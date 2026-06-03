Feriado com chuva e sol logo depois: confira a previsão para o litoral do Sudeste

O litoral do Sudeste terá chuvas fracas e céu encoberto no feriado de Corpus Christi. Mas nos dias posteriores, o tempo volta a ficar mais firme e com predomínio de Sol, inclusive nas capitais paulista e fluminense. Mais previsão: Ciclone e massa de ar frio provocam virada no tempo e queda brusca de temperatura

Nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, o leste do Sudeste brasileiro, região que engloba o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, terá céu mais encoberto e chuvas fracas ou chuviscos, especialmente em áreas litorâneas, devido à circulação marítima (ventos).

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Contudo, nos próximos dias, e até o início da próxima semana, o tempo volta a ficar firme em todo o Sudeste, com predomínio de Sol e céu limpo em algumas áreas e céu com algumas nuvens em outras.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Feriado com céu encoberto e chuvas fracas

A quinta-feira (4) começa com bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas e isoladas na faixa leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A porção centro-oeste de São Paulo e praticamente toda Minas Gerais vai ter céu claro e tempo firme.

No período da tarde, a nebulosidade até diminui, mas ainda haverá chances de chuvas fracas nestas áreas, e ocasionalmente pancadas moderadas a qualquer momento do dia no estado do Rio de Janeiro.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (4) à tarde (13h), segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, o céu fica parcialmente encoberto no leste de São Paulo e mais limpo nas demais regiões; o potencial para chuvas diminui consideravelmente, mas ainda não se descartam chuviscos de forma bem isolada no leste paulista.

A capital paulista terá sol com muitas nuvens durante o dia variando com períodos de céu mais nublado; e noite com muitas nuvens. Baixa chance de chuva.

Durante este feriado (4), o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, incluindo suas faixas litorâneas, terão chuvas fracas isoladas ou chuviscos ao longo do dia.

A capital Rio de Janeiro terá céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. Vitória, a capital do Espírito Santo, terá chuva fraca e céu com algumas nuvens ao longo do dia.

Próximos dias com tempo firme e predomínio de sol

Na sexta-feira (5) as chuvas já diminuem em São Paulo, ficando mais concentradas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A capital paulista terá muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol e sem previsão de chuva.

A capital fluminense ainda terá céu nublado e chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. A capital Vitória terá chuvas fracas e céu parcialmente nublado entre a tarde e a noite.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para o domingo (7) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando a ausência de chuvas no Sudeste do Brasil e apenas alguma nebulosidade em MG e ES.

Contudo, entre o fim de semana e o início da próxima semana, o tempo volta a ficar estável em toda a Região Sudeste, com céu claro em grande parte dos estados. Maior nebulosidade em Minas Gerais e norte do Espírito Santo.

A capital paulista terá sol e diminuição de nuvens pelas manhãs, tardes ensolaradas e noites com poucas nuvens. A capital fluminense ainda terá alguma nebulosidade, mas sem previsão de chuvas. E a capital Vitória terá Sol e céu com poucas nuvens.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) entre hoje (3) e a noite de segunda-feira (8), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de chuva serão muito baixos na região nos próximos dias.

Entre hoje (3) e a noite (21h) de segunda-feira (8), os volumes não passam dos 10 mm no leste paulista, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste mineiro, inclusive nas capitais da região; e pontualmente até podem se aproximar dos 20 mm em locais de São Paulo, mas continua sendo um valor não expressivo.