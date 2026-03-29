Vórtice ciclônico traz mudança com chuvas e alívio do calorão em 7 estados; confira a previsão

Sistema nos níveis da alta atmosfera ajuda a aumentar as chuvas no centro-sul do Brasil e trazer um alívio ao calorão em localidades de 7 estados. Confira a previsão do tempo. Mais previsão: Tempo vira em São Paulo e no Rio e há alerta de chuvas intensas na mudança de mês

Uma mudança de padrão acontece no início desta semana, bem na Semana Santa, trazendo chuvas e alívio ao calorão em boa parte do centro-sul do Brasil.

Não é uma frente fria ou qualquer sistema de chuva transiente no níveis próximos à superfície, mas nos patamares mais elevados da atmosfera: um Vórtice Ciclônico em Alto Níveis (VCAN) vai atuar sobre o centro-sul do Brasil e contribui para esta mudança tão esperada. Não é o ideal, com uma massa de ar frio ou polar, mas já é uma ótima notícia.

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O VCAN começa a se forma nesta segunda-feira (30) na região do oceano próxima a costa da Região Sul e já contribui para o aumento do potencial de chuvas sobre a metade leste do estados do Sul. Nos dias seguintes, até a quinta-feira (2), o sistema se mantém sobre a Região Sul e estimula a formação de instabilidades sobre o centro-sul do Brasil, que atingem os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Onde e como chove por efeito do VCAN

Na manhã da segunda-feira (30), quem está no litoral de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul vai poder visualizar instabilidades se formando no oceano. Essas nuvens de chuvas passam a atuar em toda a faixa leste catarinense e no leste gaúcho, desde o norte de Santa Catarina até a região de Porto Alegre, entre o fim da manhã e o início da tarde.

Previsão de chuvas para a tarde da segunda-feira, 30 de março.

No decorrer da tarde, o VCAN se aproxima mais do leste da Região Sul e favorece o desenvolvimento de instabilidades. Alerta de chuvas intensas e para o risco de tempestades na porção central, norte, leste e sul de Santa Catarina, no sul e leste do Paraná, no norte, nordeste, centro e leste do Rio Grande do Sul. O maior risco fica para as localidades nas áreas catarinenses e paranaenses. No Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo firme e, no Sudeste, há possibilidade de pancadas de até forte intensidade no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, mas nada associado ao sistema em altos níveis.

Na terça-feira (31), o VCAN adentra mais no continente e sobre o Sul do Brasil, o que ajuda a potencializar as chuvas na borda norte e a manter as chuvas no leste. Pela manhã, há previsão de chuva de fraca a moderada intensidade no centro, leste e sul de São Paulo, com chuvas no norte do estado mais para o fim da manhã. No leste de Santa Catarina, bastante nebulosidade e possibilidade de chuva fraca e chuvisco.

Previsão de chuvas para a tarde da terça-feira, 31 de março.

No período da tarde, as instabilidades se desenvolvem mais e se espalham levando alerta de chuvas intensas de tempestades para o norte e oeste do Paraná, para todo o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais e para o leste do Mato Grosso do Sul. No leste de Santa Catarina e no litoral norte e serra do rio Grande do Sul, as chuvas acontecem com fraca a moderada intensidade, sem potencial para transtornos.

Devido ao aumento das chuvas por conta do VCAN e da mudança de direção dos ventos em superfície, que passam a atuar de leste, a massa de ar quente perde intensidade e o calorão alivia em parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Na quarta-feira (1), as chuvas na manhã acontecem de forma muito pontual e até com forte intensidade entre os estados do Paraná e de São Paulo. A partir da tarde, os alertas de chuvas intensas e para o risco de tempestades continuam e englobam o norte, oeste e leste do Paraná, todo o estado de São Paulo o centro-sul de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o norte, centro, sul e leste do Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o potencial de chuvas diminui.

Na quinta-feira (2), o último dia de atuação do VCAN, o sistema já se encontra mais enfraquecido, o que favorece a melhor distribuição das chuvas sobre o centro-sul do Brasil. Até o momento, não há previsão de chuvas significativas pela manhã, mas a partir da tarde, há alertas de chuvas intensas e de tempestades para o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e do Paraná, para o centro-sul do Mato Grosso do Sul, para o norte, centro, leste e sul de São Paulo, para o sul do rio de Janeiro e para o centro-sul e oeste de Minas Gerais.

Previsão de chuvas para a tarde da quinta-feira, 2 de abril.

Na sexta-feira (3), as chuvas se tornam mais irregulares e ocorrem com maior intensidade nas áreas do leste, com alertas somente para o leste do Paraná e de São Paulo. Para o leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, interior paulista, estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as chuvas ocorrem a partir da tarde na forma de pancadas isoladas.