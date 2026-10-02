Ciclone e frente fria trazem nova onda de temporais em 5 estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Nos próximos dias, uma frente fria associada a um ciclone extratropical avança e aumenta os riscos de temporais espalhados por 5 estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O Sul do Brasil e áreas do Centro-Oeste têm registrado sol e tempo firme nas últimas horas. Contudo, o final de semana será de compromissos importantes para o brasileiro, no domingo (4) teremos as Eleições Presidenciais, e a previsão indica mudanças no tempo em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Sábado: Ciclone se forma e frente fria avança pelo país

A manhã de sábado (3) terá a presença do sol e de algumas nuvens, deixando o tempo parcialmente nublado sobre os estados da Região Sul e em Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a situação é um pouco diferente, com tempo aberto no extremo oeste do estado e nuvens carregadas no restante do território. Há possibilidade de chuva na porção norte.

Mapa que mostra áreas com amior potencial para registrar tempestades na noite de sábado (3).

À medida que as horas passam, será perceptível o aumento da presença de nuvens sobre o Sul do Brasil. Isso ocorre porque um ciclone extratropical estará em processo de formação entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Há potencial para chuvas em áreas próximas a Uruguaiana. Enquanto isso, Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva leve e isolada na porção sul do estado.

No decorrer da tarde, as chuvas ganham intensidade por conta da convergência de ar quente e úmido. Há riscos de tempestades em quase todo o território gaúcho, a atenção deverá ser redobrada em áreas do sudoeste do estado, onde há potencial para a ocorrência de fortes rajadas de vento e queda de granizo.

Previsão de precipitação para a noite de sábado (3).

Enquanto isso, o sol aparece entre nuvens em boa parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, que ainda tem previsão de chuvas isoladas que podem afetar a capital paulista. Com a chegada da noite, o céu fica limpo no estado sul-mato-grossense e no oeste de São Paulo.

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Por outro lado, o ciclone extratropical se consolidará entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, promovendo ainda o avanço de sua frente fria. O estado gaúcho será o primeiro afetado por temporais, chuvas intensas e potencial para alagamentos e elevação no nível dos rios. Ao final da noite, o meio-oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul ficam sob alerta por conta dos temporais.

Domingo: eleições e risco de temporais

O domingo (4) será dia de Eleições Presidenciais no Brasil, e a previsão do tempo mostra o avanço da frente fria sobre a Região Sul. O sistema frontal também alcança o Centro-Oeste e o Sudeste, após um sábado (3) com uma pequena trégua nas instabilidades em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão da probabilidade de chuva para a madrugada de domingo (4). Mapa mostra a grande área afetada pela frente fria.

Durante a madrugada, há alerta para a ocorrência de temporais na faixa entre o leste do Rio Grande do Sul, a região central de Santa Catarina e do Paraná, além do interior de Mato Grosso do Sul. Há riscos de fortes rajadas de vento, chuvas intensas e granizo em áreas pontuais.

Nas primeiras horas da manhã, a frente fria atinge São Paulo e traz uma nova rodada de temporais sobre o estado. A atenção se volta para o sul, sudoeste e oeste paulista, onde há possibilidade de transtornos. Mato Grosso do Sul também segue em alerta para tempestades, enquanto nos estados da Região Sul a chuva diminui de intensidade, mas o tempo permanece fechado.

Ciclone extratropical e sua frente fria. Sistema provoca chuvas intensas sobre 5 estados no domingo (4).

Uma nova mudança no tempo é esperada na tarde de domingo (4), com o sol voltando a aparecer sobre o Rio Grande do Sul. Nos demais estados do Sul do Brasil, o tempo segue carregado, com muitas nuvens e chuva de intensidade moderada, especialmente no Paraná.

Trata-se de um cenário parecido com o previsto para Mato Grosso do Sul, onde as chuvas se concentram na porção sul e oeste. Em São Paulo, o tempo fica fechado, mas as chuvas diminuem e ocorrem em áreas pontuais do noroeste paulista.