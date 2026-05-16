O mini pantanal paulista no rio Tietê que surgiu de uma barragem e tem área maior que Paris

No interior de São Paulo, uma área alagada que nasceu de forma “inesperada” acabou virando santuário ecológico, abrigando diversas espécies de aves. É chamada de ‘mini pantanal’ pela semelhança com o bioma.

O Tanquã configura-se na parte superior do lago formado pelo rio Piracicaba em função da construção da barragem de Barra Bonita (SP). Crédito: Edijan Del Santo/EPTV.

Você conhece o Mini Pantanal paulista? Trata-se do Tanquã, uma área alagada no interior de São Paulo que se tornou um santuário ecológico após a construção da barragem da usina hidrelétrica na década de 1960.

O Tanquã tem uma área total equivalente a 14 mil campos de futebol.

E é carinhosamente chamado assim por conta da sua semelhança com o bioma pantanal, a maior planície alagada do mundo. Suas paisagens e a diversidade de espécies animais lembram o Pantanal mato-grossense.

Saiba mais sobre este local abaixo.

Como é o “mini pantanal” de São Paulo

Diferentemente do Pantanal, o Tanquã não é natural, e sim o resultado "inesperado" da construção de uma barragem para a Usina Hidrelétrica de Barra Bonita, no Rio Tietê.

O Tanquã configura-se na parte superior do lago formado pelo rio Piracicaba. O enchimento da barragem, em 1963, represou o rio Tietê e diminuiu a velocidade das águas do Rio Piracicaba, principal afluente do Tietê, criando a área alagada.

A região do Tanquã foi transformada em uma Área de Proteção Ambiental (APA) em 2018. Crédito: Susana e Wagner Coppede.

Fica localizado no coração do estado de São Paulo, entre os municípios de Piracicaba, São Pedro, Anhembi e Santa Maria da Serra.

E esta área alagada funciona como um verdadeiro berçário de vida aquática e terrestre, abrigando mais de 200 espécies de aves, como tuiuiús, colhereiros, biguás e o ameaçado maçarico-acanelado, além de jacarés-de-papo-amarelo, lontras, lobo-guará, jaguatirica e capivaras. E mais: ainda é um ponto de passagem para aves migratórias.

A vegetação da área é composta por plantas adaptadas a ambientes alagadiços. Ao total, o tanquã abriga 435 espécies de animais e 361 espécies vegetais.

A APA Tanquã-Rio Piracicaba. Crédito: Governo do Estado de São Paulo.

O local é muito procurado por visitantes especialmente para a observação de aves (birdwatching), aliás, recebe muitos turistas estrangeiros, servindo como fonte de renda para barqueiros que oferecem passeios para esta prática. E ainda serve também como fonte de renda para pescadores, que vivem da pesca no local.

E a melhor época para a observação das aves por lá é quando as águas estão baixas, pois pode-se registrar diversas aves nos barrancos do rio.

Uma pequena lagoa no Tanquã, onde é possível se banhar. Crédito: Rodrigo Alves.

O Tanquã tornou-se uma Área de Proteção Ambiental (APA) em 2018, com cerca de 140 quilômetros quadrados de área. Para fins de comparação, essa área é 33% maior do que a área total de Paris, capital da França (~ 105 km²).

Com isso, o governo buscou preservar a biodiversidade local, monitorar a qualidade da água e promover o turismo sustentável na região.

O lado negativo

Apesar da bela paisagem e da grande diversidade de animais, a construção da barragem acabou trazendo consequências nada legais, como: desmatamento, deslocamento de fauna e de pessoas, e perda de solos férteis.

Como visitar?

O Tanquã fica a cerca de 230 km da capital paulista e a 60 km do centro de Piracicaba – é um bairro distante.

Para visitar o local, o ideal é pegar a Rodovia SP-147, que liga Piracicaba a Anhembi, e seguir até o vilarejo de pescadores.

Referências da notícia

Tanquã: como barragem no Tietê criou 'minipantanal' paulista com área maior que Paris e rica em biodiversidade. 10 de maio, 2026. Yasmin Moscoski.

Você conhece o Mini Pantanal Paulista? 2026. Redação Blog Cãomigo.