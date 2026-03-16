Verão termina com aumento das chuvas e risco de tempestades no Sudeste

O verão astronômico terminará junto com o fim desta semana, na sexta-feira (20), apesar de climatologicamente o outono já ter começado. Os últimos dias oficiais do verão serão de altas temperaturas e aumento das chuvas no Sudeste. Mais informações: São Paulo e Rio tem previsão de virada do tempo na mudança para o outono

O verão astronômico termina nesta sexta-feira (20), às 11h45. Esse momento marca o equinócio de outono, quando dia e noite têm duração aproximadamente igual no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte. A partir desse ponto, o Hemisfério Sul passa gradualmente a receber menos radiação solar, iniciando a transição para meses mais frios.

Apesar dessa mudança astronômica, a meteorologia não obedece o mesmo calendário para definir as estações. Climatologicamente, o outono já começou em 1º de março e vai até 31 de maio. Isso porque as estações são divididas em trimestres completos com características semelhantes de temperatura e circulação atmosférica, que facilita o monitoramento do clima e a comparação entre diferentes anos.

O outono é uma estação de transição, e por isso combina características tanto do verão quanto do inverno. Esta semana, os últimos dias ‘oficiais’ do verão serão bastante típicos na Região Sudeste, com muito sol, altas temperaturas e tempestades no fim da semana. Confira os detalhes.

Semana com altas temperaturas

A maior parte das estações meteorológicas de órgãos oficiais de medição registrou temperaturas máximas acima dos 30°C na Região Sudeste nesta segunda-feira (16). As maiores temperaturas máximas nesta segunda-feira (16) foram registradas oficialmente em São Paulo, com 34,8°C em Itapira, e diversas cidades com registros acima de 33°C.

Temperaturas máximas registradas nesta segunda-feira (16) na Região Sudeste. Créditos: INMET.

A previsão indica que este padrão deve se manter, sendo que na terça-feira (17) as temperaturas podem alcançar 6°C acima da média no estado de São Paulo, com a Região Metropolitana sendo a área mais quente.

Previsão de anomalia de temperatura máxima nesta terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

Estes valores representam máximas que podem ultrapassar os 32°C em São Paulo capital e Região Metropolitana, bem como no extremo oeste do estado. As máximas serão acima dos 30°C na maior parte do Sudeste, enquanto no norte de Minas Gerais devem ser em torno dos 26°C, devido à nebulosidade e pancadas de chuva, que não deixam a temperatura subir tanto.

Previsão de temperatura nesta quinta-feira (19), de acordo com o ECMWF.

Na quinta-feira (19), quando uma virada no tempo está prevista e as chuvas se espalham pelo interior do Sudeste, as máximas diminuem em grande parte da região, mas continuam acima dos 30°C.

Na sexta-feira (20) as temperaturas diminuem, e máximas na faixa dos 30°C e acima devem ser restritas apenas à faixa oeste de São Paulo, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, nas demais áreas as temperaturas ficam em 21°C e 26°C.

Virada no tempo: chuva se espalha a partir de quinta

Entre segunda (16) e quarta-feira (18), grande parte da Região Sudeste terá predomínio de dias de tempo firme e céu ensolarado, especialmente a metade leste. Neste período, as maiores probabilidades de chuva ficam para a faixa norte de Minas Gerais, e também no interior da região, abrangendo o oeste de São Paulo e de Minas Gerais, onde podem ocorrer tempestades.

Previsão de probabilidade de chuva nesta quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

A partir da tarde de quinta-feira (19) uma virada no tempo está prevista, tempestades se espalham e ganham força pelo Sudeste, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo.

Esta região concentra uma grande parte da população, sendo, portanto, mais vulnerável aos impactos de tempestades com chuvas intensas, ventos e risco de corte de energia elétrica.

As tempestades têm maior potencial de intensidade sobre a faixa leste de Minas Gerais, Região Metropolitana de São Paulo e sul do Espírito Santo.

Previsão de tempestades nesta quinta-feira (19), de acordo com o ECMWF.

Na sexta-feira (20), o tempo será encoberto em todo o Sudeste. As tempestades ficarão mais restritas ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais (principalmente na faixa leste, embora possam ocorrer em outros pontos), onde a precipitação está prevista ser intensa.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (20), de acordo com o ECMWF.

No sábado (21) chuvas intensas se mantém entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e há indícios de que os acumulados do dia podem ter volumes ‘incomuns’, ligando um alerta para possíveis transtornos relacionados a alagamentos e inundações.

Previsão de chuva acumulada até o final de sábado (21), de acordo com o ECMWF.

Os estados mais impactados pelas chuvas serão Minas Gerais e o Espírito Santo, onde os acumulados podem ultrapassar os 100 mm em alguns pontos. Na maior parte da região Sudeste, no entanto, a chuva será irregular, e apesar de poder ocorrer de forma intensa em alguns pontos, com risco de alagamentos súbitos durante as tempestades, os volumes devem ser baixos.