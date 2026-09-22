Como será o clima na primavera com Super El Niño

O El Niño está se fortalecendo e pode se tornar um dos eventos mais intensos já registrados. Previsões indicam temperaturas acima da média em grande parte do país durante a Primavera, além de tempestades mais frequentes e intensas no Sul e redução das chuvas no Norte e Nordeste.

El Niño pode atingir intensidade histórica e mudar o padrão de chuva e temperatura no Brasil, trazendo calor, chuvas intensas ao Sul e estiagem ao Norte e Nordeste nesta Primavera.

O El Niño está se fortalecendo gradualmente, e previsões indicam que ele pode se tornar um dos eventos mais intensos já registrados. A atualização de setembro mostra uma concordância muito forte entre modelos dinâmicos e estatísticos, com projeções indicando anomalias superiores a +3°C na região do Pacífico Equatorial - O que indica um El Niño muito forte.

O índice do Niño 3.4 já chegou a +3°C nos últimos dias de Setembro, e o pico do fenômeno está sendo esperado para algum período entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Diversos órgãos internacionais estão indicando uma possibilidade muito alta de que este El Niño seja um evento de força excepcional: há cerca de 75% de probabilidade de que o El Niño ultrapasse a intensidade de todos os eventos registrados anteriormente, desde 1950, entre outubro e dezembro de 2026.

Previsão de evolução do El Niño com pluma de modelos dinâmicos e estatísticos mostra que o fenômeno atingirá uma intensidade excepcional entre o final de 2026 e o início de 2027.

O fenômeno permanecerá muito forte até o início de 2027, embora a intensidade e os impactos regionais ainda estejam sujeitos a outros fatores e fenômenos climáticos. No Brasil, no entanto, um El Niño muito forte pode alterar os padrões de chuva e temperatura de maneira relativamente padronizada, com os seguintes efeitos:

Região Sul: Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas médias;

Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas médias; Região Sudeste: Aumento moderado das temperaturas médias e ondas de calor;

Aumento moderado das temperaturas médias e ondas de calor; Região Centro-Oeste: Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul.

Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul. Região Nordeste: Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão.

Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão. Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.

Os padrões climáticos relacionados ao El Niño sempre são mais bem definidos em estações que não sejam de transição, em particular durante o Inverno e o Verão. Ainda assim, podemos conferir com os modelos numéricos o que esperar do clima ao longo desta Primavera com a atuação do El Niño.

O que esperar do clima na Primavera

Não surpreendentemente, os modelos numéricos indicam um clima muito alinhado ao esperado para anos de El Niño no Brasil ao longo do trimestre Outubro - Novembro - Dezembro.

Previsão de anomalia de temperaturas para o trimestre Outubro - Novembro - Dezembro de 2026 indica um calor acima da média em praticamente todo o Brasil, exceto na região Sul.

Primeiramente, as temperaturas na maior parte do país permanecerão acima da média, o que indica que haverá muitos episódios de calor mais intenso do que o normal a partir de Outubro, com possibilidade de novos recordes de temperatura máxima no Brasil.

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A exceção é a região Sul, em particular o Rio Grande do Sul - onde o avanço de massas de ar frio junto à frentes frias e a incidência de chuvas intensas e muito frequentes pode ajudar a manter as temperaturas abaixo da média.

Previsão de anomalia de chuva para o trimestre Outubro - Novembro - Dezembro de 2026 indica chuvas volumosas no centro-sul do Brasil e secas expressivas no Norte do país.

Falando em chuvas, o padrão chuvoso também seguirá o esperado para anos de El Niño: Chuvas muito intensas e frequentes podem se formar na região Sul, ocasionando ainda mais eventos extremos sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - estados que já tem registrado tornados, granizo severo e grandes alagamentos nos últimos meses.

Parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul também registrarão um aumento no volume total de precipitação, que pode ficar acima da média ao longo dos próximos meses. Também há possibilidade de tempestades severas isoladas nestes estados.

Enquanto isso, o norte do Mato Grosso e de Goiás e toda a região Norte e Nordeste do país registrarão uma redução na intensidade e na frequência das chuvas. Embora seja difícil dizer com exatidão, há possibilidade de períodos de estiagem serem registrados até o final do ano.