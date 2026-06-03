Ainda não planejou o Dia dos Namorados? Veja 6 viagens românticas perto de SP e RJ (e ainda curtir o friozinho)

Para quem está planejando o Dia dos Namorados de última hora e quer viajar, veja aqui 6 opções de destinos turísticos incríveis para comemorar a data e próximos de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Junho chegou e o amor está no ar! O Dia dos Namorados se aproxima, e uma boa forma de comemorar a data é fazendo uma viagem romântica a dois. Crédito: Divulgação.

A melhor forma de celebrar o amor é construindo memórias a dois. O Dia dos namorados está chegando e se você quer viajar mas ainda não tem tudo planejado, então vamos te ajudar.

O Brasil oferece destinos inesquecíveis para esta ocasião, que combinam clima ameno e aconchegante, belas paisagens naturais e boa gastronomia. Trazemos aqui 6 destinos românticos perto de São Paulo e do Rio de Janeiro para curtir a dois em um fim de semana. Acompanhe abaixo.

6 destinos turísticos para o Dia dos Namorados

Neste período, a procura por viagens a dois costuma a aumentar, pois é vista como uma forma de sair da rotina, viver novas experiências e construir memórias compartilhadas.

Veja abaixo as 6 dicas de destinos perto de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Cunha (SP)

Cunha fica em meio à Serra da Bocaina, a cerca de 230 km da capital paulista. É um lugar encantador, que tem dois tesouros principais: o famoso Lavandário, um campo de lavanda pitoresco com café e loja de presentes que vende produtos à base de lavanda, e a Pedra da Macela, um cume a 1.840 metros de altitude que oferece uma vista linda.

Casais têm optado por paisagem do Lavandário, em Cunha, para ensaios românticos. Crédito: Flávio Roberto/Divulgação.

No Lavandário, você pode ficar para observar o pôr do sol sensacional em meio às plantas que remetem aos campos de lavanda de Provença, no sul da França.

A cidade tem um clima serrano, a bela natureza e chalés aconchegantes que criam uma atmosfera romântica ideal. Restaurantes rústicos oferecem jantares românticos.

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é um dos destinos favoritos entre os casais apaixonados. Localizada a 173 km de São Paulo, a cidade está no alto da Serra da Mantiqueira, sendo marcada pelo clima frio, pousadas e restaurantes aconchegantes, fondue para dois, vinhos, lareira e opções de lazer que vão de jantares intimistas a aventuras ao ar livre.

Campos do Jordão é famosa por sua alta gastronomia e experiências à luz de velas. Na imagem, o restaurante italiano Pontremoli. Crédito: Divulgação.

A sua arquitetura em estilo europeu ainda ajuda a criar o cenário perfeito para o romance.

Holambra (SP)

A cerca de 130 km da cidade de São Paulo está Holambra, conhecida como a “Cidade das flores”, já que é uma das maiores produtoras de plantas ornamentais do Brasil.

E entre moinhos, jardins coloridos e ruas que preservam a herança holandesa, um dos passeios mais legais na cidade é justamente visitar as lindas fazendas e parques, que ficam floridos o ano todo.

O pôr do sol no Deck do Amor costuma ser um momento bem bonito e especial para casais apaixonados. Crédito: Prefeitura de Holambra.

O ponto mais romântico é o Deck do Amor. Inspirado na tradição dos cadeados do amor, muitos casais levam ou compram um cadeado personalizado para marcar a visita.

Vários restaurantes oferecem menus especiais para casais, e com um clima aconchegante. A gastronomia é um dos destaques da região, com doces típicos, tortas e pratos inspirados na culinária dos Países Baixos.

Monte Verde (MG)

Monte Verde, no sul de Minas Gerais, é um distrito que pertence ao município de Camanducaia. É um lugar romântico e aconchegante, que combina a beleza da natureza serrana com o sossego e a boa gastronomia. Este destino une o friozinho da serra a um clima alpino ideal para casais.

O centrinho é excelente para caminhar de mãos dadas, comprar chocolates artesanais e visitar empórios. Crédito: Divulgação.

O centrinho, conhecido como Avenida Monte Verde, com suas lojinhas, cafeterias, restaurantes e parques, convida a longas caminhadas de mãos dadas. Você também pode fazer passeios a cavalo ou até uma patinação no gelo a dois. E são várias opções de hospedagens, desde hotéis a chalés e pousadas charmosas.

Paraty (RJ)

Esta cidade turística no litoral do Rio de Janeiro é outra boa opção de roteiro romântico. Os casais costumam combinar dias de sol em passeios de barco pelas ilhas da baía ou pelas praias de Trindade, com noites de fondue e vinhos à luz de velas nos restaurantes do Centro Histórico.

Passear de mão dadas pelas ruas de paralelepípedos, entre casarões coloniais e igrejas centenárias, enquanto o sol se põe sobre as águas calmas da baía. É um clima perfeito para esta data!

Além disso, há várias pousadas charmosas na região, e algumas até oferecem pacotes especiais que incluem decoração romântica.

Petrópolis (RJ)

Petrópolis, conhecida como “Cidade Imperial”, é um destino turístico da região serrana do Rio de Janeiro, e que até hoje carrega em sua arquitetura heranças deixadas pela Família Imperial.

O Dia dos Namorados em Petrópolis (RJ) é marcado por um clima de serra, ideal para programações a dois. Crédito: Instagram @vanessariosfotografia

É um destino perfeito para o Dia dos Namorados, combinando o clima frio da Serra com cenários históricos. Os casais costumam aproveitar a data com jantares românticos em bistrôs, visitas a palácios e experiências à luz de velas.

Várias hospedagens oferecem pacotes especiais que incluem massagens, lareira e café da manhã. A cidade é famosa pela sua alta gastronomia, e restaurantes também oferecem cardápios especiais para esta data.

Referências da notícia

Dia dos Namorados: destinos românticos para viajar a dois. 28 de maio, 2026. Bárbara Ligero.

Dia dos Namorados: 12 destinos perto de São Paulo perfeitos para uma viagem romântica! 05 de junho, 2025. Carol Dalla Vecchia.