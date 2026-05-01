SP e RJ sofrem intensas mudança neste fim de semana com passagem de frente fria

Uma nova frente fria avança pelo centro-sul do Brasil neste fim de semana e vai provocar intensa mudança do tempo neste domingo, 3 de maio. Há alerta de chuvas intensas e de queda nas temperaturas. Mais previsão: Frente fria chega ao Brasil amanhã e provoca forte mudança do tempo; veja a previsão

Uma frente fria está em processo de formação nesta sexta-feira (1) que já vem provocando chuvas intensas e tempestades no Rio Grande do Sul. O sistema formado avança pela Região Sul ao longo do sábado (2) juntamente com uma massa de ar frio e chega ao Sudeste entre o fim da noite e a madrugada do domingo (3).

A frente fria muda o tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro

Na madrugada do domingo (3), a frente fria atua de forma costeira e mais afastada no oceano, o que permite a influência também da massa de ar frio. Assim, além de trazer ventos frios, há a ocorrência de chuvisco ou chuva fraca para o leste de São Paulo, abrangendo todo o litoral e região metropolitana da capital paulista.

Previsão de chuva para a amanhã do domingo, 2 de maio. Circulação promovida pela massa de ar frio favorece as chuvas intensas sobre o leste de São Paulo e sobre o Rio de Janeiro.

No início da manhã, a frente fria atua na altura do Rio de Janeiro e, juntamente com os eventos de sul e sudeste que transportam umidade do oceano, potencializa as chuvas no leste de São Paulo e sobre o território fluminense. Assim, há alerta de chuvas intensas e elevado acumulado em poucas horas, que podem resultar em alagamentos e inundações, principalmente no litoral norte de São Paulo e na região entre o sul do Rio de Janeiro até a capital fluminense e região serrana.

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No período da tarde, a ligeira sensação de frio continua com temperaturas que não passam dos 22°C no leste paulista e em todo o estado do Rio de Janeiro. As chuvas diminuem no litoral de São Paulo e atuam com fraca intensidade ou chuvisco. Na capital paulista, o tempo segue nublado com baixa chance de chuva. Já no Rio de Janeiro, os alertas de chuvas intensas se mantêm, com manutenção de transtornos como alagamentos e inundações. No período da noite, a intensidade das chuvas diminui e o frio se intensifica, principalmente no leste paulista.

Acumulado de precipitação o início da semana, sendo que 90% das chuvas acontecem no domingo, 2 de maio, no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, com potencial de quase 100 mm.

No início da semana, o efeito da frente fria não existe mais, somente a massa de ar frio que atua no oceano e não contribui mais para o transporte de umidade e, consequentemente, para a redução do potencial de chuvas.