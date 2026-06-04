Okavango, o rio que morre no deserto para dar vida à África

O rio Okavango desaparece no deserto do Kalahari após uma jornada extraordinária através de Angola, criando um delta interior crucial para a biodiversidade e um dos ecossistemas mais extraordinários da África.

Esta área natural abriga milhares de animais que encontram um oásis perfeito neste rio e em seu delta.

Na maioria dos mapas, os rios seguem uma lógica clara: nascem, crescem ao longo do seu curso e, eventualmente, deságuam no mar. O rio Okavango não. Este importante sistema fluvial do sul da África desaparece no meio do deserto, sem nunca chegar ao oceano.

O que é notável é que, em seu "desaparecimento", ele cria um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta: um delta interior que sustenta a vida em uma das regiões mais secas do mundo.

De um ambiente extremamente úmido a uma paisagem desértica

A jornada do Okavango começa nos pântanos do oeste de Angola, onde a abundância de chuvas alimenta uma rede de rios que fluem lentamente para o sul.

O Okavango é um rio espetacular com características que o tornam único.

Um de seus principais canais, o rio Okavango, serpenteia pelas terras altas antes de adentrar um território cada vez mais árido. É uma jornada longa, silenciosa e decisiva, à medida que transita de um ambiente muito úmido para uma paisagem desértica.

Trabalho de campo extremo: remando para compreender o rio

Há mais de uma década, equipes altamente qualificadas viajam pelo sistema do Okavango a partir do interior, utilizando pequenos barcos tradicionais conhecidos como mekoro.

Barcos tradicionais de fundo chato: essas são as embarcações conhecidas como mekoro.

Esse tipo de exploração, impulsionado pelo Projeto Okavango Wilderness, possibilitou documentar áreas do rio que permaneceram praticamente inexploradas até recentemente, onde o acesso era quase impossível.

Durante essas expedições, o trabalho de campo combinou ciência, resistência física e observação direta, revelando como pequenas mudanças na paisagem podem alterar todo o sistema fluvial rio abaixo.

O milagre está na formação de um delta interior

Ao prosseguir seu percurso, o Okavango entra em Botsuana, e é aqui que algo extraordinário acontece: em vez de continuar em direção ao mar, a água se espalha por uma vasta rede de canais, lagoas e ilhas que formam o famoso delta interior do Okavango.

Essa formação não é permanente, pois se altera com as estações do ano, expandindo-se durante os períodos de cheia e encolhendo durante a estação seca, com períodos distintos de vazão reduzida.

Um ecossistema que pulsa com água

Em essência, o delta funciona quase inteiramente como um sistema pulsante. Todos os anos, as cheias revitalizam a sua superfície e desencadeiam uma explosão biológica, com plantas, insetos, peixes e grandes mamíferos dependendo diretamente desse ritmo e variabilidade hidrológica.

Elefantes, hipopótamos, búfalos e predadores como leões e leopardos utilizam o delta como área de alimentação e refúgio, enquanto as aves migratórias aproveitam ao máximo uma das zonas úmidas mais importantes do continente africano.

Good morning! Web of water in the desert. The Okavango River (Rio Cubango in Angola) empties into the land's lowest point, but it's not the ocean like other rivers but Botswana's desert. A delta of water fans (seen here from space) creating a rich habitat for thousands of species pic.twitter.com/g8Oh7FhXXe James Hall (@hallaboutafrica) March 9, 2022

O mais notável é que esse ciclo não depende apenas da precipitação local, mas também da precipitação ocorrida meses antes em Angola, transformando o sistema em uma espécie de "memória hidrológica" da paisagem.