Chuvas extremas em João Pessoa geram alagamentos, deixam desabrigados e mobilizam manifestações; veja imagens

Revoltados com o cenário de descaso contínuo e as constantes perdas materiais, os moradores da capital paraibana saíram às ruas em protesto para exigir um sistema eficiente de escoamento.

Fortes chuvas alagaram diversos bairros em João Pessoa e revoltaram os moradores, que exigem melhores infraestruturas. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

As intensas chuvas que atingem João Pessoa desde a madrugada desta sexta-feira (1), causaram pontos de alagamentos e inúmeros transtornos urbanos. Os moradores lidam com ruas intransitáveis e perdas expressivas dentro de suas residências em pleno feriado do Dia do Trabalhador.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), o volume acumulado superou 125 mm no curto período de 24 horas. Bairros como Altiplano, Grotão, Cristo, Tambauzinho e Cuiá figuram entre as áreas com os maiores danos registrados.

Mobilização de moradores por infraestrutura

O cenário causou a revolta das famílias afetadas pelas águas que invadiram os quarteirões na semana. Na área de Muçumagro, a população se uniu em um protesto focado na urgência de obras estruturais capazes de conter o fluxo e evitar novas enchentes.

As dificuldades enfrentadas nessa localidade se prolongam ininterruptamente desde a última terça-feira (28). Os danos nas casas se agravaram rapidamente, deixando mais de trinta famílias diante de um cenário contínuo de inundações.

Chuva Extrema em João Pessoa: Capital registra 151,6 mm em apenas 12 horas!https://t.co/AOQIqq4Jql



Cacau Gouveia

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A apreensão domina a rotina das pessoas, que veem seus recursos esgotados pela perda de móveis e produtos comerciais. O sentimento de impotência cresce à medida que o céu volta a escurecer e a previsão meteorológica aponta para a manutenção do tempo instável.

Subida das águas devasta comunidade em Bayeux

Nas margens da Região Metropolitana, a força da natureza revelou seu impacto direto sobre os grupos mais vulneráveis. O aumento acentuado do nível do rio Paraíba, associado à subida da maré, inundou as moradias da comunidade Casa Branca, localizada na cidade de Bayeux.

O desastre, iniciado na última quinta-feira (30), obrigou diversas famílias a abandonarem seus lares de forma repentina. Os habitantes da região ribeirinha, dependentes exclusivamente da atividade pesqueira para a sobrevivência, perderam eletrodomésticos, roupas, móveis e todas as suas reservas alimentares.

10 minutos de chuva em João Pessoa: pic.twitter.com/ipaVlQrrrM JAMPA MIL GRAU (@jampamilgrau_) May 1, 2026

A invasão das águas pegou a população de surpresa logo nas primeiras horas do dia, inviabilizando a remoção segura e a proteção dos pertences. Diante das perdas, as famílias locais enfrentam agora um cenário de desamparo, aguardando orientações governamentais e assistência efetiva para realocação segura.

Riscos meteorológicos abrangem todo o estado

Diante da gravidade dos eventos climáticos, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) decidiu renovar o alerta de chuvas intensas. O aviso agora abrange todos os municípios que compõem o estado da Paraíba, exigindo atenção redobrada.

O Cemaden reforçou o prognóstico de instabilidade atmosférica, antecipando novos episódios de precipitação sobre a capital paraibana. Os modelos indicam que o excesso de umidade continuará a formar zonas de chuva persistente, agravando o risco de transbordamentos.

As consequências dessa frente instável ultrapassam os limites territoriais de João Pessoa e atingem as cidades do interior. No município de Campina Grande, no Agreste, a chuva também cai de forma contínua desde a noite de quinta-feira (29).

Referências da notícia

Fortes chuvas provocam transtornos em João Pessoa e moradores protestam por infraestrutura. 01 de maio, 2026.

Comunidade ribeirinha tem casas inundadas após fortes chuvas, na Grande João Pessoa. 30 de abril, 2026.