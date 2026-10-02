Temporais intensos e chuvas extremas podem impactar as eleições nas regiões Sul e Sudeste
Temporais intensos com elevado potencial de granizo estão previstas para a região Sul e chuvas extremas no Sudeste ao longo do fim de semana do primeiro turno das Eleições 2026.
O fim de semana do primeiro turno das Eleições 2026 no Brasil será impactado por eventos climáticos extremos. No Sudeste, a atuação de uma frente fria deixa alerta para acumulados e 200 mm até domingo (4), enquanto no Sul o processo de formação de um novo ciclone e sua frente fria associada deixam alertas para tempestades intensas com elevado risco de granizo e extremos de vento. Confira os detalhes.
Risco de chuvas extremas
A frente fria que atua no Sudeste do Brasil neste início de outubro irá causar um episódio de chuvas extremas entre sexta (2) e domingo (4), com acumulados que podem superar 200 mm.
O alerta para volumes diários extremos vem do índice de previsão extrema (EFI) para precipitação do modelo ECMWF, de confiança da Meteored. Ele compara a previsão diária de acumulado de chuva com a climatologia de previsões do próprio modelo, e ressalta áreas onde o volume previsto é muito diferente do normal para determinada região e época do ano, com grandes chances de exceder o limiar estatístico considerado ‘extremo’.
Na sexta-feira (2) há previsão de acumulados diários de chuva ultrapassando 50 mm entre a metade norte do Rio de Janeiro e Minas Gerais (Zona da Mata), considerados incomuns pelo índice.
No domingo (4) uma linha de tempestades relacionada a uma nova frente fria está prevista cruzar os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, reforçando novos volumes sobre as áreas afetadas sexta e sábado.
Os totais acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 200 mm na metade norte do Rio de Janeiro e Zona da Mata, em Minas Gerais, e superar 150 mm em uma área mais ampla entre Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Minas Gerais, desde a Zona da Mata até a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Risco de tempestades
O processo de formação de um ciclone extratropical e sua frente fria a partir do sábado (3) deixam um novo alerta para tempestades intensas com elevado potencial de granizo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, Oeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul até o fim do dia.
A elevada taxa de raios prevista funciona como um indicador da severidade dos sistemas, uma vez que está relacionada à presença de gelo nas nuvens. Nuvens com granizo e elevadas taxas de raio são associadas a sistemas verticalmente muito intensos, com fortes correntes de vento dentro das nuvens.
Não se descarta que as tempestades se organizem na forma de supercélulas com potencial de causar tornados e outros eventos extremos de vento, como microexplosões ou downbursts.
Ao longo do domingo (4), dia das eleições, com o ciclone e a frente fria formados, uma linha de tempestades irá alcançar os estados do Sudeste e Centro-Oeste, com potencial de severidade e acumulados elevados.
Impactos potenciais nas Eleições 2026
A ocorrência simultânea de tempestades severas no Sul e de chuvas volumosas no Sudeste pode gerar impactos não apenas sobre a população, mas também sobre a infraestrutura e a mobilidade durante o primeiro turno das Eleições 2026.
Alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra podem bloquear ou dificultar o acesso a determinadas áreas, especialmente em regiões serranas e locais onde a drenagem urbana é insuficiente. O risco ganha uma dimensão ainda maior nas áreas metropolitanas, que concentram milhões de habitantes e extensas áreas urbanizadas.
Isso não significa que os eventos previstos necessariamente irão impedir a votação, mas a combinação entre condições meteorológicas adversas, infraestrutura urbana e mobilidade pode aumentar significativamente o potencial de transtornos durante o período eleitoral.