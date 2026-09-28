O El Niño já atingiu uma intensidade recorde e nem sequer chegou ao seu pico: por que 2027 preocupa

O El Niño já está atingindo uma intensidade sem precedentes, embora seu pico habitual ainda não tenha chegado. E seus efeitos poderiam ser sentidos com maior força ainda em 2027.

O fenômeno El Niño pode alterar os padrões de chuva e aumentar o risco de seca em várias regiões do mundo.

Em 21 de setembro de 2026, a anomalia diária da temperatura da superfície na região Niño 3.4 atingiu 3,11°C, superando o recorde anterior de 3,08°C, registrado em 18 de novembro de 2015, durante o fenômeno El Niño de 2015-2016.

Um recorde batido vários meses antes do pico

A região Niño 3.4 está localizada no Pacífico tropical central. Sua anomalia de temperatura mede a diferença entre a temperatura da superfície do mar e uma média de referência.

O aspecto mais notável é a data do registro. Os episódios mais intensos de El Niño costumam atingir seu pico em novembro ou dezembro. No entanto, no início de setembro, a anomalia já ultrapassava 3°C, em comparação com aproximadamente 1,9°C na mesma época em 1997 e 2015.

Os dados mensais confirmam essa tendência. Em agosto de 2026, a anomalia Niño 3.4 atingiu aproximadamente 2,45°C, superando o pico de quase todos os episódios anteriores, com exceção de 2015-2016 (2,75°C) e 1877-1878 (aproximadamente 2,7°C) — um valor reconstruído a partir de dados marítimos muito menos frequentes.

Uma intensidade extraordinária, mas ainda com certo grau de incerteza

Os cientistas também utilizam o RONI, um índice que leva mais em conta o aquecimento geral dos oceanos tropicais. Em meados de setembro, ele atingiu aproximadamente 2,5°C, um recorde para essa época do ano, mas ainda 0,7°C abaixo do recorde diário de 1982, registrado no final de dezembro.

Quanto ao futuro, 14 modelos sazonais e 674 simulações projetam uma temperatura máxima mensal em torno de 4,1°C. Em 80% das simulações, o pico situa-se entre 3,4°C e 4,6°C. Todas superam a temperatura máxima mensal de 2015-2016, com uma diferença projetada de aproximadamente 1,3°C.

No entanto, essa projeção deve ser considerada com cautela: nenhum sistema de previsão sazonal foi testado ainda em um evento dessa magnitude. Além disso, os modelos superestimaram ligeiramente as temperaturas de agosto, uma vez que as observações ficaram cerca de 0,3°C abaixo do previsto.

Eventos passados servem como ponto de referência: todos os eventos fortes de El Niño observados até agora continuaram a se intensificar após meados de setembro. Os modelos concordam que o fenômeno atingirá seu pico entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Por que já temos o ano de 2027 na mira?

A influência do El Niño na temperatura média global não é imediatamente evidente. O aquecimento do Oceano Pacífico geralmente precede seu efeito nas temperaturas globais em vários meses.

Se o pico ocorrer de fato entre novembro e janeiro, grande parte de sua influência será sentida em 2027, em vez de 2026. Esse marco chega em um momento em que 2026 já se desenha como o ano mais quente — ou o segundo mais quente — já registrado, segundo as análises mais recentes.

Le super El Niño de cette année devrait entraîner 451 000 décès dus aux fortes chaleurs dici février 2027 sans compter les conséquences des sécheresses, incendies de forêt et inondations attendues avec la hausse des T°C et les modifications des régimes de précipitations https://t.co/tgvwB9tijU — Mystere Météo (@MystereMeteo) September 23, 2026

O El Niño é um fenômeno natural, mas atualmente ocorre em um clima já aquecido pela atividade humana. Portanto, o recorde alcançado em setembro é apenas um primeiro passo.

Os próximos meses revelarão se essa intensidade excepcional se manterá durante o inverno e qual impacto ela terá nas temperaturas globais em 2027.