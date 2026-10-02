    Ciclone e frente fria trazem nova onda de temporais em 5 estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

    Nos próximos dias, uma frente fria associada a um ciclone extratropical avança e aumenta os riscos de temporais espalhados por 5 estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

    O Sul do Brasil e áreas do Centro-Oeste têm registrado sol e tempo firme nas últimas horas. Contudo, o final de semana será de compromissos importantes para o brasileiro, no domingo (4) teremos as Eleições Presidenciais, e a previsão indica mudanças no tempo em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

    Sábado: Ciclone se forma e frente fria avança pelo país

    A manhã de sábado (3) terá a presença do sol e de algumas nuvens, deixando o tempo parcialmente nublado sobre os estados da Região Sul e em Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a situação é um pouco diferente, com tempo aberto no extremo oeste do estado e nuvens carregadas no restante do território. Há possibilidade de chuva na porção norte.

    Mapa que mostra áreas com amior potencial para registrar tempestades na noite de sábado (3).
    Mapa que mostra áreas com amior potencial para registrar tempestades na noite de sábado (3).

    À medida que as horas passam, será perceptível o aumento da presença de nuvens sobre o Sul do Brasil. Isso ocorre porque um ciclone extratropical estará em processo de formação entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Há potencial para chuvas em áreas próximas a Uruguaiana. Enquanto isso, Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva leve e isolada na porção sul do estado.

    No decorrer da tarde, as chuvas ganham intensidade por conta da convergência de ar quente e úmido. Há riscos de tempestades em quase todo o território gaúcho, a atenção deverá ser redobrada em áreas do sudoeste do estado, onde há potencial para a ocorrência de fortes rajadas de vento e queda de granizo.

    Previsão de precipitação para a noite de sábado (3).
    Previsão de precipitação para a noite de sábado (3).

    Enquanto isso, o sol aparece entre nuvens em boa parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, que ainda tem previsão de chuvas isoladas que podem afetar a capital paulista. Com a chegada da noite, o céu fica limpo no estado sul-mato-grossense e no oeste de São Paulo.

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    Por outro lado, o ciclone extratropical se consolidará entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, promovendo ainda o avanço de sua frente fria. O estado gaúcho será o primeiro afetado por temporais, chuvas intensas e potencial para alagamentos e elevação no nível dos rios. Ao final da noite, o meio-oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul ficam sob alerta por conta dos temporais.

    Domingo: eleições e risco de temporais

    O domingo (4) será dia de Eleições Presidenciais no Brasil, e a previsão do tempo mostra o avanço da frente fria sobre a Região Sul. O sistema frontal também alcança o Centro-Oeste e o Sudeste, após um sábado (3) com uma pequena trégua nas instabilidades em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

    Previsão da probabilidade de chuva para a madrugada de domingo (4). Mapa mostra a grande área afetada pela frente fria.
    Previsão da probabilidade de chuva para a madrugada de domingo (4). Mapa mostra a grande área afetada pela frente fria.

    Durante a madrugada, há alerta para a ocorrência de temporais na faixa entre o leste do Rio Grande do Sul, a região central de Santa Catarina e do Paraná, além do interior de Mato Grosso do Sul. Há riscos de fortes rajadas de vento, chuvas intensas e granizo em áreas pontuais.

    Nas primeiras horas da manhã, a frente fria atinge São Paulo e traz uma nova rodada de temporais sobre o estado. A atenção se volta para o sul, sudoeste e oeste paulista, onde há possibilidade de transtornos. Mato Grosso do Sul também segue em alerta para tempestades, enquanto nos estados da Região Sul a chuva diminui de intensidade, mas o tempo permanece fechado.

    Ciclone extratropical e sua frente fria. Sistema provoca chuvas intensas sobre 5 estados no domingo (4).
    Ciclone extratropical e sua frente fria. Sistema provoca chuvas intensas sobre 5 estados no domingo (4).

    Uma nova mudança no tempo é esperada na tarde de domingo (4), com o sol voltando a aparecer sobre o Rio Grande do Sul. Nos demais estados do Sul do Brasil, o tempo segue carregado, com muitas nuvens e chuva de intensidade moderada, especialmente no Paraná.

    Trata-se de um cenário parecido com o previsto para Mato Grosso do Sul, onde as chuvas se concentram na porção sul e oeste. Em São Paulo, o tempo fica fechado, mas as chuvas diminuem e ocorrem em áreas pontuais do noroeste paulista.