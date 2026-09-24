Atacama colorido: chuvas do El Niño fazem o deserto chileno florescer após estiagem
O avanço de tempestades incomuns sobre a costa do Pacífico alterou a paisagem da região de Copiapó, transformando a matriz arenosa do deserto chileno em um expressivo refúgio biológico temporário após anos ininterruptos de estiagem severa.
O deserto do Atacama, no norte do Chile, registrou um dos espetáculos ecológicos mais singulares da Terra. Impulsionado pelo fenômeno climático El Niño, o solo arenoso foi transformado por precipitações que superaram 180 mm em pontos isolados. As chuvas ativaram sementes dormentes e cobriram vales com tonalidades de violeta, amarelo e branco.
Embora represente um ciclo biológico de regeneração, o evento climático traz contrastes severos. Tempestades ocorridas entre 16 e 22 de julho causaram enxurradas que deixaram 13 mortos e danificaram cerca de 4 mil residências na região. Diante da previsão da Corporação Nacional Florestal (CONAF) de que o ápice alcance 15 mil hectares em outubro, surgem desafios de proteção.
Dinâmicas climáticas e adaptação da flora desértica
A hiperaridez do Atacama decorre de fatores atmosféricos como a Célula de Hadley, a Corrente de Humboldt e o bloqueio orográfico da Cordilheira dos Andes. Em fases ativas do El Niño, o aquecimento do Oceano Pacífico altera a circulação dos ventos, deslocando frentes frias e sistemas de baixa pressão para o norte chileno. Esse processo canaliza temporais para setores que costumam enfrentar anos de estiagem.
Para que a germinação ocorra de forma plena, o solo arenoso exige um acúmulo hídrico considerável, habitualmente acima de 15 a 20 mm. Chuvas superficiais evaporam rapidamente sob a intensa radiação solar e ventos locais, sem romper a barreira protetora das plantas. Quando a infiltração atinge camadas mais profundas, a água dissolve os inibidores químicos das sementes e dá início ao ciclo metabólico.
A vegetação reúne espécies terófitas anuais e geófitas perenes com bulbos e rizomas. Entre as plantas mais representativas está a pata-de-guanaco (Cistanthe longiscapa), que colore grandes extensões com suas pétalas pigmentadas por betalaínas. Também se sobressai a rara garra-de-leão (Bomarea ovallei), espécie criticamente ameaçada com flores vermelhas, além de diversas variedades de añañucas (Rhodophiala).
Equilíbrio trófico e governança territorial
O florescimento temporário desencadeia uma rápida reorganização na cadeia alimentar da ecorregião desértica. Besouros do gênero Gyriosomus emergem para consumir a matéria vegetal e exercem um papel essencial na fertilização do solo com nutrientes como fósforo e nitrogênio. Paralelamente, essas populações de insetos e pequenos roedores servem de base alimentar para aves de rapina, a exemplo do gavião-polissoma (Geranoaetus polyosoma).
Para salvaguardar esse ecossistema, o governo chileno promulgou o Decreto Supremo Nº 12 em março de 2023, oficializando a criação do Parque Nacional Desierto Florido. A unidade abrange 57.107,4 hectares na região de Copiapó. A administração cabe à CONAF, respaldada pela Lei 21.600 de setembro de 2023, que instituiu o Serviço de Biodiversidade e Áreas Protegidas (SBAP) e vetou extrações industriais no perímetro.
A delimitação da unidade de conservação gerou divergências com a Sociedade Nacional de Mineração (SONAMI), que questionou a área junto ao Segundo Tribunal Ambiental. O setor argumenta que a expansão sobrepôs 376 concessões minerárias ativas. Em resposta às pressões imediatas do turismo sobre o patrimônio silvestre, municípios locais instituíram ordenanças para punir o tráfego de veículos fora das trilhas demarcadas.
Referências da notícia
Kathryn Hansen. (2026). One of Earth's driest places was just covered in snow.
Plataforma Políticas de la Biodiversidad. (2023). Parque Nacional Desierto Florido.
AFP. (2026). Chile's Atacama Desert blossoms with life after El Nino rains.