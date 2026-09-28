Especialistas alertam que, até 2050, as pessoas mais pobres do poderão estar gastando metade de sua renda com alimentos

Segundo um importante estudo de modelagem recente, em 2050, as pessoas mais pobres em algumas partes do mundo poderão estar gastando aproximadamente metade de sua renda apenas com alimentação, enquanto as mais ricas gastarão cerca de 5%.

Pesquisadores previram que, até 2050, as famílias mais pobres do mundo poderão enfrentar custos muito mais altos com alimentos, água e energia, com algumas gastando quase metade de sua renda apenas com alimentação.

Lee Bell Meteored Reino Unido 28/09/2026 09:18 5 min

No Reino Unido, entre 10 e 15% da renda familiar da maioria das pessoas é gasta com alimentação.

Mas, de acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores do MIT, da Universidade de Tulane, de Stanford, entre outros, algumas das comunidades mais pobres do mundo poderão apresentar índices próximos a 50% até 2050.

A equipe de pesquisa analisou 3.735 cenários diferentes usando um modelo global existente chamado GCAM, modificando 12 variáveis-chave, incluindo população, PIB, distribuição de renda, uso da terra, condições comerciais e consumo de energia, para observar como o acesso a alimentos, água e energia poderá mudar até 2050 em 32 regiões do mundo.

Onde foram observadas as maiores lacunas?

Segundo os pesquisadores, o panorama regional que emergiu do modelo foi sombrio. Na África Austral, eles estimaram que os 10% mais pobres da população, com base na renda, poderiam gastar cerca de 49,6% de seus rendimentos com alimentação, em comparação com 5,5% para os 10% mais ricos. Na África Ocidental e Oriental, a projeção do ônus alimentar para os 10% mais pobres foi de 48,4% e 42,5%, respectivamente.

Para contextualizar, de acordo com os dados de referência do modelo, esse mesmo grupo de renda na África Ocidental gastou cerca de 25% de sua renda com alimentação em 2015.

No entanto, é importante notar que essas projeções para 2050 variaram de 20% a 75%, dependendo do cenário, o que dá uma ideia da extensão da incerteza que ainda persiste.

O estudo demonstrou que a futura insegurança em relação aos recursos dependerá de uma combinação complexa de renda, condições regionais, uso da terra, sistemas energéticos e disponibilidade de água, e não de um único fator.

"Qualquer despesa que consuma metade da sua renda pode mudar sua vida, deixando poucos recursos para outras necessidades básicas e essenciais", disse Jennifer Morris, pesquisadora sênior do MIT e uma das autoras do estudo.

O acesso à energia é igualmente preocupante. Em algumas partes do Oriente Médio, estima-se que os custos residenciais de energia em 2050 representem 1,7% do orçamento para a faixa de renda mais alta, mas 18,9% para a mais baixa. Na Europa Oriental, esse valor chega a 11,3% para as famílias mais pobres.

Não existe uma solução única

Segundo Gi Joo Kim, coautor do estudo e professor da Universidade de Tulane, um dos principais pontos do estudo é que não existe um único fator que explique tudo isso.

"A renda é importante, mas as condições regionais, o uso da terra, os sistemas de energia, a disponibilidade de água e o comportamento do consumidor influenciam os riscos que as pessoas enfrentam", explicou ele.

Kim também alertou sobre os perigos de se basear em médias regionais:

"As médias regionais podem fazer com que os riscos futuros para a segurança dos recursos pareçam mais administráveis do que realmente são", acrescentou. "Análises que se baseiam unicamente em médias podem ignorar precisamente as populações mais vulneráveis às mudanças futuras."

Os pesquisadores afirmaram que o trabalho foi concebido para identificar áreas problemáticas, em vez de prever um futuro único, e que o modelo poderia ajudar os formuladores de políticas a entender quais combinações específicas de fatores criam vulnerabilidade em sua região do mundo.