Atacama colorido: chuvas do El Niño fazem o deserto chileno florescer após estiagem

O avanço de tempestades incomuns sobre a costa do Pacífico alterou a paisagem da região de Copiapó, transformando a matriz arenosa do deserto chileno em um expressivo refúgio biológico temporário após anos ininterruptos de estiagem severa.

Estrada florida no deserto do Atacama, perto de Copiapó, no Chile. Foto: Javier Torres/AFP

O deserto do Atacama, no norte do Chile, registrou um dos espetáculos ecológicos mais singulares da Terra. Impulsionado pelo fenômeno climático El Niño, o solo arenoso foi transformado por precipitações que superaram 180 mm em pontos isolados. As chuvas ativaram sementes dormentes e cobriram vales com tonalidades de violeta, amarelo e branco.

Embora represente um ciclo biológico de regeneração, o evento climático traz contrastes severos. Tempestades ocorridas entre 16 e 22 de julho causaram enxurradas que deixaram 13 mortos e danificaram cerca de 4 mil residências na região. Diante da previsão da Corporação Nacional Florestal (CONAF) de que o ápice alcance 15 mil hectares em outubro, surgem desafios de proteção.

Dinâmicas climáticas e adaptação da flora desértica

A hiperaridez do Atacama decorre de fatores atmosféricos como a Célula de Hadley, a Corrente de Humboldt e o bloqueio orográfico da Cordilheira dos Andes. Em fases ativas do El Niño, o aquecimento do Oceano Pacífico altera a circulação dos ventos, deslocando frentes frias e sistemas de baixa pressão para o norte chileno. Esse processo canaliza temporais para setores que costumam enfrentar anos de estiagem.

Cactos atrás de flores silvestres no deserto do Atacama. Foto: Javier Torres/AFP

Para que a germinação ocorra de forma plena, o solo arenoso exige um acúmulo hídrico considerável, habitualmente acima de 15 a 20 mm. Chuvas superficiais evaporam rapidamente sob a intensa radiação solar e ventos locais, sem romper a barreira protetora das plantas. Quando a infiltração atinge camadas mais profundas, a água dissolve os inibidores químicos das sementes e dá início ao ciclo metabólico.

A vegetação reúne espécies terófitas anuais e geófitas perenes com bulbos e rizomas. Entre as plantas mais representativas está a pata-de-guanaco (Cistanthe longiscapa), que colore grandes extensões com suas pétalas pigmentadas por betalaínas. Também se sobressai a rara garra-de-leão (Bomarea ovallei), espécie criticamente ameaçada com flores vermelhas, além de diversas variedades de añañucas (Rhodophiala).

Equilíbrio trófico e governança territorial

O florescimento temporário desencadeia uma rápida reorganização na cadeia alimentar da ecorregião desértica. Besouros do gênero Gyriosomus emergem para consumir a matéria vegetal e exercem um papel essencial na fertilização do solo com nutrientes como fósforo e nitrogênio. Paralelamente, essas populações de insetos e pequenos roedores servem de base alimentar para aves de rapina, a exemplo do gavião-polissoma (Geranoaetus polyosoma).

Flores silvestres cobrindo partes do deserto do Atacama. Foto: Javier Torres/AFP

Para salvaguardar esse ecossistema, o governo chileno promulgou o Decreto Supremo Nº 12 em março de 2023, oficializando a criação do Parque Nacional Desierto Florido. A unidade abrange 57.107,4 hectares na região de Copiapó. A administração cabe à CONAF, respaldada pela Lei 21.600 de setembro de 2023, que instituiu o Serviço de Biodiversidade e Áreas Protegidas (SBAP) e vetou extrações industriais no perímetro.

A delimitação da unidade de conservação gerou divergências com a Sociedade Nacional de Mineração (SONAMI), que questionou a área junto ao Segundo Tribunal Ambiental. O setor argumenta que a expansão sobrepôs 376 concessões minerárias ativas. Em resposta às pressões imediatas do turismo sobre o patrimônio silvestre, municípios locais instituíram ordenanças para punir o tráfego de veículos fora das trilhas demarcadas.