Ar quente ganha força e termômetros ficam próximo dos 40°C nesta semana; saiba onde

O centro-sul do Brasil vai ter calor ao longo desta semana, com sensação de abafamento e temperaturas máximas acima dos 30°C e que se aproximam da casa dos 40°C. Veja aqui os detalhes. Mais previsão: Como será o clima no outono com a formação do El Niño

Ao longo desta semana, o centro-sul do Brasil vai experimentar temporais com chuvas localmente intensas que podem ocorrer em forma de pancadas e com raios e rajadas de vento pontuais, especialmente entre as tardes e as noites. Isso porque o calor e a umidade, além de áreas de baixa pressão, deixam a atmosfera propícia para a formação de instabilidades.

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E não é só isso. O calor também vai marcar esta semana na porção centro-sul do Brasil, com temperaturas máximas durante a tarde acima dos 30°C e chegando perto dos 40°C, especialmente em parte do Centro-Oeste e no Sul do país.

Acompanhe a seguir os detalhes de como ficam as temperaturas ao longo desta semana nesta região do país.

Calorão atua ao longo da semana no centro-sul do Brasil

A terça-feira (24) amanhecerá com muitas nuvens no centro-sul do Brasil, e temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul após a passagem de uma frente fria nesta segunda-feira (23), com valores abaixo dos 20°C em grande parte do estado pela manhã.

À tarde, as temperaturas não passam dos 28°C no estado gaúcho, contudo, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (exceção do sul) as máximas ficam acima dos 30°C, chegando aos 35°C em várias localidades do Mato Grosso do Sul e no oeste paranaense.

Calor toma conta do centro-sul do Brasil nos próximos dias, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a Região Sul, onde as máximas ficam acima dos 30°C e chegam aos 36°C no Rio Grande do Sul, especialmente mais pro final desta semana.

A manhã de quarta-feira (25) terá temperaturas amenas abaixo dos 23°C em todo o centro-sul, podendo ficar entre 13°C e 15°C no centro-leste paranaense e catarinense e no oeste e sul gaúchos, além da fronteira com o Uruguai.

À tarde, faz calor de até 33°C no oeste e faixa leste de Santa Catarina e no oeste do Paraná, e de até 35°C no norte e áreas de interior do Mato Grosso do Sul. São Paulo terá máximas em torno dos 30°C no oeste, sul e centro. À noite, as temperaturas tendem a diminuir gradualmente e ficar mais amenas, assim como nas próximas noites também.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a tarde (15h) de quarta-feira (25).

As temperaturas mínimas, de manhã cedinho, na quinta-feira (26) ficam abaixo dos 21°C em grande parte da Região Sul e em áreas do Sudeste, contudo, à medida que a manhã avança já começa a esquentar. Antes do meio-dia, já teremos em torno dos 30°C no oeste sul-mato-grossense, no norte gaúcho, no oeste paranaense, oeste e leste catarinenses e no litoral sul paulista.

À tarde, as temperaturas aumentam e alcançam os 34°C no oeste e extremo sul do Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná e leste catarinense. Já no norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina, elas podem pontualmente marcar de 35°C a 36°C.

E o potencial para chuvas diminui nesta quinta-feira (26) no Sul e Sudeste, ficando com tempo mais firme e possibilidade de pancadas isoladas apenas no norte paulista, Triângulo Mineiro e noroeste gaúcho. As chuvas ficam mais concentradas nas Regiões Norte e Centro-Oeste.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (26) à tarde (15), segundo o modelo europeu ECMWF.

E na sexta-feira (26) o calor aumenta mais ainda e se espalha, especialmente no Sul do país. Ao longo da manhã, as temperaturas já chegam na casa dos 30°C ou ficam em torno disso em boa parte da Região Sul, inclusive nas capitais.

À tarde, as máximas atingem patamares de 36°C na região Central gaúcha e Região Metropolitana de Porto Alegre. Demais áreas do estado gaúcho, elas variam de 27°C (no nordeste) a 34°C. Já no extremo sul do Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná e no oeste e leste de Santa Catarina, elas chegam aos 33°C-34°C.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a tarde (15h) de sexta-feira (27).

As temperaturas máximas na tarde da sexta-feira (27) nas capitais serão de: 28°C em Curitiba e em Florianópolis, 33°C em Porto Alegre, 30°C em São Paulo e 25°C em Campo Grande.