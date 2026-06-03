Asfalto cede após temporal em São Luís, no MA, e assusta moradores locais

Engenheiros técnicos e equipes de monitoramento cobriram com lona plástica a encosta que cedeu em São Luís, visando reduzir os riscos de novos deslizamentos de terra.

Moradores relataram momentos de tensão após chuva destruir asfalto e provocar desmoronamento em encosta monitorada de São Luís no MA. Foto: Reprodução/TV Mirante

Uma intensa chuva causou o desabamento de parte do asfalto da Rua da Mangueira, na Vila Dom Luís, localizada na conhecida região do Itaqui-Bacanga, em São Luís. O incidente atingiu em cheio uma área que já era previamente classificada como de risco pela Defesa Civil, logo após o temporal registrado na terça-feira (2).

O desmoronamento de terra afetou diretamente diversas residências situadas na parte mais baixa da via pública, prejudicando gravemente o livre acesso de quem reside na localidade. Em decorrência do perigo de novos deslizamentos de encosta no perímetro urbano, pelo menos um imóvel residencial acabou sendo totalmente interditado pelos técnicos oficiais.

O impacto das fortes chuvas na infraestrutura urbana do município

Moradores da comunidade atingida relataram que a Prefeitura de São Luís realizava uma obra de contenção na encosta há cerca de um mês. O objetivo principal da intervenção era justamente reduzir os impactos das águas pluviais na região, mas a estrutura ainda inacabada acabou não resistindo à força da enxurrada.

Com o desabamento de parte da via, uma grande quantidade de barro, lama e pedras se espalhou por todo o trecho afetado, comprometendo severamente a entrada de habitações. Agentes comunitários constataram rachaduras profundas na alvenaria da residência interditada pela Defesa Civil, o que obrigou a saída imediata de todos os moradores daquele lar.

Como medida preventiva, os órgãos municipais providenciaram cones de sinalização e cobriram a encosta desmoronada com uma grande lona plástica protetora. Essa ação paliativa visa diminuir de forma imediata a infiltração de água no solo e evitar novos desastres, embora residentes ainda transitem pelo perímetro interditado.

A equipe técnica também deve monitorar o avanço do desgaste do solo arenoso nos arredores para evitar prejuízos maiores aos moradores locais. O isolamento permanece por tempo indeterminado até que soluções permanentes de engenharia e infraestrutura possam ser devidamente licitadas e executadas pelas autoridades competentes da capital.

A fiscalização e o posicionamento oficial dos órgãos públicos

A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) informou em nota oficial que enviará uma equipe especializada para avaliar todas as condições de segurança da via. A empresa pretende diagnosticar a ocorrência e verificar minuciosamente se o colapso possui relação direta com intervenções antigas feitas na rede de tubulações subterrâneas.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos declarou esteve no local para executar as ações necessárias e a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania realizou vistorias detalhadas nas residências localizadas na parte baixa do terreno afetado. Segundo o órgão, não foram encontrados danos estruturais aparentes, como fissuras, trincas ou deformações nas outras casas da vila.

Referências da notícia

Parte de rua cede após chuva e provoca desmoronamento em área de risco em São Luís. 3 de junho, 2026.