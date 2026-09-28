Tempestades, chuvas intensas e risco de granizo atingem mais 7 estados além do RS em 24h

Frente fria se forma e instabilidade ganha força nas próximas horas, deixando, além do RS, outros 7 estados em alerta para a possibilidade de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo com grande potencial para transtornos.

Nas próximas 24 horas, o Sul do Brasil registrará a formação de um ciclone extratropical acompanhado por uma frente fria. O sistema frontal avançará sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo no decorrer da semana, encerrando o período de tempo seco e dando lugar a tempo fechado. Há riscos elevados de tempestades, chuvas intensas e possibilidade de granizo.

Terça-feira: tempestades e risco de granizo

O ciclone extratropical se organiza nesta terça-feira (29), impulsionando a frente fria que coloca diversos estados sob aviso. Amanhã (29), há previsão de temporais com risco de queda de granizo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os volumes de chuva previstos são elevados, aumentando os riscos de alagamentos, queda de galhos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A previsão msotra áreas com maior potencial para tempestades na tarde desta terça-feira (29).

No decorrer da tarde, pancadas de chuva atingem o leste de São Paulo e o Sul de Minas. À noite, as instabilidades ganham força no oeste e noroeste do Paraná e avançam sobre áreas do Centro-Oeste e do Sudeste. Os destaques ficam para Mato Grosso do Sul e São Paulo, com previsão de chuvas intensas acompanhadas por rajadas de vento e forte atividade elétrica.

Quarta-feira: temporais afetam 5 estados

O encerramento do mês de setembro, na quarta-feira (30), começa com tempo fechado na Região Sul. Pancadas de chuva com intensidade moderada a forte atingem o oeste do Paraná, setores de Santa Catarina e o sul de Mato Grosso do Sul desde as primeiras horas.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde de quarta-feira (30), de acordo com o modelo ECMWF.

Durante a tarde, a frente fria avança com mais força sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Entram em estado de atenção para tempestades e chuvas volumosas: o litoral de Santa Catarina, o interior paranaense (especialmente o leste e o norte), a faixa entre o oeste de Mato Grosso do Sul e a capital paulista, além do Sul de Minas.

Quinta-feira: Sul e Sudeste em alerta

Na manhã de quinta-feira (1), chuvas intensas atingem o noroeste de Santa Catarina e o leste do Paraná, impactando diretamente municípios como Joinville, Itajaí, Blumenau e Curitiba. No mesmo período, ocorrem pancadas no interior do Mato Grosso do Sul, enquanto São Paulo permanece sob tempo fechado.

Mapa de água precipitável destaca Sudeste e Centro-Oeste do país. As duas regiões possuem nívels altos de água na atmosfera favorecendo a ocorrência de chuvas volumosas e intensas.

Entre a tarde e a noite de quinta-feira (1), as chuvas se espalham pelos quatro estados da Região Sudeste. São Paulo entra em alerta para tempestades, com foco na Grande São Paulo, litoral paulista e Vale do Paraíba. O Triângulo Mineiro, o Sul de Minas e o Rio de Janeiro também estão na lista, enquanto o Espírito Santo passa a registrar precipitações ao final da noite.

No Centro-Oeste, a instabilidade persiste, porém com menor intensidade sobre o leste de Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás.

Sexta-feira: chuvas se concentram no Sudeste

Fechando a semana, na sexta-feira (2), o tempo firme volta a predominar de forma generalizada sobre a Região Sul, onde apenas pontos isolados podem ter chuva fraca à tarde.

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No Sudeste, o fraco corredor de umidade mantém as chuvas focadas no Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e em Minas Gerais. Os alertas para temporais e chuvas intensas se concentram na Zona da Mata Mineira e a região central do estado.

Chuvas concentradas no Sudeste do Brasil nesta sexta-feira (2), tempo fica firme na Região Sul, com chuvas pontuais e em fraca intensidade.

Nas demais áreas de São Paulo e Minas Gerais, a previsão indica chuva fraca e pontual. Em Mato Grosso do Sul, a sexta-feira (2) será de variação de nebulosidade com pancadas isoladas.