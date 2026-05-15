Ar polar afeta o Brasil de Sul a Norte neste fim de semana; veja onde as temperaturas caem

Uma forte massa de ar polar avançará pelo Brasil neste fim de semana, provocando queda acentuada das temperaturas entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país, ocasionando geadas amplas e até mesmo um novo episódio de friagem. Mais informações: O frio de inverno voltou: ar polar traz forte queda nas temperaturas em 4 regiões

As últimas previsões meteorológicas indicam que uma nova massa de ar polar avançará sobre o Brasil neste fim de semana. O sistema deve provocar uma queda brusca das temperaturas em diversos estados do país, inclusive na Região Sul - favorecendo a formação de geadas amplas e fortes em diversos municípios.

Além do Sul, o ar frio também avançará sobre áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, provocando até mesmo um novo episódio de friagem na Amazônia. A incursão de ar polar ajudará a manter as temperaturas abaixo da média em grande parte do centro-sul do país nos próximos dias, reforçando uma condição típica de inverno ainda durante o mês de maio.

Registro das baixas temperaturas em Santa Catarina. A neve foi registrada no último domingo, durante a passagem do ar polar. (Foto: Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Lages)

Essa será a segunda massa de ar frio de forte intensidade em menos de uma semana. Nos últimos dias, outro sistema polar já havia provocado geadas, precipitação invernal e temperaturas negativas em vários municípios da Serra Gaúcha, Serra Catarinense e também da Serra da Mantiqueira.

Quais estados serão afetados?

A massa de ar frio começará a avançar pelo Brasil no domingo (17), atingindo inicialmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre segunda-feira (18) e terça-feira (19), o sistema ganhará força e avançará também sobre áreas do Sudeste, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Previsão de anomalias de temperatura no final do domingo (esquerda) e da terça-feira (direita) mostra a abrangência da massa de ar polar, que provocará forte queda das temperaturas.

O frio também será sentido no Centro-Oeste, especialmente no sul de Goiás e em grande parte do Mato Grosso. Já na Região Norte, o avanço do ar polar fará as temperaturas caírem novamente em Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Em algumas cidades, as mínimas podem chegar aos 15°C, caracterizando um novo episódio de friagem.

A friagem é um fenômeno meteorológico provocado pelo avanço de uma massa de ar polar até a Região Norte do Brasil, causando queda significativa das temperaturas em áreas normalmente quentes e úmidas da Amazônia.

No centro-sul do país, o frio deve atingir seu pico na terça-feira (19). Há previsão de temperaturas negativas nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de geadas fortes e abrangentes nos dois estados e também no sul do Paraná.

Previsão de temperaturas mínimas durante a madrugada de terça-feira indica ocorrência de temperaturas negativas em diversos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), o frio continuará intenso na Região Sul, e as temperaturas mínimas continuarão atingindo valores abaixo de zero em diversos municípios da região serrana.

Enquanto isso, temperaturas abaixo dos 10°C também devem ser registradas em grande parte do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Não se descarta a possibilidade de geadas isoladas e temperaturas negativas nos municípios ao redor da Serra da Mantiqueira.

Frio será intenso e duradouro

Segundo os modelos meteorológicos, o frio deve persistir por mais de uma semana. As previsões climáticas indicam temperaturas abaixo da média entre os dias 18 e 25 de Maio em uma ampla área do Brasil, configurando uma onda de frio persistente.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 18 e 25 de maio (ECMWF) indica uma persistência do frio em grande parte do Brasil ao longo do restante do mês de Maio.

Com isso, Maio deve terminar com temperaturas abaixo da média em grande parte do centro-sul do país, o que fará com que o mês inteiro tenha sido marcado por um frio significativo. Isso reforça a sensação de “inverno antecipado”.

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Apesar disso, esse padrão pode não durar por muito tempo. Órgãos meteorológicos internacionais já indicam probabilidade próxima de 100% para a formação de um episódio de El Niño nos próximos meses, condição que tende a favorecer temperaturas mais elevadas no centro-sul do Brasil.