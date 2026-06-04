    Okavango, o rio que morre no deserto para dar vida à África

    O rio Okavango desaparece no deserto do Kalahari após uma jornada extraordinária através de Angola, criando um delta interior crucial para a biodiversidade e um dos ecossistemas mais extraordinários da África.

    Esta área natural abriga milhares de animais que encontram um oásis perfeito neste rio e em seu delta.
    Esta área natural abriga milhares de animais que encontram um oásis perfeito neste rio e em seu delta.

    Na maioria dos mapas, os rios seguem uma lógica clara: nascem, crescem ao longo do seu curso e, eventualmente, deságuam no mar. O rio Okavango não. Este importante sistema fluvial do sul da África desaparece no meio do deserto, sem nunca chegar ao oceano.

    O que é notável é que, em seu "desaparecimento", ele cria um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta: um delta interior que sustenta a vida em uma das regiões mais secas do mundo.

    De um ambiente extremamente úmido a uma paisagem desértica

    A jornada do Okavango começa nos pântanos do oeste de Angola, onde a abundância de chuvas alimenta uma rede de rios que fluem lentamente para o sul.

    O Okavango é um rio espetacular com características que o tornam único.
    O Okavango é um rio espetacular com características que o tornam único.

    Um de seus principais canais, o rio Okavango, serpenteia pelas terras altas antes de adentrar um território cada vez mais árido. É uma jornada longa, silenciosa e decisiva, à medida que transita de um ambiente muito úmido para uma paisagem desértica.

    Trabalho de campo extremo: remando para compreender o rio

    Há mais de uma década, equipes altamente qualificadas viajam pelo sistema do Okavango a partir do interior, utilizando pequenos barcos tradicionais conhecidos como mekoro.

    Barcos tradicionais de fundo chato: essas são as embarcações conhecidas como mekoro.
    Barcos tradicionais de fundo chato: essas são as embarcações conhecidas como mekoro.

    Esse tipo de exploração, impulsionado pelo Projeto Okavango Wilderness, possibilitou documentar áreas do rio que permaneceram praticamente inexploradas até recentemente, onde o acesso era quase impossível.

    Durante essas expedições, o trabalho de campo combinou ciência, resistência física e observação direta, revelando como pequenas mudanças na paisagem podem alterar todo o sistema fluvial rio abaixo.

    O milagre está na formação de um delta interior

    Ao prosseguir seu percurso, o Okavango entra em Botsuana, e é aqui que algo extraordinário acontece: em vez de continuar em direção ao mar, a água se espalha por uma vasta rede de canais, lagoas e ilhas que formam o famoso delta interior do Okavango.

    Essa formação não é permanente, pois se altera com as estações do ano, expandindo-se durante os períodos de cheia e encolhendo durante a estação seca, com períodos distintos de vazão reduzida.

    Um ecossistema que pulsa com água

    Em essência, o delta funciona quase inteiramente como um sistema pulsante. Todos os anos, as cheias revitalizam a sua superfície e desencadeiam uma explosão biológica, com plantas, insetos, peixes e grandes mamíferos dependendo diretamente desse ritmo e variabilidade hidrológica.

    Elefantes, hipopótamos, búfalos e predadores como leões e leopardos utilizam o delta como área de alimentação e refúgio, enquanto as aves migratórias aproveitam ao máximo uma das zonas úmidas mais importantes do continente africano.

    O mais notável é que esse ciclo não depende apenas da precipitação local, mas também da precipitação ocorrida meses antes em Angola, transformando o sistema em uma espécie de "memória hidrológica" da paisagem.

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