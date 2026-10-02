Chuvas intensas e temporais seguem sem trégua no Sul do Brasil por 9 dias consecutivos

A partir deste sábado (3), e pelo menos até meados da semana que vem, há condições para chuva forte e volumosa, temporais, vendavais e chance de granizo na Região Sul do Brasil. Veja os detalhes.

A Região Sul do Brasil novamente terá um período com muitas instabilidades. A partir deste sábado (3 de outubro), e pelo menos até meados da próxima semana, os três estados da região terão condições para chuva intensa e volumosa acompanhada por temporais.

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Além disso, também há riscos de vendavais e de queda de granizo, e a região fica em estado de atenção para novos transtornos, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, destelhamentos, entre outros. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para cada dia.

Alerta de chuvas e temporais no Sul até a próxima semana

As instabilidades já retornam para parte da região neste sábado (3) devido ao processo de formação de um novo ciclone e uma frente fria associada à ele. Veja abaixo os detalhes de como fica o tempo em cada dia até meados da semana que vem.

-Sábado (3): chuvas moderadas a intensas e temporais chegam ao Rio Grande do Sul a partir do início da tarde, pelo oeste gaúcho. Ao longo do dia, as chuvas seguem avançando para as demais áreas e até a noite devem ter atingido quase todo o estado, com exceção do nordeste e do litoral norte. Na região de Porto Alegre, a chuva deve chegar em meados da noite. Entre o final da tarde e durante a noite, as chuvas atingem também o sudoeste do Paraná e o oeste catarinense.

As chuvas serão volumosas e podem acumular mais de 50 mm no dia e pontualmente até em torno dos 100 mm. Há risco potencial para rajadas de vento acima de 60 km/h e pontualmente de até 100 km/h, além de queda de granizo.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade (tons cinzas/brancos) para sábado (3) às 18h à esquerda e segunda-feira (5) às 13h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

-Domingo (4): as chuvas intensas e os temporais com muitos raios continuam ocorrendo entre a madrugada e o início da manhã, avançando do centro para o leste gaúcho (incluindo a região Metropolitana de Porto Alegre) e em todo o estado de Santa Catarina e do Paraná.

Há condições para fortes vendavais e queda de granizo neste período. As chuvas podem acumular em torno dos 50 mm ou pontualmente até mais do que isso, especialmente no Paraná.

A partir do fim da manhã, a frente fria já se afasta da região e o tempo volta a ficar mais firme.

Previsão de densidade de raios para sábado (3) às 16h à esquerda e quarta-feira (7) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

-Segunda-feira (5): uma área de baixa pressão traz de volta os temporais com raios, chuva pontualmente intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo já desde a madrugada no extremo norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Ao longo da manhã e da tarde, essas condições continuam atuando, mas avançam também para o nordeste e litoral norte gaúcho e para as demais áreas catarinenses e paranaenses. À noite ainda podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas em Santa Catarina e no Paraná, especialmente no leste destes estados.

-Terça-feira (6): teremos uma breve trégua no tempo. Ao longo do dia as instabilidades diminuem na região, se concentrando no Paraná e nas áreas catarinenses de divisa com o Paraná. Porém, até o momento serão chuvas moderadas e sem grandes riscos de temporais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para segunda-feira (5) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

-Quarta-feira (7): as instabilidades retornam com força ao Sul do país já pela manhã, em boa parte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Ao longo da tarde, as pancadas de chuva forte e os temporais se espalham por todo o estado gaúcho, pelo centro-oeste de Santa Catarina e pelo oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Não se descartam vendavais e eventual queda de granizo. À noite, ainda pode chover forte no Rio Grande do Sul.

E atenção, há risco potencial para transtornos ao longo desses dias, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra devido às chuvas contínuas, destelhamentos, queda de galhos de árvores e danos na rede elétrica.

A tendência indica, até o momento, que as instabilidades devem seguir atuando sobre o Sul do Brasil até o próximo final de semana, quando teremos a formação de um novo ciclone na costa do Rio Grande do Sul entre o sábado (10) e o domingo (11).

Mas as previsões são atualizadas diariamente e podem mudar, seja na intensidade ou em localidade, então siga acompanhando por aqui as notícias nos próximos dias.