Frente fria leva mais chuva e temporais para o Brasil Central; confira

Entre esta terça e a quinta-feira, uma frente fria favorece pancadas de chuva no Centro-Oeste, enquanto o oeste da Região Norte segue instável. Manaus tem 10 mm previstos nesta segunda; em Mato Grosso do Sul, núcleos podem ser fortes.

Previsão de chuva acumulada até domingo, 4 de outubro.

A frente fria que se forma no Sul do Brasil entre segunda (28) e terça-feira (29) avança para o Sudeste e favorece pancadas no Centro-Oeste. No Norte, a chuva permanece mais frequente no oeste. Nesta segunda, Manaus tem previsão de 10 mm ao longo do dia. Os volumes das cidades são referências locais: temporais isolados podem deixar chuva maior nos arredores.

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O sistema frontal provoca episódios intensos no Sul e no Sudeste, mas sua influência no Centro-Oeste e no Norte será principalmente indireta. Ventos transportam umidade para o interior e o calor ajuda a formar nuvens carregadas. As pancadas tendem a se concentrar à tarde e à noite, sem atingir todos os estados de maneira uniforme.

Segunda-feira: chuva no oeste do Norte e calor no Centro-Oeste

Nesta segunda-feira (28), o Amazonas segue com trovoadas. Acre, Rondônia e Roraima também podem ter pancadas isoladas; em Porto Velho, a previsão é de 2,9 mm no dia. No Pará, a possibilidade de chuva é irregular. O centro e o sul de Tocantins tendem a permanecer mais abertos.

A chuva amazônica já está presente antes de a frente reorganizar as instabilidades mais ao sul.

No Centro-Oeste, o noroeste e o oeste de Mato Grosso têm chance de chuva isolada, mas o calor continua. Cuiabá pode chegar a 41°C e Goiânia, a 38°C nesta segunda-feira.

Previsão de probabilidade de chuva para segunda-feira (28), às 18h.

Campo Grande tem 2,2 mm previstos no dia, sem representar chuva generalizada em Mato Grosso do Sul. O contraste entre calor e umidade prepara as mudanças seguintes.

Terça-feira: instabilidades alcançam o MS

Na terça-feira (29), a frente fria se organiza e aumenta as nuvens no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. As pancadas podem ganhar força da tarde para a noite, com trovoadas. Em Campo Grande, porém, o volume diário previsto é de apenas 0,2 mm. Isso reforça a natureza pontual da chuva. O contraste será este:

Sul e oeste de Mato Grosso do Sul: maior possibilidade de chuva forte entre a tarde e a noite.

Oeste de Mato Grosso: pancadas isoladas; Cuiabá ainda pode chegar a 40°C.

Goiás e Distrito Federal: calor predominante; Goiânia tem máxima prevista de 37°C.

Amazonas, Acre e Rondônia: chuva irregular; Manaus tem 8,9 mm previstos no dia.

Previsão de chuva e nebulosidade para terça-feira (29), às 15h, com pancadas no oeste da Região Norte e chuva isolada no Centro-Oeste.

No Norte, as pancadas continuam mais prováveis no oeste e em partes do Amazonas. A frente fria não atravessa toda a região: altera a circulação de umidade sobre o interior. Assim, a chuva pode se intensificar pontualmente, enquanto áreas próximas seguem com tempo firme.

Quarta e quinta-feira: chuvas aumentam no Brasil Central

Na quarta-feira (30), o avanço da frente aumenta a chance de chuva em Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem 2,9 mm previstos no dia, e a máxima cai para 33°C. A circulação também favorece pancadas no oeste de Mato Grosso e, mais isoladamente, no sul de Goiás. Núcleos fortes podem produzir raios e rajadas localizadas. Nas demais áreas, a chuva permanece mal distribuída.

Previsão de chuva para quinta-feira (1º), às 18h, concentrada no oeste da Região Norte.

Na quinta-feira (1º), a chuva ainda atinge pontos do Centro-Oeste: são 5,5 mm previstos em Campo Grande e 4,9 mm em Cuiabá ao longo do dia. Em Porto Velho, a previsão diária é de 6,9 mm.

A partir de sexta-feira (2), a frente perde influência sobre Mato Grosso do Sul, mas pancadas continuam possíveis no oeste amazônico. No domingo (4), Campo Grande tem 23 mm previstos, sinal de nova intensificação local.