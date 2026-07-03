Nordeste domina ranking e tem 7 das 10 melhores praias da América do Sul; veja quais são

Brasil liderando: dentre as dez praias mais bem avaliadas da América do Sul, sete delas estão na Região Nordeste do nosso país, segundo o prêmio Travellers’ Choice Best of the Best.

A Praia de Antunes, em Maragogi, no Alagoas, ficou em 7º lugar na lista. Crédito: moretocl/Triipadvisor.

A Região Nordeste do Brasil abriga diversas praias paradisíacas que oferecem uma variedade de belezas, desde piscinas naturais em águas mornas a imponentes falésias.

E algumas delas acabaram de ganhar destaque no país ao serem selecionadas entre o Top 10 das melhores praias da América do Sul através do prêmio Travellers’ Choice Best of the Best do site Tripadvisor.

O ranking é feito a partir das milhares de avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses e reconhece as praias que mais encantaram os viajantes no último ano.

Descubra abaixo quais são as 7 praias nordestinas que figuram nesta lista.

As 7 praias nordestinas entre as 10 melhores da América do Sul

Essas praias fazem jus à fama que têm. Abrigam águas cristalinas, paisagens naturais exuberantes e oferecem vários atrativos para uma viagem em família ou com amigos.

Ilha dos Frades

A paradisíaca ilha dos Frades está localizada no centro da Baía de Todos os Santos e faz parte de Salvador (Bahia). Ficou em 3º lugar no ranking.

Com formato de estrela de 15 pontas, o destino destaca-se pelo mar de águas transparentes, calmas e mornas, cercado pela vegetação preservada da Mata Atlântica e por importantes patrimônios coloniais do século 17.

Possui uma infraestrutura turística rústica e charmosa, com destaque para a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que oferece orla urbanizada, chuveiros, banheiros, quiosques e restaurantes.

Praia de Muro Alto

A Praia de Muro Alto fica no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco, a cerca de 8 km ao norte de Porto de Galinhas.

A bela Praia de Muro Alto, em Ipojuca, Pernambuco. Crédito: Divulgação.

O grande atrativo de Muro Alto é a sua enorme piscina natural de águas cristalinas mornas e calmas, protegida por uma barreira de recifes de 2 km de extensão. Inclusive, a sua piscina natural é a maior da América Latina.

E por ser sem ondas, ela acaba se tornando um dos destinos mais seguros e confortáveis para famílias com crianças ou para quem quer relaxar. Isso também permite a prática de esportes náuticos como caiaque e stand-up paddle.

Baía do Sancho

A praia Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, no Pernambuco, é um dos destinos mais famosos do nosso país, e oferece paisagens de tirar o fôlego e um raro conforto das multidões.

Destaca-se pelas águas cristalinas em tons de azul-turquesa, vegetação nativa e imponentes falésias, e ficou em 6º lugar no ranking.

A Baía do Sancho se destaca pelas falésias impressionantes, águas em tons de azul-turquesa e vida marinha rica. Crédito: Getty Images.

Por lá você vai encontrar opções de mergulho, mergulho com snorkel e caminhadas ao longo de trilhas confortáveis com vistas incríveis.

O acesso é controlado e desafiador, pois é feito por terra através de uma famosa escadaria de metal encravada na rocha, mas recompensa no final com a bela paisagem. Aliás, são esses fatores que ajudam a manter a imagem de refúgio preservado.

Praia de Antunes

A Praia de Antunes, localizada em Maragogi, no litoral norte do estado de Alagoas, ficou em 7º lugar no ranking. É considerada um dos cartões-postais mais exuberantes da cidade, e internacionalmente famosa como o "Caribe Brasileiro", devido às suas águas azul-turquesa mornas, areia branca finíssima e extensos coqueirais.

Durante a maré baixa, se formam piscinas naturais, o que torna o lugar perfeito para ir com crianças.

Fica a 7 km do centro de Maragogi, e o acesso pode ser pela rodovia, ou por passeio de buggy ou lancha. A infraestrutura é bastante simples, contando com barracas que servem bebidas e porções.

Praia do Espelho

A Praia do Espelho fica localizada a cerca de 22 km ao sul de Trancoso, na Bahia, e é um dos litorais mais deslumbrantes do Brasil. Ficou em 8ª posição no ranking.

Vista aérea da Praia do Espelho, na Bahia. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

É famosa por suas falésias coloridas e piscinas naturais formadas na maré baixa. A água cristalina das piscinas reflete o céu e os recifes, criando o visual que dá nome ao local.

O visual é mais rústico e o acesso menos urbano, com infraestrutura mais simples, mas oferecendo alguns quiosques e restaurantes “pé na areia”.

Praia da Pipa

A Praia de Pipa é o principal balneário do município de Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do Norte, localizado a cerca de 85 km ao sul de Natal. Ficou em 10º lugar no ranking.

Imagem aérea da bela Praia da Pipa, em Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do Norte. Crédito: Divulgação.

É famosa internacionalmente, destacando-se pelo mar esverdeado, falésias avermelhadas gigantes e pela presença constante de golfinhos. O mar extremamente calmo e ideal para banho.

A vida noturna por lá é agitada. No centrinho à noite, o trânsito fecha e a rua principal vira o ponto de encontro de Pipa. É repleta de lojinhas de artesanato, bares com música ao vivo e restaurantes.

Lagoa do Paraíso

A Lagoa do Paraíso, localizada em Jijoca de Jericoacoara (a cerca de 30-40 minutos da Vila de Jeri), no Ceará, entrou na lista mesmo não sendo uma praia marítima tradicional. Ficou em 9º lugar no ranking.

O destino ficou famoso pelas redes de descanso dentro da água, pela areia clara, águas cristalinas em tons de azul e pelo clima de descanso que virou símbolo do turismo no litoral oeste do estado.