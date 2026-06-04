Cientistas criam partícula híbrida de luz e matéria que pode reduzir drasticamente o consumo de energia da IA

Pesquisadores criaram uma partícula que combina luz com matéria e pode realizar operações computacionais usando praticamente nenhuma energia, o que pode ser muito importante para o crescente problema de consumo de energia da inteligência artificial (IA).

Pesquisadores demonstraram um mecanismo de comutação de ultrabaixa energia que permite que partículas baseadas em luz realizem uma das operações-chave necessárias para os futuros sistemas de computação.

Lee Bell Meteored Reino Unido 04/06/2026 07:06 4 min

Os computadores funcionam com elétrons desde a década de 1940, mas a Inteligência Artificial (IA) está levando essa abordagem a limites extremos – os elétrons geram calor e desperdiçam energia ao se moverem pelos chips, e o problema se agrava quanto mais dados são enviados a eles.

A luz não apresenta esses problemas porque os fótons são eletricamente neutros e transportam informações rapidamente com perda mínima. O problema é que essa mesma neutralidade que os torna eficientes significa que eles quase não interagem com nada, o que os torna inúteis para a lógica de comutação da qual a computação depende.

Um grupo liderado pelo físico Bo Zhen, da Universidade da Pensilvânia, encontrou uma solução para isso criando algo chamado exciton-polariton, uma partícula híbrida que se forma quando os fótons se ligam fortemente aos elétrons dentro de um semicondutor ultrafino.

Como a equipe conseguiu que a luz mudasse

O acoplamento de Zhen confere à luz a capacidade de interagir com o ambiente de uma forma que os fótons normais não conseguem, tornando-a capaz de realizar as operações de comutação necessárias aos computadores.

A energia envolvida é extremamente pequena. A equipe demonstrou a comutação totalmente luminosa usando cerca de 4 quatrilionésimos de joule, o que é muito menos do que seria necessário para alimentar brevemente um pequeno LED.

Uma ilustração que mostra como a luz é acoplada a uma cavidade em nanoescala e interage com um material atomicamente fino, criando exciton-polaritons. CRÉDITO: Zhi Wang via Universidade da Pensilvânia

"Como são eletricamente neutros e têm massa de repouso zero, os fótons podem transportar informações rapidamente por longas distâncias com perda mínima", disse Li He, coautor do estudo publicado na revista Physical Review Letters e ex-pesquisador de pós-doutorado no laboratório de Zhen.

"Mas essa neutralidade significa que eles quase não interagem com o ambiente, tornando-os inadequados para o tipo de lógica de comutação de sinais da qual os computadores dependem", disse.

A abordagem de exciton-polariton contorna essa limitação sem abrir mão das vantagens de velocidade e eficiência que tornam a luz atraente em primeiro lugar.

O que isso pode significar para o hardware de IA no futuro

Alguns chips experimentais de IA fotônica já utilizam luz para certos cálculos, mas sempre que precisam realizar operações não lineares — as etapas de tomada de decisão no processamento de IA — eles têm que converter os sinais de luz de volta em sinais eletrônicos, o que torna tudo mais lento e consome energia. Se os exciton-polaritons puderem lidar com essas etapas sem a necessidade de conversão de volta para elétrons, isso eliminaria um dos maiores gargalos da computação fotônica.

A escalabilidade da tecnologia é o maior desafio. Mas, se funcionar, poderá levar a chips que processam informações visuais diretamente de câmeras sem a necessidade de conversão entre luz e eletricidade, reduzindo as demandas energéticas de grandes sistemas de IA e, potencialmente, até mesmo suportando funções básicas de computação quântica no futuro.

Referência da notícia

Strongly Nonlinear Nanocavity Exciton Polaritons in Gate-Tunable Monolayer Semiconductors. 08 de abril, 2026. Wang, et al.