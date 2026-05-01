Intensa massa de ar frio pode atingir metade do Brasil daqui a 7 dias; veja a tendência

Previsões indicam que a próxima massa de ar frio será muito mais intensa que as anteriores, afetando até mesmo o norte do país e trazendo possibilidade de precipitação invernal na região Sul.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no sábado e no domingo mostram uma massa de ar frio avançando pelo país que fará as temperaturas caírem ao longo dos próximos dias.

Ao longo deste final de semana, uma massa de ar frio estará avançando pelo país e fará as temperaturas caírem em parte da região Sul e também da região Sudeste. As mínimas podem atingir valores muito baixos em alguns municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ocasionando geadas pontuais.

No entanto, essa massa de ar frio não será tão intensa quanto a registrada alguns dias atrás - que foi capaz de causar temperaturas negativas em regiões serranas e geadas generalizadas no Rio Grande do Sul.

Previsões indicam, no entanto, que a próxima massa de ar frio muito intensa já tem data para acontecer no Brasil, e pode acontecer daqui a uma semana - atingindo uma área do país muito mais abrangente do que as massas anteriores.

Nova massa de ar frio avança dia 8

A massa de ar frio começa a avançar pelo país por volta da sexta-feira (8) da semana que vem, e avançará de maneira muito abrangente pelo país. Ao longo dos dias seguintes, o sistema fará as temperaturas caírem não apenas na região Sul, como também no Sudeste, no Centro-Oeste e até mesmo parte do Norte.

Previsão de temperaturas no domingo (10) durante a madrugada mostra que a massa de ar frio terá grande abrangência, fazendo as temperaturas caírem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Como podemos observar na imagem acima, temperaturas abaixo dos 10°C serão registradas em grande parte da região Sul, onde ainda há risco de temperaturas negativas em municípios pontuais e ocorrência de geadas abrangentes não só no Rio Grande do Sul, como também em Santa Catarina e no Paraná.

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Além disso, uma queda das temperaturas será sentida em todos os estados da região Sudeste, especialmente São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro, onde mínimas abaixo dos 10°C também serão registradas. A exceção é o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que serão menos afetados pelo frio.

A massa de ar frio pode chegar até mesmo na REGIÃO NORTE, fazendo as temperaturas caírem para patamares mais amenos em Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Isso originará o primeiro episódio de FRIAGEM de 2026 - caracterizado por massas de ar frio muito intensas que conseguem avançar até o norte do Brasil.

O frio também será sentido em grande parte do Centro-Oeste, incluindo a maior parte do Mato Grosso, o sul de Goiás e todo o Mato Grosso do Sul - onde temperaturas mínimas abaixo dos 10°C também serão registradas.

Há possibilidade de neve no Sul?

Previsões indicam ainda que, por volta do sábado (9) da semana que vem, há potencial para ocorrência de precipitação ao mesmo tempo que haverá presença de ar muito frio na atmosfera. Isso pode ser observado na imagem abaixo, que mostra a presença de chuvas e uma linha verde passando por RS e SC.

Previsão de pressão, vento, nuvens, precipitação e densidade atmosférica sábado que vem (9) mostra que existem condições e possibilidade de formação de precipitação invernal no sul.

Ainda é muito cedo para afirmar com certeza, já que os modelos ainda estão alterando bastante a posição destes sistemas - mas esse tipo de combinação está, geralmente, associada a precipitação invernal, como chuva congelada, chuva congelante, e até mesmo neve.

Por isso, não se descarta a possibilidade de que esse tipo de fenômeno seja registrado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina no final de semana que vem, entre os dias 9 e 10 de Maio. No entanto, para ter certeza, é importante acompanhar as próximas atualizações da previsão, onde será possível observar as condições meteorológicas com maior clareza.