Frente fria traz intensa mudança para SP: frio retorna com alerta de tempestades; confira

Nos próximos dias áreas de instabilidades vão atuar sobre o estado de São Paulo devido à formação de uma nova frente fria, e com riscos de temporais e queda de granizo. Com a passagem do sistema, as temperaturas voltam a diminuir a partir de quinta-feira (1º de outubro).

O mês de setembro vai terminar com novas áreas de instabilidade atuando sobre o estado de São Paulo, com condições para chuva pontualmente intensa, temporais isolados e possibilidade de queda de granizo.

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Isso se deve a uma nova frente fria que vai avançar pela região a partir desta quarta-feira (30), contudo, nesta terça (29) a formação do sistema já trará pancadas de chuva para algumas áreas do estado.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Alerta de chuva forte e temporais em SP nos próximos dias

Ao longo desta terça-feira (29) teremos um processo de formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria associada entre o Uruguai e o Sul do Brasil. A frente fria vai avançar para o estado de São Paulo a partir da quarta-feira (30), porém, já nesta terça (29) a ciclogênese vai deixar a atmosfera instável e propícia para a formação de fortes pancadas de chuvas no estado.

Sendo assim, entre a tarde e a noite desta terça-feira (29) há alertas para chuvas moderadas a intensas e com temporais na maioria das áreas paulistas, além da possibilidade de queda de granizo e de rajadas de vento de até 60 km/h.

Na capital paulista, previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva fraca à tarde e à noite.

Previsão de chuva (mm) para a terça-feira (29) às 20h à esquerda e para quinta-feira (1º de outubro) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quarta-feira (30) novamente há alertas para pancadas de chuva e temporais isolados em diferentes áreas do estado, e principalmente a partir do fim da tarde e à noite. Não se descarta a chance de queda de granizo pontual. E o risco é maior para áreas do leste do estado.

As rajadas de vento vão variar entre 50 e 60 km/h em boa parte do estado, mas pontualmente podem ultrapassar este valor. Então, atenção ao risco potencial para transtornos, como destelhamentos e queda de postes e galhos de árvores.

Na capital paulista, a previsão de quarta (30) é de céu parcialmente nublado ao longo do dia e com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a quarta-feira (30) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

E o mês de outubro também começará com muitas instabilidades. A manhã de quinta-feira (1º de outubro) até tem alguma chance de chuva mais pontual e fraca em São Paulo, mas é à tarde que elas ganham força, sendo esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e com temporais isolados, principalmente no norte e leste do território.

Na capital paulista, na quinta-feira (1º) há chance de chuva fraca e trovoadas entre a tarde e à noite.

Na sexta-feira (2 de outubro) a frente fria já estará afastada da região, porém, não se descarta a chance de chuvas fracas e isoladas, especialmente em áreas do leste e do norte do estado paulista.

Previsão de densidade de raios para a terça-feira (29) às 15h à esquerda e para quarta-feira (30) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Além disso, com a passagem do sistema frontal, as temperaturas terão uma breve queda em São Paulo, entre a quinta (1º de outubro) e a sexta-feira (2), especialmente no leste do estado. E essa diminuição das temperaturas será sentida especialmente nas máximas.

Na quinta (1º de outubro), em algumas localidades do leste de São Paulo, como nas regiões da Baixada Santista, Grande São Paulo e Vale do Ribeira, as temperaturas variam entre 16°C e 25°C à tarde. A capital paulista até terá máxima de 27°C no período da manhã, mas a partir da tarde as temperaturas despencam e à noite fará friozinho de 18°C.

Previsão da temperatura do ar (°C) para a sexta-feira (2 de outubro) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Já na sexta-feira (2) as temperaturas diminuem um pouquinho mais no leste do estado e abrangem mais localidades desta área, não passando dos 20°C durante a tarde. A máxima deste dia na capital paulista será de 18°C e à noite ainda fará frio de até 14°C.

Importante destacar que toda a porção centro-oeste do estado, onde fez calor de 30°C e até mais, terá temperaturas entre 23°C e 27°C durante a tarde.

A partir do fim de semana, as temperaturas voltam a se elevar gradualmente em todo o território.