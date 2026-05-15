Veja como o Brasil conseguiu recuperar fóssil raríssimo de dinossauro levado ilegalmente nos anos 90 para a Alemanha

Um crânio de dinossauro raro de 113 milhões de anos, encontrado no Brasil há mais de 30 anos e vendido ilegalmente para a Alemanha, vai retornar ao nosso país após polêmica. Entenda aqui o caso.

O Irritator challengeri foi um carnívoro gigante que viveu há 113 milhões de anos. Crédito: Sergey Krasovskiy/StockTrek Images/IMAGO.

Um fóssil raro de dinossauro de cerca de 113 milhões de anos encontrado no Brasil atravessou fronteiras sem autorização, passou pelas mãos do mercado ilegal e acabou, no ano de 1991, sendo comprado por um museu em Stuttgart, na Alemanha.

Após muita polêmica, um acordo entre os governos brasileiro e alemão abriu caminho para a devolução do fóssil mais importante do nosso país. Entenda aqui melhor sobre o caso.

Que fóssil raro é este?

Trata-se do fóssil de um crânio de dinossauro do gênero Espinossauro que viveu há cerca de 113 milhões de anos, considerado um dos fósseis mais completos de seu tipo.

O fóssil pertence ao Irritator challengeri, dinossauro carnívoro do período Cretáceo, cujo este nome foi cunhado em 1996 em referência ao Professor Challenger, personagem do romance ‘O Mundo Perdido’ (1912), de Arthur Conan Doyle, e cuja descoberta levou à identificação de um gênero até então desconhecido.

O fóssil de Irritator challengeri que retornará ao Brasil. Crédito: Divulgação/IFCE Campus Acopiara/Marcos Sales.

Ele foi retirado ilegalmente, no início dos anos 1990, da Chapada do Araripe, no sertão do Ceará – uma das regiões mais ricas em fósseis do planeta terra.

O fóssil deve chegar ao Brasil nos próximos meses, após o cumprimento das etapas burocráticas e de logística de transporte, já que a peça exige cuidados específicos. E deverá integrar o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará.

Importância científica

Este crânio, que é bastante completo, é considerado um "holótipo", ou seja, a peça física de referência usada para definir e descrever a espécie pela primeira vez. Daí sua importância para a ciência.

Como ele foi parar na Alemanha?

O fóssil está desde 1991 no Museu Estatal de História Natural de Stuttgart, na cidade de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, após ser vendido ao museu por um comerciante particular, indo contra uma lei brasileira de 1942 que diz que fósseis encontrados no Brasil são propriedade do Estado.

Retirado ilegalmente do Ceará e levado à Alemanha, o fóssil do dinossauro Irritator challengeri será repatriado ao Brasil nos próximos meses.

Nesse sentido, o Irritator challengeri teria sido retirado ilegalmente da chapada do Araripe e contrabandeado para a Alemanha.

Após 35 anos, Alemanha vai devolver o fóssil ao Brasil

Há anos, pesquisadores brasileiros pedem a restituição do Irritator Challengeri. E o anúncio da devolução, que foi feito em abril deste ano, marca o fim de um processo de repatriação da peça mantida por 35 anos no museu alemão.

Após anos de negociações, a Alemanha e o Brasil chegaram a um acordo formal para a devolução do fóssil. O anúncio da repatriação foi feito em 20 de abril pelo Ministério das Relações Exteriores, em uma declaração conjunta com a Alemanha.

A devolução é fruto de um acordo diplomático entre os dois países e de campanhas também. Uma carta aberta foi assinada por cerca de 260 especialistas de todo o mundo e enviada às autoridades alemãs. Além disso, uma petição online chegou a coletar 35 mil assinaturas.

Também nas redes sociais, o Geoparque Araripe, o primeiro Geoparque Mundial da UNESCO no Hemisfério Sul, destacou a importância do fóssil, que reforça a relevância internacional da região e a necessidade de preservar, pesquisar e celebrar as suas riquezas naturais.

O processo de retorno contou com a participação do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), que atuou diretamente nas articulações internacionais para viabilizar a repatriação da peça.

Referências da notícia

El cráneo de un dinosaurio de 113 millones de años que llevaba más de 30 fuera de Brasil regresa tras la polémica. 03 de maio, 2026. Lara Tarrío.

A disputa pelo retorno do dinossauro Irritator ao Brasil. 05 de maio, 2026. Sofia Fernandes e Iolanda Paz.

Alemanha devolverá fóssil de dinossauro encontrado no Ceará após 35 anos. 05 de maio, 2026. Larissa Soave.