Primeira massa de ar frio mais intensa pode chegar ainda em abril

Mudanças na previsão trazem um cenário mais positivo para a chegada de uma massa de frio mais intensa ainda no mês de abril. Muito antes do que as tendências anteriores. Saiba aqui quando pode chegar.

Mudanças na previsão trazem um cenário mais positivo para a chegada de uma massa de frio mais intensa ainda no mês de abril. Muito antes do que as tendências anteriores.

Uma mudança de padrão está em curso e já começa a acontecer nesta Semana Santa no Brasil, através do aumento das chuvas no centro-sul do Brasil e do arrefecimento do calor intenso.

Ainda não há uma frente fria nesta semana que impulsione essa mudança, mas uma condição mais atípica nos níveis mais elevados da atmosfera ajuda a aumentar as chuvas sobre as regiões Sul e Sudeste e estado do Mato Grosso do Sul.

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Esse aumento de sistemas, que provocam chuvas no centro-sul do Brasil, está vindo de forma tardia este ano, mas vai fica mais evidente nas próximas semanas, principalmente através do adiantamento da atuação de uma forte frente fria e, consequentemente, da primeira massa de ar frio mais intensas do outono.

Ainda trata-se de uma tendência e os detalhes quanto a intensidade do sistema frontal e da massa de ar frio, bem como sobre a amplitude deste evento, ou seja, o quanto pode avançar pelo Brasil, ainda podem sofrer muitas mudanças. A seguir podemos ver os detalhes do que os modelos têm mostrado.

Tendência da frente fria intensas e da chegada da massa de ar frio

Apesar do arrefecimento do calor nesta Semana Santa, a atuação de um sistema de chuva sobre o Uruguai no fim de semana da Páscoa favorece o aumento das temperaturas através do empoçamento do ar quente sobre o centro-sul do Brasil, principalmente sobre a Região Sul, resultando em um novo período de temperaturas acima da média no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no Mato Grosso do Sul.

Na semana seguinte, esse sistema sobre o Uruguai se desloca para sobre o Sul do Brasil ganhando intensidade e formando uma baixa pressão que dará origem a um ciclone extratropical e sua frente fria associada. É nesta semana, do dia 6 ao dia 10 que temos o primeiro alívio de fato.

Previsão de chuvas para o dia 7 de abril evidencia a atuação de um forte frente fria sobre o Sul do Brasil.

Apesar de não se tratar de um frio mais intenso, mas mais para o fim da semana, na sexta-feira (10), as máximas ficam em torno dos 20°C em boa parte do Sul do Brasil até o leste do estado de São Paulo, com mínimas variando de 10 a 15°C, sendo menores nas regiões de serra. Ainda neste período, a frente fria atua mais sobre o Sudeste, o que também já ajuda a arrefecer o calor a manter as máximas mais próximas dos 24 e 25°C nos demais estados da Região.

Temperatura mínima para o dia 6 de abril já mostra temperaturas baixas em parte do Sul e do Sudeste.

O interessante, que como deslocamento da frente fria no início da semana seguinte, por volta dos dias 12 e 13 de abril, há o enfraquecimento do sistema frontal, mas a massa de ar frio consegue manter a sua influência e até aumentar a região de atuação, segurando o padrão de temperaturas mais amenas e agradáveis ao longo do dia em boa parte do centro-sul do Brasil, trazendo de fato o clima de outono.

Temperaturas na noite do dia 12 e madruagada do dia 13 de abril traz a ideia de frio mais intenso no Sul e no Sudeste.

Neste padrão é muito possível ter as noites e madrugadas frias, nada extremo, mas matando a saudade daqueles dias com coberta e sem ventiladores e ares-condicionados.