São Paulo e Rio tem previsão de virada do tempo na mudança para o outono

As capitais paulista e carioca terão uma mudança no tempo na virada do verão para o outono, ou seja, de quinta para sexta-feira, com condições chuvosas que devem permanecer até o fim de semana.

As chuvas retornam às capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro na virada de estação, e vão continuar atuando no fim de semana, podendo ocorrer em forma de pancadas. Foto: Alexandre Aroeira.

O estado do Rio de Janeiro e grande parte de São Paulo seguem com tempo firme, com Sol entre algumas nuvens e sensação de abafamento nesta última semana do verão. A exceção é a parte oeste do estado paulista, que ainda terá riscos de pancadas de chuva rápidas e de forma localizada entre as tardes e as noites.

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E focando nas capitais paulista e carioca, ambas terão as mesmas condições de tempo nos últimos dias de verão: sol com poucas nuvens, temperaturas elevadas em torno dos 30°C, e sem chuvas.

Contudo, isso muda na virada de estação, de quinta (19) para sexta-feira (20), quando teremos maior potencial para pancadas de chuva nestas localidades e uma amenização das temperaturas, inclusive até no fim de semana.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para as duas capitais.

Pancadas de chuva retornam às capitais de SP e RJ

A terça-feira (17) começa com céu parcialmente nublado em ambas as capitais. À tarde, teremos Sol dividindo espaço com algumas nuvens na cidade de São Paulo e céu com muitas nuvens na cidade do Rio de Janeiro. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não há previsão de chuvas.

As temperaturas aumentam gradualmente e, na capital paulista, chegam aos 32°C à tarde, enquanto nas demais localidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) elas variam de 27°C a 31°C. Na capital carioca, máxima de 28°C, e nas demais localidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) elas ficam entre 26°C e 32°C.

Previsão de precipitação e nebulosidade para terça-feira (17) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

As duas capitais começam a quarta-feira (18) com céu de Sol entre poucas nuvens. Ao longo da tarde, céu com nuvens dispersas em São Paulo e céu claro no Rio de Janeiro. À noite, a nebulosidade aumenta na cidade carioca. Não há potencial para chuvas em ambas as localidades.

As temperaturas seguem elevadas, com máximas de 33°C e 27°C nas capitais paulista e carioca, respectivamente. Nas demais áreas da RMSP e da RMRJ elas variam entre 26°C e 32°C.

Previsão de temperatura do ar (°C) para quarta-feira (18) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

E apesar do tempo estar indo bem, sem condições adversas, as coisas mudam na virada de estação, com pancadas de chuva retornando às duas capitais.

Na quinta-feira (19), que marca o último dia do verão astronômico, as condições serão de Sol com muitas nuvens ao longo do dia e pancadas de chuvas fracas à tarde e à noite na capital paulista. Já na capital carioca, ainda teremos sol entre poucas nuvens, com alguns momentos de céu claro, e sem previsão de chuvas. As temperaturas máximas seguem na casa dos 30°C em São Paulo e dos 27°C no Rio de Janeiro.

A virada de estação traz o retorno de pancadas de chuva às capitais paulista e carioca, com aumento da nebulosidade, calor e temperaturas máximas em torno dos 28 °C na sexta-feira (20).

O primeiro dia do outono astronômico, sexta-feira (20), será de Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva fracas à tarde em ambas as capitais, com máximas de 27°C e 28°C em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Nas demais áreas da RMSP e da RMRJ elas variam entre 24°C e 27°C.

À noite, muitas nuvens e risco de chuvas ainda no Rio de Janeiro (RJ), enquanto em São Paulo (SP) só aumento da nebulosidade, mas sem chuvas.

Previsão de precipitação e nebulosidade para sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

E o fim de semana continuará com condições instáveis em ambas as capitais: céu nublado a parcialmente nublado ao longo do sábado (21) e do domingo (22), e com possibilidade de pancadas de chuva fracas nos períodos das tardes. As noites serão de céu com muitas nuvens, mas baixo potencial para chuvas.

Vale destacar que as temperaturas não vão ficar mais amenas imediatamente quando o outono iniciar. Meteorologicamente, as características da nova estação vão acontecer de forma gradual, à medida que os dias e meses forem passando. Dito isso, as temperaturas máximas no fim de semana ficarão em torno dos 27°C em ambas as capitais.