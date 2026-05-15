São Paulo e Rio de Janeiro têm previsão de chuva e frio nos próximos 15 dias

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro estão com previsão de tempo mais nublado, com pancadas de chuva, temporais isolados e frio pelo menos até o final do mês de maio.

Após dias de tempo mais firme e seco, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro voltam a registrar chuvas mais significativas a partir deste fim de semana.

Nos próximos dias, a atmosfera fica bem instável em ambos os estados, com alguns períodos de chuva moderada a forte, temporais isolados e uma maior cobertura de nuvens ao longo do dia, o que acaba deixando as temperaturas mais baixas.

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E a tendência indica que os dois estados terão vários dias consecutivos de chuva, pelo menos até o final deste mês de maio.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para os dois estados.

Dias consecutivos de tempo instável em SP e RJ

O tempo, na verdade, já começa a mudar nesta sexta-feira (15) com a atuação de regiões de cavado favorecendo a formação de instabilidades em São Paulo, e de forma mais pontual, no Rio de Janeiro. Mas é a partir do fim de semana que as chuvas aumentam e se espalham pelas regiões.

No sábado (16), a nebulosidade aumenta e a chuva se espalha por todo o território de São Paulo e do Rio de Janeiro ao longo da tarde e da noite, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes e temporais especialmente em São Paulo. A capital paulista terá muitas nuvens e pancadas de chuva à noite; a capital fluminense terá chuva fraca e isolada à tarde.

Pelo menos até o final do mês de maio, há previsão de tempo mais nublado em boa parte de São Paulo e do Rio de Janeiro, e com pancadas de chuva recorrentes nos dois estados.

Ao longo do domingo (17) teremos o processo de formação de um novo ciclone sobre o oceano próximo à costa da Região Sul do Brasil, o que vai acabar influenciando o tempo especialmente em São Paulo neste dia.

Com isso, é esperada bastante nebulosidade, com céu encoberto em todo o estado de São Paulo, e chuvas moderadas já pela manhã na porção sul. No decorrer do dia, elas se espalham para as demais áreas do estado e com riscos de pancadas pontualmente fortes e de temporais. A capital paulista terá céu com muitas nuvens e chuva a partir do fim da manhã se estendendo até a noite.

No Rio de Janeiro, o céu varia de nublado na porção sul do estado a parcialmente nublado na metade norte. O potencial para chuvas é baixo, inclusive na capital.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (16) à tarde (16h) à esquerda e para a segunda-feira (18) à tarde (15h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Já a próxima semana vai começar com a atuação de uma nova frente fria, associada ao ciclone, que vai reforçar a presença de nuvens e as instabilidades nos dois estados.

Sendo assim, entre a segunda (18) e a terça-feira (19) são esperadas pancadas de chuva forte e temporais em São Paulo, inclusive na capital paulista, e chuvas fracas a moderadas no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, chuvas fracas.

E a tendência é de manutenção do tempo instável nos dias posteriores, pelo menos até o fim de maio.

Anomalias médias semanais de precipitação (em mm) para as semanas de 18 a 25 de maio (à esquerda) e de 25/maio a 1/junho à direita, de acordo com o modelo europeu ECMWF.

As previsões mostram chuvas até 60 mm acima da média climatológica na semana do dia 18 a 25 de maio nos dois estados, especialmente em áreas próximas ao litoral.

Já nos últimos dias de maio, as chuvas devem ficar dentro da média, mas isso não significa que não vai ocorrer precipitação diária nestes estados.

SP e RJ ainda terão sensação de frio

Uma nova massa de ar polar vai começar a ingressar pela Região Sul do Brasil a partir do domingo (17), e vai avançar pelo Sudeste a partir da noite de segunda-feira (18).

Contudo, ela não deve trazer um resfriamento tão expressivo no Sudeste nos próximos dias, mas haverá uma queda de temperatura nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, deixando as manhãs e noites com sensação de friozinho e as tardes amenas.

Previsão da temperatura do ar (em °C) mínima (à esquerda) e máxima (à direita) para a quarta-feira (20), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na semana que vem, o frio será mais abrangente em São Paulo do que no Rio de Janeiro.

As manhãs terão temperaturas mínimas abaixo dos 19°C em todo o São Paulo e em parte do Rio de Janeiro, com os menores valores chegando a 10°C no sul paulista, na sub-região de Itapetininga, e nas áreas elevadas da Região Serrana do Rio.

Na capital fluminense, as mínimas ao longo da próxima semana vão ficar entre 19°C/20°C e as máximas em torno dos 23°C. Na capital paulista, mínimas em torno de 13°C e máximas de 17°C/18°C.

À tarde, as temperaturas ficam mais amenas no oeste paulista e no norte carioca, contudo, ainda fará um certo friozinho em áreas do leste de São Paulo e nas áreas mais elevadas do Rio, onde as máximas ficam entre 14°C e 16°C.

Anomalias médias de temperatura do ar em 2 metros (em °C) para as semanas de 18 a 25 de maio (à esquerda) e de 25/maio a 1/junho à direita, de acordo com o modelo europeu ECMWF.

E a tendência da previsão indica que até o fim do mês o frio deve continuar atuando em ambos os estados, e mantendo as manhãs mais frias.

Teremos temperaturas até 1°C abaixo da média climatológica para esta época do ano, com mínimas abaixo dos 18°C e chegando em torno dos 10°C em boa parte dos dois estados.