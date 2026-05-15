Ar polar afeta o Brasil de Sul a Norte neste fim de semana; veja onde as temperaturas caem
Uma forte massa de ar polar avançará pelo Brasil neste fim de semana, provocando queda acentuada das temperaturas entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, ocasionando geadas amplas e até mesmo um novo episódio de friagem.
As últimas previsões meteorológicas indicam que uma nova massa de ar polar avançará sobre o Brasil neste fim de semana. O sistema deve provocar uma queda brusca das temperaturas em diversos estados do país, inclusive na Região Sul - favorecendo a formação de geadas amplas e fortes em diversos municípios.
Além do Sul, o ar frio também avançará sobre áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, provocando até mesmo um novo episódio de friagem na Amazônia. A incursão de ar polar ajudará a manter as temperaturas abaixo da média em grande parte do centro-sul do país nos próximos dias, reforçando uma condição típica de inverno ainda durante o mês de maio.
Essa será a segunda massa de ar frio de forte intensidade em menos de uma semana. Nos últimos dias, outro sistema polar já havia provocado geadas, precipitação invernal e temperaturas negativas em vários municípios da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e também da Serra da Mantiqueira.
Quais estados serão afetados?
A massa de ar frio começará a avançar pelo Brasil no domingo (17), atingindo inicialmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre segunda-feira (18) e terça-feira (19), o sistema ganhará força e avançará também sobre áreas do Sudeste, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.
O frio também será sentido no Centro-Oeste, especialmente no sul de Goiás e em grande parte do Mato Grosso. Já na Região Norte, o avanço do ar polar fará as temperaturas caírem novamente em Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Em algumas cidades, as mínimas podem chegar aos 15°C, caracterizando um novo episódio de friagem.
No centro-sul do país, o frio deve atingir seu pico na terça-feira (19). Há previsão de temperaturas negativas nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de geadas fortes e abrangentes nos dois estados e também no sul do Paraná.
Entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), o frio continuará intenso na Região Sul, e as temperaturas mínimas continuarão atingindo valores abaixo de zero em diversos municípios da região serrana.
Enquanto isso, temperaturas abaixo dos 10°C também devem ser registradas em grande parte do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Não se descarta a possibilidade de geadas isoladas e temperaturas negativas nos municípios ao redor da Serra da Mantiqueira.
Frio será intenso e duradouro
Segundo os modelos meteorológicos, o frio deve persistir por mais de uma semana. As previsões climáticas indicam temperaturas abaixo da média entre os dias 18 e 25 de Maio em uma ampla área do Brasil, configurando uma onda de frio persistente.
Com isso, Maio deve terminar com temperaturas abaixo da média em grande parte do centro-sul do país, o que fará com que o mês inteiro tenha sido marcado por um frio significativo. Isso reforça a sensação de “inverno antecipado”.
Apesar disso, esse padrão pode não durar por muito tempo. Órgãos meteorológicos internacionais já indicam probabilidade próxima de 100% para a formação de um episódio de El Niño nos próximos meses, condição que tende a favorecer temperaturas mais elevadas no centro-sul do Brasil.
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