Frente fria, pancadas de chuva e tempestades pelo Brasil na primeira semana do outono

Frente fria consegue atuar no Brasil, mas não atinge muitos estados e não traz o clima de outono tão esperado. Por outro lado, as chuvas se espalham pelo Brasil na forma de pancadas e risco de tempestades. Mais informações: Na próximas horas, formação de ciclone traz riscos de chuvas extremas ao centro-sul do Brasil

Estamos na primeira semana do outono e o padrão climático ainda não está em conformidade com a estação. Aliás, estamos falando do outono astronômico. O outono climatológico teve seu início no dia 1 de março e ainda não tivemos nada parecido com a estação. Muito pelo contrário, a percepção é de que o verão está se estendendo.

A massa de ar quente continua sobre boa parte do Brasil e mantém as temperaturas de verão ao longo desta primeira semana do outono.

Para esta semana não será diferente. Mesmo com a atuação de uma frente fria, o calor e as pancadas de chuva a partir da tarde vão continuar em praticamente todo o Brasil, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Somente no Sul, há elevado potencial de tempestades severas devido a formação de um ciclone.

Segunda-feira: ciclone e frente se formam

Já nesta madrugada, o processo de formação de um ciclone se inicia e leva potencial de chuvas extremas e de tempestades severas no leste da Argentina e no Uruguai, com possibilidade de atingir as regiões de fronteira do Rio Grande do Sul, no Oeste, Campanha e Sul. Ao mesmo tempo, núcleos de chuvas intensas atingem a porção entre o sul da Bahia, o nordeste de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações.

No período da manhã, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul e deixam em alerta para o risco de tempestades e chuvas intensas o Sul, Campanha, região Central, o Oeste, Missões e Norte.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da segunda-feira, 23 de março. Baixa pressão em evidência no Sul do Brasil.

As chuvas entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo diminuem, mas continuam com fraca a moderada intensidade, com instabilidades começando a se formar sobre a porção norte do Brasil.

No período da tarde, os alertas de chuvas intensas e de tempestades se espalham pelo centro-sul, com alertas para todo o Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, Paraná, sul, centro, oeste e norte de São Paulo. Pancadas isoladas podem provocar tempestades em todo o norte, na porção norte do Centro-Oeste e, ainda, no norte e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no sul da Bahia.

Terça-feira: ciclone vai embora e fraca frente fria atua no Brasil

Na terça-feira (24), a ameaça do ciclone não se apresenta mais, com o sistema atuando afastando no oceano. O que influenciará o Sul do Brasil, será uma fraca frente fria, que provoca chuvas fraca pela manhã no leste e norte do rio Grande do Sul e contribui para pancadas isoladas de até forte intensidade a partir da tarde no norte do Rio Grande do Sul, no sul, centro e oeste de Santa Catarina e no Paraná.

No restante do Brasil, o potencial de chuvas aumenta e já há previsão de chuva forte de forma pontual na Região Norte, no norte do Centro-Oeste, no oeste do Nordeste e no oeste e noroeste de São Paulo.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da terça-feira, 24 de março.

A partir da tarde, há alertas de chuvas intensas e de tempestades pontuais em toda a Região Norte, no sul do Maranhão e do Piauí, no este e sul da Bahia, pelo Centro-Oeste de forma mais isolada, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no oeste e norte de São Paulo.

Quarta e quinta-feira: menos chuva no Sul e continuidade dos alertas no restante do Brasil

Na quarta (25) e na quinta-feira (26), as chuvas diminuem no Sul do Brasil devido ao enfraquecimento da frente fria e do seu afastamento. Assim, as chuvas se tornam mais irregulares. Na quarta-feira (25), ainda há alerta de chuva forte e de tempestades pontuais na porção central, noroeste e leste do Rio Grande do Sul pela manhã e, a partir da tarde, no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Já na quinta-feira (26), não há previsão de chuva significativa.

Acumulado de precipitação até a quinta-feira, 26 de março. Os volumes em média não passam dos 50 mm, mas pontualmente, há possibilidade de 100 mm.

Já no restante do Brasil, as chuvas continuam sobre boa parte do Sudeste, concentradas no estado de Minas Gerais e no norte de São Paulo, com pancadas isoladas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No Centro-Oeste o potencial de chuvas aumenta para e há risco para toda a região. Norte com alerta em todos os estados e, no Nordeste, as chuvas atingem o oeste da Bahia e o sul do Piauí e do Maranhão.

Sexta-feira: inicia o bloqueio atmosférico

Uma padrão de bloqueio atmosférico se estabelece na sexta-feira (27) e promete se estender até a primeira semana de abril. As chuvas diminuem bastante em boa parte do Brasil, concentradas apenas na Região Norte, sobre o Mato Grosso do Sul e no extremo sul da Região Sul.

Previsão de chuva, pressão e vento para a tarde da sexta-feira, 27 de março.

Nos dias seguintes, as chuvas vão se restringir apenas ao extremo norte do Brasil, com tempo firme e persistente sobre o Brasil Central, o Sudeste, a Região Sul e a metade sul das regiões Norte e Nordeste.