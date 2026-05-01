Massa de ar frio vai atingir o Sul e o Sudeste e chega neste fim de semana; saiba o que esperar

O final de semana irá contar com a chegada de uma nova massa de ar frio sobre algumas regiões do Brasil. A tendência é de que as temperaturas diminuam ao longo das manhãs e também das tardes no Sul e Sudeste Veja também: Alertas de tempo severo, chuva forte e sol marcam o Feriado do Dia do Trabalhador; veja como vai ser

Uma nova frente fria chega ao Sul do Brasil, trazendo mudanças no tempo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. O estado, que nos últimos dias teve tempo firme e estável, já registra alterações desde o início da manhã, com maior presença de nuvens carregadas e pancadas de chuva nas últimas horas.

A tendência é que o sistema frontal avance em direção ao Oceano Atlântico, mas ainda provoque volumes consideráveis de chuva em estados como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Há risco de chuvas intensas e tempestades, deixando os moradores em estado de atenção e alerta para possíveis transtornos neste fim de semana.

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Com o avanço da frente fria, na retaguarda ocorre a entrada de uma massa de ar frio, que provocará queda nas temperaturas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Confira a previsão para este fim de semana, com detalhes sobre temperaturas mínimas e máximas e os impactos do sistema na sua região.

Ar polar chega ao Brasil neste sábado

O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica a chegada de uma massa de ar polar no início da tarde deste sábado (2), sobre o extremo sul do Rio Grande do Sul. Nessa região, as máximas não devem superar os 20°C e caem rapidamente ao longo da tarde, chegando a cerca de 13°C e, no fim do dia, podendo atingir 7°C, especialmente na região de Bagé/RS.

Massa de ar frio será mais intensa na costa do Sul do Brasil. Temperaturas despencam a partir da tarde deste sábado (2).

Nos demais municípios gaúchos, as temperaturas ainda podem alcançar 23°C, influenciadas pela presença de nuvens, o que mantém uma sensação mais amena. No entanto, o avanço do ar frio será rápido, provocando uma queda acentuada, com temperaturas entre 11°C e 14°C ao final da noite de sábado (2).

A massa de ar frio avança, mas não de forma uniforme sobre toda a Região Sul. No domingo (3), o ar polar continua seu deslocamento, afetando com maior intensidade áreas do litoral do Sul e Sudeste.

Mínima prevista para a manhã deste domingo (3).

O amanhecer de domingo (3) será gelado, especialmente no Rio Grande do Sul, sul e leste de Santa Catarina, com temperaturas entre 2°C e 8°C. No restante do estado catarinense, assim como no sul, sudoeste e leste do Paraná, as temperaturas serão mais amenas, variando entre 10°C e 16°C.

Há risco de geadas, com intensidade entre fraca e moderada no Rio Grande do Sul, e forte em áreas de serra. Nessas regiões, entre a serra gaúcha e catarinense, os termômetros se aproximam de 0°C e, em alguns pontos, as temperaturas ficam negativas.

Ao longo da tarde de domingo (3), a massa de ar frio avança para o Sudeste do Brasil, mantendo as temperaturas amenas. As áreas mais afetadas serão o leste de São Paulo, o Sul de Minas e o Rio de Janeiro.

Massa de ar frio afeta leste do Sudeste do Brasil. Temperaturas diminuem a partir da tarde deste domingo (3).

Nessas regiões, os termômetros não devem superar os 22°C, contrastando com os últimos dias, quando as temperaturas chegaram aos 30°C. Esse cenário evidencia um forte contraste térmico no Sudeste, com diferenças que podem chegar a 13°C entre o oeste e o leste de São Paulo.