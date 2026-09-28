Chuva de granizo provoca destruição em mais de mil casas em SC; veja imagens

Equipes de socorro da Defesa Civil estadual organizaram o transporte prioritário de telhas e colchões para atender aos moradores desabrigados e apoiar os serviços públicos atingidos pelos temporais no interior do estado.

Santiago do Sul, em Santa Catarina, foi um dos seis municípios que decretaram situação de emergência. Foto: Defesa Civil de Chapecó / CP

Fortes tempestades acompanhadas de rajadas de vento e queda de granizo atingiram diversos municípios do oeste de Santa Catarina entre a tarde e a noite de domingo (27). Os episódios de instabilidade climática provocaram quedas de árvores, destelhamentos generalizados e interrupções no fornecimento de energia elétrica em dezenas de localidades.

Até a manhã desta segunda-feira (28), relatórios da Defesa Civil estadual indicaram que 17 cidades sofreram estragos e 1.092 habitações foram danificadas. Em decorrência da gravidade das ocorrências, seis municípios declararam situação de emergência.

Municípios decretam emergência após pedras de gelo gigantes

As prefeituras de Arabutã, Santiago do Sul, Seara, Ponte Serrada, Ipumirim e São Domingos formalizaram decretos de emergência para agilizar as ações de assistência. A intensidade dos temporais foi acentuada pela combinação de calor, umidade e perturbações atmosféricas na região Oeste.

Granizo em Seara, Quilombo e Formosa do Sul. Foto: Prefeitura/Reprodução NSC TV

Em Seara, moradores registraram pedras de granizo de dimensões comparáveis a ovos. A administração municipal reportou cerca de 600 residências danificadas, além de impactos em dez escolas, três postos de saúde e quatro prédios públicos, deixando seis pessoas desabrigadas.

Santiago do Sul contabilizou 163 residências afetadas pelo vendaval e pelo gelo. A sede da Prefeitura, o Centro Multiuso, a Secretaria de Saúde, o Conselho Tutelar e unidades de ensino também sofreram avarias significativas em suas estruturas.

Um temporal de granizo atingiu a cidade de Chapecó nesta segunda-feira (28). Nas imagens do preparador físico Alison Gahio, o gramado da Arena Condá, estádio da Chapecoense, ficou tapado de gelo. pic.twitter.com/XvKV5R6oGS — O Bairrista (@O_Bairrista) September 28, 2026

Na cidade de Ponte Serrada, a precipitação de gelo atingiu cerca de 100 edificações no Centro, Linha Alegre e Bairro Moroso. Já Arabutã registrou danos em 76 residências, enquanto Ipumirim somou 45 casas afetadas pelo impacto das tempestades.

Danos no interior e bloqueios rodoviários

O município de São Domingos teve 37 moradias atingidas e cerca de 90 munícipes afetados em comunidades como Linha Lourenço, Vila Milani e São Braz. As intempéries também destruíram dois aviários rurais e exigiram a distribuição emergencial de lonas pela Defesa Civil.

Em Quilombo, o granizo castigou 40 propriedades agrícolas em Linha Consoladora, São José e Linha Venturin. A queda sucessiva de árvores bloqueou momentaneamente faixas da rodovia SC-157, enquanto a quebra de postes privou quatro comunidades rurais do serviço elétrico.

Em Formosa do Sul, o acumulado de pedras foi tão expressivo que obrigou moradores a utilizarem enxadas na remoção das camadas de gelo. Um carro estacionado acabou esmagado após a queda de uma árvore de grande porte sobre uma moradia local.

Granizo gigante em Formosa do Sul pic.twitter.com/8BVAKT9500 — Meteorologista Piter Scheuer (@Piter_Scheuer) September 27, 2026

Outros municípios registraram perdas pontuais, como Brunópolis, com dez casas destelhadas, Mondaí, com quatro imóveis atingidos, e Zortéa, com três residências comprometidas. Registros adicionais ocorreram em Novo Horizonte, Itá, Vargeão, Pinhalzinho, Faxinal dos Guedes e União do Oeste.

Assistência humanitária e suporte às famílias

Diante do cenário crítico, as administrações de Arabutã, Santiago do Sul, Seara e São Domingos solicitaram apoio humanitário ao governo estadual. Os municípios de Ponte Serrada e Ipumirim também encaminharam pedidos de suporte para atendimento emergencial às famílias afetadas.

A Defesa Civil de Santa Catarina iniciou os carregamentos para envio imediato de telhas, cumeeiras, colchões e kits de acomodação de solteiro e casal. Equipes técnicas municipais e regionais mantêm as vistorias de campo ativas para concluir os relatórios de danos materiais e humanos nas áreas atingidas.