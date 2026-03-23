RS tem previsão de vários dias consecutivos de chuva e tempestades; veja a previsão

Ciclone, frente fria e tempestades: após meses de estiagem, o Rio Grande do Sul terá uma semana chuvosa. Apesar da irregularidade na precipitação, os acumulados podem ultrapassar 100 mm em alguns pontos. Mais informações: Frente fria, pancadas de chuva e tempestades pelo Brasil na primeira semana do outono

A última semana de março no Rio Grande do Sul será como há tempos não se via: chuvosa. Após um período marcado por precipitações bastante abaixo da média desde janeiro, esta semana será marcada por instabilidades e chuvas acima da média, apesar da chuva continuar irregular.

Previsão de anomalia semanal de chuva, de acordo com o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Entre tempestades mais organizadas, frente fria e pancadas isoladas, a previsão indica chuva em todos os dias da semana, ainda que com variações na intensidade e na distribuição espacial.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp . Siga-nos e ative as notificações.

Esse cenário pode trazer um pouco de alívio para áreas afetadas pela estiagem, mas também exige atenção para episódios de chuva mais intensa. A seguir, confira os detalhes da previsão e o que esperar dos próximos dias.

Segunda-feira: formação de ciclone e tempestades

Ao longo da segunda-feira (23) uma área de baixa pressão atmosférica formará um ciclone entre o Uruguai, Rio Grande do Sul e a costa. Desde a manhã, tempestades intensas vêm atingindo a região Oeste e devem cruzar o estado no decorrer do dia, com risco de granizo, rajadas de vento e chuvas intensas.

Imagem de satélite mostra tempestades intensas sobre o Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (23).

A atuação de um rio atmosférico transportando grande quantidade de vapor d’água da região tropical em direção à baixa pressão favorece tempestades intensas e chuvas volumosas, principalmente na área de fronteira com o Uruguai, onde os acumulados podem ser expressivos.

Terça-feira: frente fria e chuvas volumosas na metade norte

Na terça-feira (24) o ciclone estará sobre o oceano, mas sua frente fria atuará sobre o Rio Grande do Sul, especialmente sobre o centro-norte do estado. O risco de tempestades é menor, embora elas ainda possam ocorrer de forma isolada.

Previsão de chuva nesta terça-feira (24), de acordo com o ECMWF.

Nesta região, deve chover a maior parte do dia, intercalando períodos com chuvas intensas, moderadas e fracas. Até o final do dia, os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 80 mm, com risco de transtornos.

Quarta-feira: instabilidades e tempestades ganham força

A frente fria continua atuando sobre o estado gaúcho na quarta-feira (25) e as instabilidades voltam a ganhar força na forma de tempestades, que podem ser intensas.

Previsão de tempestades (esquerda) e chuva na quarta-feira (25), de acordo com o ECMWF.

A linha de tempestades com chuvas intensas se forma em uma faixa desde o Noroeste do estado, passando pelo Centro, Região Metropolitana de Porto Alegre e litoral.

As tempestades têm potencial de serem intensas e, somado à precipitação do dia anterior, o volume de chuva acumulado até o final do dia pode ultrapassar 100 mm na região de Sinimbu e Arroio do Tigre.

Quinta-feira: céu encoberto, mas chuvas diminuem

Na quinta-feira (26), embora o céu permaneça encoberto, com poucas chances de sol, a probabilidade de chuva diminui em todo o território gaúcho. A previsão de chuva fica restrita ao Noroeste e Litoral Norte do estado.

Probabilidade de chuva na quinta-feira (26), de acordo com o ECMWF.

No Noroeste do Rio Grande do Sul as pancadas de chuva podem ser na forma de tempestades com chuvas de intensidade moderada a forte. Já no Litoral Norte, chuva fraca ou garoa.

Sexta-feira: calor, umidade e tempestades

Na sexta-feira (27) haverá um predomínio de vento norte sobre o Rio Grande do Sul, trazendo umidade e altas temperaturas. Ao contrário das temperaturas amenas entre segunda e quinta, a sexta-feira será de muito calor, com máximas que irão ultrapassar os 30°C em praticamente todo o estado, podendo alcançar 33°C.

A combinação de calor e umidade favorece o desenvolvimento de tempestades. Além disso, a pressão atmosférica diminui sobre a região, uma vez que um novo ciclone pode se formar ao longo do fim de semana, no Oceano Atlântico, longe do continente.

Previsão de temperatura (esquerda) e umidade relativa (direita) na sexta-feira (27), de acordo com o ECMWF.

A rodada atual do modelo ECMWF indica que as tempestades e as chuvas devem ser moderadas e se concentrarem entre o Centro e a metade norte do Rio Grande do Sul, mas é importante seguir monitorando.

Previsão de chuva acumulada até sexta-feira (27), de acordo com o ECMWF.

Os acumulados de chuva até o final da sexta-feira (27) podem se aproximar ou ultrapassar os 100 mm na região da Campanha, Sul e centro-norte do Rio Grande do Sul.