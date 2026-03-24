Risco de tempestades continua no Sul; confira a previsão

A área com risco de tempestades diminuiu no Sul do Brasil, mas a instabilidade não foi embora: confira as regiões que permanecem sob alerta e onde deve chover. Mais informações: Ar quente ganha força e termômetros ficam próximo dos 40°C nesta semana; saiba onde

O processo de formação de um ciclone desencadeou diversas tempestades na Região Sul do Brasil na última segunda-feira (23), causando transtornos como interrupção do serviço de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, especialmente no Rio Grande do Sul.

Tempestade atinge Porto Alegre e causa transtornos. Imagens da rua Sarmento Leite com pontos de alagamento.



Bárbara Niedermeyer / Arquivo Pessoal pic.twitter.com/0GBJrt4nGb GZH (@gzhdigital) March 23, 2026



Nos próximos dias, a área sob alerta para tempestades diminui, mas elas ainda estão previstas para os três estados do Sul. Além disso, há previsão de chuva até o fim da semana que, embora irregular, pode ser localmente intensa. Confira os detalhes.

Áreas em alerta para tempestades

Na terça-feira (24) tempestades devem se formar desde o norte do Rio Grande do Sul, metade oeste de Santa Catarina e Paraná, onde têm potencial de maior intensidade, principalmente a partir da tarde.

Previsão de tempestades nesta terça-feira (24), de acordo com o ECMWF.

Quarta-feira (25) tempestades voltam a se formar também sobre o Rio Grande do Sul, em uma área que abrange desde o Noroeste, Centro e Região Metropolitana de Porto Alegre, onde têm maior potencial de intensidade. No decorrer do dia, as tempestades avançam para a faixa oeste de Santa Catarina e Paraná, mais uma vez.

Previsão de tempestades na quarta-feira (25), de acordo com o ECMWF.

Na quinta-feira (26) o risco de tempestades diminui em toda a Região Sul, ficando restritas ao nordeste do Paraná, onde devem ser isoladas e menos intensas.

Previsão de tempestades sexta-feira (27), de acordo com o ECMWF.

No fim da semana, sexta-feira (27), tempestades devem voltar a ocorrer em uma área ampla, desde o centro-norte do Rio Grande do Sul até o norte do Paraná, principalmente em uma faixa central entre o território catarinense e paranaense, além do litoral sul de Santa Catarina.

Previsão de chuva todos os dias da semana

Embora a precipitação prevista seja irregular, variando entre intensidade fraca, moderada e forte, deve chover todos os dias até, pelo menos, sexta-feira (27). As chuvas devem ter intensidade moderada a forte nas áreas onde há alertas de tempestades, citadas acima.

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Assim, hoje (24), as chuvas se concentram entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo pontualmente intensas.

Previsão de chuva nesta terça-feira (24), de acordo com o ECMWF.

Na quarta-feira (26) chuvas intensas devem ocorrer principalmente sobre o Rio Grande do Sul e faixa oeste de Santa Catarina e Paraná.

Na área destacada pelo mapa abaixo, entre o Noroeste, Centro, Região Metropolitana de Porto Alegre e litoral, as chuvas devem ser moderadas a intensas durante grande parte do dia.

Os acumumulados podem ser “incomuns” e se aproximar de 80 mm até o final do dia.

Previsão de chuva nesta quarta-feira (26), de acordo com o ECMWF.

Na quinta-feira (26) as chuvas dão uma trégua. O dia será nublado em grande parte da região, especialmente no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e Paraná, sol entre nuvens, intercalando com períodos de sol. Há chances de chuva fraca/garoa isolada. Sexta-feira (27), com a volta das tempestades, as chuvas intensas também retornam, especialmente sobre o centro-sul do Paraná e Santa Catarina.

Previsão de chuva acumulada até o final de sexta-feira (27), de acordo com o ECMWF.

Os maiores acumulados de chuva entre terça (24) e sexta-feira (27) devem ser sobre o Rio Grande do Sul, especialmente na faixa central com orientação noroeste-sudeste, onde os volumes variam entre 70 mm e 90 mm. Nas demais áreas, chuva entre 20 mm e 50 mm.