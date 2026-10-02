Indicador de chuvas extremas dispara e mais de 200 mm atingem o Sudeste

Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo estão sob alerta para uma sequência de dias com chuvas extremas e elevado risco de transtornos.

Acumulados superiores a 100 mm por dia podem causar alagamentos, inundações e enxurradas repentinas. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

A frente fria que atua sobre o Sudeste neste início de mês deixa um alerta para chuvas incomuns a extremas entre sexta-feira (2) e domingo (4) sobre parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, de acordo com o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.

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O volume previsto pode ultrapassar 200 mm até o final de domingo (4), enquanto novo sistema frontal reforça chuvas e tempestades até quarta-feira (7). Confira os detalhes.

Indicador de chuvas extremas dispara

O índice de previsão extrema (EFI) para precipitação do modelo ECMWF compara a previsão diária de acumulado de chuva com a climatologia de previsões do próprio modelo, e ressalta áreas onde o volume previsto é muito diferente do normal para determinada região e época do ano, com grandes chances de exceder o limiar estatístico considerado ‘extremo’.

Os mapas abaixo mostram a previsão do EFI para sexta (2), sábado (3) e domingo (4), ressaltando na escala de cores entre amarelo e vermelho as áreas em alerta. Combinando o índice com a climatologia e os valores totais previstos, o cenário para a Região Sudeste do Brasil é preocupante.

EFI do modelo ECMWF para a precipitação entre sexta (2) e domingo (4). Créditos: Meteored/Com mapas do ECMWF.



Chuvas incomuns a extremas devem ocorrer a partir desta sexta-feira (2), com acumulados diários ultrapassando 50 mm entre a metade norte do Rio de Janeiro e Minas Gerais (Zona da Mata).

No sábado (3) a situação se agrava, uma vez que o modelo ECMWF prevê acumulados de 140 mm na metade norte do Rio de Janeiro, e mais de 100 mm entre Minas Gerais e o sul do Espírito Santo.

No domingo (4) uma linha de tempestades irá passar por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As chuvas intensas estão previstas continuar e os volumes totais podem ultrapassar 200 mm na metade norte do Rio de Janeiro e superar 150 mm em uma área mais ampla entre Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Minas Gerais (desde a Zona da Mata até a Região Metropolitana de Belo Horizonte).

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (4), segundo o modelo ECMWF.

As chuvas devem continuar sobre a região entre segunda (5) e quarta-feira (7), devido a um novo sistema frontal, com novas tempestades. Até o final da quarta-feira (7) os acumulados na cidade do Rio de Janeiro podem se aproximar de 150 mm, enquanto valores acima de 200 mm se espalham sobre os três estados mencionados anteriormente.

Previsão de chuva acumulada até o final de quarta-feira (7), segundo o ECMWF.

As chuvas podem ocorrer na forma de tempestades em diversas áreas, e não se descarta o risco de granizo. Entre sexta-feira (2) e sábado (3) as tempestades irão se concentrar entre o norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Minas Gerais (Zona da Mata até Região Metropolitana de Belo Horizonte).

A partir de domingo (4), porém, com a organização de um novo sistema frontal, uma linha de tempestades deve cruzar o estado de São Paulo, se espalhando sobre Minas Gerais e o Rio de Janeiro até quarta-feira (7).

Previsão de tempestades para domingo (4), segundo o ECMWF.

As áreas em alerta para tempestades e chuvas extremas compreendem áreas de terreno complexo (regiões serranas) e as maiores metrópoles do Brasil, incluindo cidades densamente habitadas, solo impermeabilizado pelo concreto e um grande número de estruturas e pessoas vulneráveis além do.

Essas características aumentam o risco de transtornos, sendo áreas propícias para enxurradas, alagamentos súbitos e deslizamentos de terra, além de afetar um maior número de pessoas ao mesmo tempo.