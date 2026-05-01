Frente fria chega ao Brasil amanhã e provoca forte mudança do tempo; veja a previsão

Frente fria avança pelo Brasil com risco de chuvas intensas, tempestades e acumulados elevados no Sul e Sudeste neste fim de semana Mais informações: Super El Niño pode estar mais próximo do que se pensava

Uma frente fria está em processo de formação nesta sexta-feira (1). Entre sexta-feira (1) e domingo (3) o sistema irá trazer episódios de chuvas extremas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

O maior alerta está sobre o Rio Grande do Sul, onde um intenso rio atmosférico transporta uma quantidade grande de vapor d’água, e pode provocar acumulados de chuva de quase 200 mm somente neste feriado do Dia do Trabalhador.

Previsão de rio atmosférico nesta sexta-feira (1), segundo o EMCWF.

Entre sábado (2) e o domingo (3) o sistema avança até a região Sudeste, onde ganha força novamente, podendo acumular entre 50 e 80 mm de chuva na faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro ao longo do domingo (3). Confira os detalhes.

Alerta de tempestades e chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação é um indicador de eventos que podem ser ‘incomuns’ ou ‘extremos’. O EFI utiliza como referência uma medida estatística chamada quantil 99, que funciona como um indicador de eventos extremos. Na prática, esse valor representa um nível de chuva que é superado em apenas 1% dos casos dentro do histórico climático de cada região.

De forma simples: quando a previs��o aponta acumulados acima desse limite, significa que a chuva diária prevista está entre as mais raras já registradas para aquela área, reforçando o risco de um episódio extremo.

EFI do modelo ECMWF para a precipitação entre sexta (1) e domingo (3). Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte: ECMWF.

Os mapas acima mostram o EFI para precipitação entre sexta-feira (1) e domingo (3), ressaltando um alerta para o Rio Grande do Sul e a faixa leste da região Sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro.

No Rio Grande do Sul, tempestades severas estão previstas sobre o estado ao longo de toda a sexta-feira (1), com risco de queda granizo e rajadas intensas de vento, com perigo potencial à população e infraestruturas.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (1), segundo o ECMWF.

Ao longo do sábado (2), conforme o sistema avança, tempestades estão previstas para a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, podendo ser mais intensas na parte oeste do território catarinense e paranaense.

Anomalia de temperatura da superfície do mar em 29 de abril (esquerda) e tendência de temperatura da superfície do mar nos últimos 7 dias (direita), destacando a costa Sul/Sudeste dentro do círculo. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de NOAA.

No domingo (3), tempestades ainda podem se formar no centro-oeste do Paraná, mas devem ter intensidade menor. Enquanto isso, as águas aquecidas do Oceano Atlântico entre a costa Sul e Sudeste, com tendência de aquecimento principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, fortalecem a convecção sobre a faixa leste do Sudeste. Um oceano mais aquecido favorece a evaporação, e mais vapor d’água é injetado na atmosfera.

Previsão de chuva para domingo (3), segundo o ECMWF.

As chuvas serão intensas na faixa leste de São Paulo e, principalmente, no Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense. A população deve estar em alerta para alagamentos, inundações e transbordamentos de córregos, especialmente aqueles que vivem em áreas mais vulneráveis e com histórico de alagamentos.

Acumulados de chuva podem causar transtornos

Os acumulados de chuva previstos entre sexta-feira (1) e domingo (3) podem superar 150 mm na metade oeste do Rio Grande do Sul, segundo a rodada mais recente do modelo ECWMF, de confiança da Meteored. A maior parte deste volume está prevista para esta sexta-feira (1), e são esperados alagamentos, inundações e enchentes.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (3), segundo o ECMWF.

Na faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro os acumulados previstos variam entre 40 mm e 80 mm, bem mais baixos que para o Rio Grande do Sul, mas ainda assim preocupantes por, pelo menos, duas razões.



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Primeiro que este volume está previsto ocorrer em 24 horas, o que representa chuvas intensas com potencial de transtornos. Segundo que esta região é a mais urbanizada do país, onde o solo é impermeabilizado por concreto e dificulta a infiltração das chuvas, potencializando alagamentos. Além disso, estas regiões são as mais populosas, então o evento afeta mais pessoas ao mesmo tempo.