inéditas sobre a composição química dos corpos que bombardearam o sistema solar interno.

Em qualquer um dos cenários, a análise detalhada do NWA 8171 já ampliou as fronteiras da geologia extraterrestre. "Esse novo tipo de rocha contendo granada poderia fornecer pistas sobre como Marte mudou ao longo de sua história e oferecer novas perspectivas sobre os ambientes antigos que podem ter dado origem à granada e a outros minerais relacionados", explicaram os cientistas.