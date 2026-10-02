Frentes frias trazem chuvas intensas e temporais nas 5 regiões do Brasil; veja a previsão
Tempestades continuam atingindo o centro-sul do Brasil neste fim de semana, com uma nova frente fria a partir de domingo (4). Os acumulados podem chegar a 200 mm, com risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Nos últimos dias, uma frente fria esteve atuando sobre o Brasil e causando chuvas intensas sobre diversos estados do centro-sul do país. Os acumulados totais de chuva nos últimos 5 dias registrados pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indicaram acumulados de 150 mm na região Sul e até 100 mm em partes do Sudeste e do Centro-Oeste.
Este sistema e as tempestades que ele causa ainda traz risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em encostas, além de outros problemas como queda de galhos de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica, especialmente entre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais.
Entre a tarde do sábado (3) e o domingo (4), no entanto, previsões indicam a formação de um ciclone extratropical, que impulsionará uma nova frente fria em direção ao Brasil. O avanço deste sistema já ocasionará tempestades severas sobre a região Sul neste período - especialmente no Rio Grande do Sul, como é possível observar na imagem acima.
Ao longo da tarde do domingo (4), o sistema ainda ajudará a impulsionar pancadas de chuva significativas sobre Santa Catarina, Paraná e praticamente todos os estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, com destaque para Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e oeste do Mato Grosso.
Isso indica que o domingo de eleição pode ser particularmente chuvoso nos estados mencionados. Entre o Sudeste e o Centro-Oeste, recomenda-se aos cidadão que se dirijam ao local de votação durante a manhã, quando a possibilidade de pancadas de chuva é menor.
Chuvas continuam ao longo da semana que vem
Previsões indicam ainda que as chuvas serão duradouras e continuarão atingindo o centro-sul do país ao longo da segunda-feira (5), terça-feira (6) e quarta-feira (7). Os estados mais atingidos pelos temporais serão o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com acumulados totais que podem exceder os 200 mm.
Especialmente entre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, não se descarta a possibilidade de enchentes, alagamentos e deslizamentos de encostas ao longo dos próximos dias, devido à ocorrência de tempestades frequentes e intensas. Recomenda-se que moradores desta região permaneçam em alerta e tomem os devidos cuidados.
Caso tempestades atinjam o seu município, sempre evite enfrentar o mau-tempo e fique atento às recomendações para evitar enfrentar transtornos ainda maiores:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos. Além disso, não estacione veículos em locais próximos a torres de transmissão e placas altas, pois também há risco de quedas.
- Durante uma tempestade com raios, evite abrigar-se em construções pequenas como celeiros, tendas, quiosques e locais próximos à árvores, linhas de telefone e energia elétrica. Todos estes locais atraem raios e podem se tornar fatais.
- Se você estiver em casa, tente não utilizar aparelhos conectados à rede elétrica, pois eles podem conduzir a eletricidade e te ferir caso um raio atinja a região. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
- Não enfrente de maneira alguma a correnteza de água e áreas inundadas, pois até mesmo poucos centímetros de água são capazes de arrastar veículos, se a intensidade da correnteza for alta.
- Fique atento à alterações em encostas e evite transitar em áreas de risco para não ser pego por deslizamentos de terra - que são a segunda maior causa de fatalidades após as enxurradas.