Frentes frias trazem chuvas intensas e temporais nas 5 regiões do Brasil; veja a previsão

Tempestades continuam atingindo o centro-sul do Brasil neste fim de semana, com uma nova frente fria a partir de domingo (4). Os acumulados podem chegar a 200 mm, com risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Nos últimos dias, uma frente fria esteve atuando sobre o Brasil e causando chuvas intensas sobre diversos estados do centro-sul do país. Os acumulados totais de chuva nos últimos 5 dias registrados pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indicaram acumulados de 150 mm na região Sul e até 100 mm em partes do Sudeste e do Centro-Oeste.

Ao longo deste sábado (3), chuvas intensas e tempestades causadas pelo sistema continuam atingindo parte do Centro-Oeste e especialmente do Sudeste, com possibilidade de acumulados de 50 a 100 mm, rajadas de vento moderadas, granizo e outros fenômenos.

Este sistema e as tempestades que ele causa ainda traz risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em encostas, além de outros problemas como queda de galhos de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica, especialmente entre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais.

Previsão de nebulosidade e chuva ao longo do sábado e domingo mostram o avanço de uma frente fria pela região Sul, ocasionando pancadas fortes de chuva neste final de semana.

Entre a tarde do sábado (3) e o domingo (4), no entanto, previsões indicam a formação de um ciclone extratropical, que impulsionará uma nova frente fria em direção ao Brasil. O avanço deste sistema já ocasionará tempestades severas sobre a região Sul neste período - especialmente no Rio Grande do Sul, como é possível observar na imagem acima.

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Ao longo da tarde do domingo (4), o sistema ainda ajudará a impulsionar pancadas de chuva significativas sobre Santa Catarina, Paraná e praticamente todos os estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, com destaque para Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e oeste do Mato Grosso.

Previsão de probabilidade de chuva no domingo durante a tarde mostra que haverá condições para formação de pancadas de chuva sobre grande parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Isso indica que o domingo de eleição pode ser particularmente chuvoso nos estados mencionados. Entre o Sudeste e o Centro-Oeste, recomenda-se aos cidadão que se dirijam ao local de votação durante a manhã, quando a possibilidade de pancadas de chuva é menor.

Chuvas continuam ao longo da semana que vem

Previsões indicam ainda que as chuvas serão duradouras e continuarão atingindo o centro-sul do país ao longo da segunda-feira (5), terça-feira (6) e quarta-feira (7). Os estados mais atingidos pelos temporais serão o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com acumulados totais que podem exceder os 200 mm.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da quarta-feira ilustram regiões que serão mais afetadas pela chuva volumosa, incluindo RS, SM, RJ e sul de MG, com até 200 mm.

Especialmente entre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, não se descarta a possibilidade de enchentes, alagamentos e deslizamentos de encostas ao longo dos próximos dias, devido à ocorrência de tempestades frequentes e intensas. Recomenda-se que moradores desta região permaneçam em alerta e tomem os devidos cuidados.

Caso tempestades atinjam o seu município, sempre evite enfrentar o mau-tempo e fique atento às recomendações para evitar enfrentar transtornos ainda maiores: