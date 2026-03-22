Frente fria, pancadas de chuva e tempestades pelo Brasil na primeira semana do outono
Frente fria consegue atuar no Brasil, mas não atinge muitos estados e não traz o clima de outono tão esperado. Por outro lado, as chuvas se espalham pelo Brasil na forma de pancadas e risco de tempestades.
Estamos na primeira semana do outono e o padrão climático ainda não está em conformidade com a estação. Aliás, estamos falando do outono astronômico. O outono climatológico teve seu início no dia 1 de março e ainda não tivemos nada parecido com a estação. Muito pelo contrário, a percepção é de que o verão está se estendendo.
Para esta semana não será diferente. Mesmo com a atuação de uma frente fria, o calor e as pancadas de chuva a partir da tarde vão continuar em praticamente todo o Brasil, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Somente no Sul, há elevado potencial de tempestades severas devido a formação de um ciclone.
Segunda-feira: ciclone e frente se formam
Já nesta madrugada, o processo de formação de um ciclone se inicia e leva potencial de chuvas extremas e de tempestades severas no leste da Argentina e no Uruguai, com possibilidade de atingir as regiões de fronteira do Rio Grande do Sul, no Oeste, Campanha e Sul. Ao mesmo tempo, núcleos de chuvas intensas atingem a porção entre o sul da Bahia, o nordeste de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo.
No período da manhã, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul e deixam em alerta para o risco de tempestades e chuvas intensas o Sul, Campanha, região Central, o Oeste, Missões e Norte.
As chuvas entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo diminuem, mas continuam com fraca a moderada intensidade, com instabilidades começando a se formar sobre a porção norte do Brasil.
No período da tarde, os alertas de chuvas intensas e de tempestades se espalham pelo centro-sul, com alertas para todo o Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, Paraná, sul, centro, oeste e norte de São Paulo. Pancadas isoladas podem provocar tempestades em todo o norte, na porção norte do Centro-Oeste e, ainda, no norte e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no sul da Bahia.
Terça-feira: ciclone vai embora e fraca frente fria atua no Brasil
Na terça-feira (24), a ameaça do ciclone não se apresenta mais, com o sistema atuando afastando no oceano. O que influenciará o Sul do Brasil, será uma fraca frente fria, que provoca chuvas fraca pela manhã no leste e norte do rio Grande do Sul e contribui para pancadas isoladas de até forte intensidade a partir da tarde no norte do Rio Grande do Sul, no sul, centro e oeste de Santa Catarina e no Paraná.
No restante do Brasil, o potencial de chuvas aumenta e já há previsão de chuva forte de forma pontual na Região Norte, no norte do Centro-Oeste, no oeste do Nordeste e no oeste e noroeste de São Paulo.
A partir da tarde, há alertas de chuvas intensas e de tempestades pontuais em toda a Região Norte, no sul do Maranhão e do Piauí, no este e sul da Bahia, pelo Centro-Oeste de forma mais isolada, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no oeste e norte de São Paulo.
Quarta e quinta-feira: menos chuva no Sul e continuidade dos alertas no restante do Brasil
Na quarta (25) e na quinta-feira (26), as chuvas diminuem no Sul do Brasil devido ao enfraquecimento da frente fria e do seu afastamento. Assim, as chuvas se tornam mais irregulares. Na quarta-feira (25), ainda há alerta de chuva forte e de tempestades pontuais na porção central, noroeste e leste do Rio Grande do Sul pela manhã e, a partir da tarde, no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Já na quinta-feira (26), não há previsão de chuva significativa.
Já no restante do Brasil, as chuvas continuam sobre boa parte do Sudeste, concentradas no estado de Minas Gerais e no norte de São Paulo, com pancadas isoladas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No Centro-Oeste o potencial de chuvas aumenta para e há risco para toda a região. Norte com alerta em todos os estados e, no Nordeste, as chuvas atingem o oeste da Bahia e o sul do Piauí e do Maranhão.
Sexta-feira: inicia o bloqueio atmosférico
Uma padrão de bloqueio atmosférico se estabelece na sexta-feira (27) e promete se estender até a primeira semana de abril. As chuvas diminuem bastante em boa parte do Brasil, concentradas apenas na Região Norte, sobre o Mato Grosso do Sul e no extremo sul da Região Sul.
Nos dias seguintes, as chuvas vão se restringir apenas ao extremo norte do Brasil, com tempo firme e persistente sobre o Brasil Central, o Sudeste, a Região Sul e a metade sul das regiões Norte e Nordeste.